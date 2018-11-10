«Крылья Советов» – «Ахмат» 10 ноября: обзор матча 14 тура РПЛ, голы, счет

«Крылья Советов» еще ни разу не играли с «Ахматом». Дело в том, что с момента, когда грозненский «Терек» сменил название (а произошло это в 2017 году), команды еще не встречались. Так что на «Самара Арене» (где «Ахмат», кстати, играл впервые) состоялся своеобразный дебют. Закончился этот дебют, правда, в духе противостояния «КС» и «Терека» - самарцы снова не смогли выиграть. Победить чеченскую команду зелено-бело-синие не могут уже 7 лет – последнюю победу самарские болельщики видели еще в далеком октябре 2011 года, когда у руля тогда еще «Терека» был нынешний тренер сборной России Станислав Черчесов.

Да и вообще футбольное противостояние с «Ахматом/Тереком» - чистая боль для самарского болельщика. Начало положил злополучный финал Кубка России 2004 года. Тогда «Крылья» уступили команде из первого дивизиона 0:1 и упустили главную за всю российскую историю клуба возможность завоевать трофей. До сегодняшнего матча последним аккордом в самарско-грозненской битве была игра на «Металлурге» 2017 года. Она закончилась поражением волжан 1:3 и вылетом в ФНЛ. В общем, победы над «Ахматом» болельщики из Самары желали всем сердцем.

Инициатива в матче то и дело переходила от «КС» к «Ахмату» и обратноФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

И многим показалось, что именно сегодня, 10 ноября, это наконец произойдет. «Крылья» с первых минут ринулись в атаку и на какое-то время смутили своим напором грозненцев. Однако игра вскоре выровнялась. Команды точно наиграли на ничью в первом тайме, как наиграли и на забитые мячи. Впрочем, у футбольных богов были другие планы на этот счет. Забить в первой половине встречи не вышло. Это несмотря на 8 ударов «Крыльев», 2 из которых пришлись в створ, на резкие, колкие выпады обеих команд, на мощный рывок Митришева от центра поля к воротам Рыжикова. Все без толку – киперы оставили свои ворота на замке.

К игре обе команды, кстати, подошли со значительными потерями. У команды Божовича вне заявки остались Денисов, Молло, Мияйлович и Полуяхтов – все травмированы. У «Ахмата» потери гораздо внушительнее: Бериша, Родолфо, Швец. И это далеко не весь список. В лазарете оказались игроки, вокруг которых чеченская команда строила игру. Но даже с брешами в составе «Ахмат» не отставал от «Крыльев и весь матч перетягивал инициативу.

Гол за самарцев забил Максим КанунниковФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

В итоге к середине второго тайма команды обменялись забитыми мячами. Сначала на 66 минуте бразилец Раванелли аккуратно вложил мяч в сетку самарчев после прострела Уциева. Потом – через 3 минуты – Канунников после размашистой атаки «Крыльев» и подачи Зотова огорчил вратаря «Ахмата» Городова.

Команды продолжили обмениваться колкостями. Игра шла до первой ошибки. Не удивительно, что именно она и решила исход матча. Паул Антон в безобидном моменте выложил мяч экс-футболисту «Крыльев Советов» Олегу Иванову. Полузащитник не промахнулся.

После забитого гола «Ахмат» предусмотрительно закрылся. «Крылья» могли забить, но вскрыть грозненскую раковину у волжан не получилось. 1:2 – поражение «КС».

Следующую встречу в рамках Премьер-лиги «Крылья» проведут после перерыва на игры сборных – 25 ноябряФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Эта встреча стала последней на «Самара Арене» в рамках первого круга РПЛ, но не последней в этом году. До перерыва в чемпионате России в Самару еще приедет «Ростов». Случится это в декабре и уже в рамках второго круга Премьер-лиги. А до битвы с командой Карпина «Крыльям» еще предстоят два серьезных выездных матча – со «Спартаком» в Москве 25 ноября и с «Оренбургом» 1 декабря.

СКАЗАНО

Миодраг Божович, главный тренер «Крыльев Советов»:

«Мы хорошо начали матч. В первом тайме мы совершили одну ошибку, которая привели к опасному моменту у наших ворот. Во втором тайме мы пропустили, но смогли сравнять счет. После этого опять совершили грубую ошибку. Отыгрываться два раза в одном матче очень трудно. Мы сделали все, что возможно – штурмовали последние 10 минут, но сравнять счет не смогли».