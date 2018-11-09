2018-11-09T19:32:59+03:00
Происшествия

Взрыв в Чапаевске: от рванувшего на полигоне под Самарой снаряда пострадали четыре человека

На месте происшествия работают все оперативные службы, раненых доставили в больницу
Михаил ГОРЮНОВ
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Фото: Следственный комитетФото: Следственный комитет
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Неспокойной выдалась пятница в Самарской области. Ближе к вечеру 9 ноября серьезное ЧП произошло в Чапаевске. На территории Приволжского государственного боеприпасного полигона взорвался снаряд, сообщают местные жители.

— Взрыв произошел в процесс произошел в процессе утилизации боеприпасов. — рассказывает корреспонденту «КП- Самара» очевидец, знакомый с ситуацией. — Произошло внештатное срабатывание 23 миллиметрового снаряда, готовившегося для утилизации на территории этого полигона.

Последствия случившегося оказались весьма серьезными. По предварительной информации, пострадали 4 человека — одному из которых около 55 лет, двум — около 53 лет и четвертому — примерно 46 лет. Они получили осколочные ранения рук и ног - у троих легкие травмы, у еще одного человека посерьезнее.

— Пострадавших госпитализировали в центральную районную больницу в Чапаевске в состоянии средней тяжести. Все они являются работниками компании «Демайнер», которая занимается очисткой от взрывоопасных предметов, — сообщил «Комсомольской правде» собственный источник.

На месте происшествия сейчас работают все оперативные службы. Проверку по факту происшествия проводят следователи регионального СУ СК.

Не так давно также рядом с полигоном на снаряде подорвался мужчина, косивший траву.

Напомним, что вечером 18 июня 2013 года на Приволжском испытательном полигоне возле Чапаевске уже гремели взрывы. Там «внезапно» начали бахать снаряды. Как потом оказалось, складировали их тут десятилетиями и «насобирали» почти 11 миллионов. Должны были утилизировать, но руки так и не дошли. В итоге больше всего «досталось» поселку Нагорный, который собственно и располагался рядом с полигоном. В домах повыбивало стекла, оконные рамы. С места ЧП эвакуировать пришлось 6 с лишним тысяч человек.

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