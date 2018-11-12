Любят свежее и натуральное: как выбирают молоко самарцы?

Ко Дню качества «КП-Самара» спросила горожан, как они выбирают молочные продукты в магазинах и на что обращают внимание, разглядывая упаковку. Оказалось, что больше всего самарцев волнует срок годности молочного продукта, а еще практически все верят написанному на упаковке составу. Мы попросили экспертов из Роспотребнадзора и ООО Компания «Молторг» - производителя продуктов под ТМ «Пестравка», которые в «Роскачестве» признали одними из самых добросовестных производителей в Самарской области, прокомментировать страхи и опасения горожан при выборе «молочки». И дать полезные советы: какие же йогурт, сметана или творожок не навредят здоровью?

Как жители Самары выбирают молоко и чего боятся? 00:00 00:00

«Молочные продукты должны быть свежими. Я смотрю на срок годности, и не возьму йогурт, если он произведен уже больше 10 дней назад».

Ирина Коротких рассказала, насколько добросовестно производители работают в Самарской областиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ирина Коротких, начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Самарской области:

- Конечно же, молочную продукцию мы рекомендуем покупать только в оборудованных местах торговли. В магазине йогурты, сметана, творожок и молоко должны храниться в холодильных витринах, покупатель имеет право ознакомиться с условиями хранения, в витрине должен быть термометр. Если вы покупаете продукт с текущим сроком годности, но дома обнаруживаете, что он пропал, нарушена упаковка или же молоко прокисло, например, вы можете обратиться в Роспотребнадзор с заявлением и оно станет основанием для того, чтобы проверить торговую точку.

Ирина Сафонова подсказала, на что обратить внимание в магазинеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный технолог ООО «Компания «Молторг» Ирина Сафонова:

- Абсолютно правильно обращать внимание на сроки годности товара. Дело в том, что, например, в кисломолочных продуктах количество полезных бактерий уменьшается со временем. Ультрапастеризованное же молоко хранится дольше, благодаря особенной рецептуре его изготовления, но это никак не влияет на полезные свойства самого молока, ведь полезные витамины и минералы не разрушаются благодаря быстрому нагреванию и мгновенному охлаждению.

«Обязательно смотрю, из какого сырья сделано молоко. Боюсь сухого молока, пальмового масла, по крайней мере, хочу, чтобы было написано из натуральных продуктов, что уж на самом деле там, я не знаю»

Главный технолог маслозавода «Пестравский» Ирина Сафонова:

- На упаковке покупатель может найти информацию о том, из какого молока сделан продукт: нормализованного, цельного, сухого, восстановленного. И, конечно, данные о наличии растительных жиров или других добавок. Конечно, покупатель имеет право знать, что он ест. А вот чего не увидит покупатель – это того, из какого сырья произведен продукт. Тем не менее, покупая молочные продукты крупных производителей, вы можете быть уверены, что сырое молоко прошло строгий входной контроль. Мы проверяем его на антибиотики: сырье, содержащее их, отправляется обратно, к нам на завод оно точно не попадает. Также выборочно мы отправляем сырье в аккредитованные лаборатории на проверку на наличие искусственного белка, добавок для плотности (например, соли). А еще, покупая нашу продукцию, на упаковках которой написано «из отборного молока», вы можете быть уверены: на ее изготовление пошло лучшее сырье только от проверенных поставщиков.

Ирина Коротких, начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Самарской области:

- На упаковке молочного продукта обязательно должна быть информация о составе. И если продукт содержит растительные жиры, это должно быть отражено на упаковке. Иначе такой продукт будет считаться фальсификатом, штрафы за такие нарушения достигают миллиона рублей. Для производителя это грозит и отзывом сертификатов продукции. В этом году фальсификата на прилавках самарских магазинов стало меньше: из более чем 2000 проб нарушения нашли только в 3,2%.

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«Хочу, чтобы молоко было натуральное, боюсь брать в коробках, а еще опасаюсь сухого молока в йогуртах»

Главный технолог ООО «Компания «Молторг» Ирина Сафонова:

- Есть потребители, которые считают, что все молоко, которое продается в магазине, ненатуральное. И предпочитают идти за этим продуктом к частникам и на рынки. Одним из весомых аргументов для них является наличие отстоя сливок на поверхности молока. Как у бабушки, говорят про такое молоко. В отличие от молока с рынка, все молоко, которое вырабатывают на заводе, подвергается гомогенизации, поэтому ни в какой упаковке вы не увидите отстоя сливок. Что представляет собой процесс гомогенизации: под давлением дробятся жировые шарики и распределяются по всему продукту. Это не влияет на натуральность. Также необходимо помнить: если покупаете молоко на рынке, перед употреблением его необходимо обязательно прокипятить!!! После кипячения молоко становиться безопасным для употребление, но в нем разрушаются полезные вещества. На предприятиях молоко подвергается термической обработке - пастеризации или ультрапастеризации. Такое молоко можно употреблять в пищу без кипячения, при этом термическая обработка на предприятии за счет технологических особенностей этих процессов позволяет максимально сохранить в молоке все полезные вещества.

Что можно сказать про сухое молоко. Оно производится только из натурального молока и этоя безопасный продукт. Недаром оно входит в состав всех молочных смесей для новорожденных детей. В йогуртах, если вы почитаете состав, основной ингредиент - натуральное молоко, сухое молоко добавляется в них для вязкости, но ни в коем случае не заменяет собой натуральное молоко.

«Я в первую очередь обращаю внимание на цену и на известность марки»

Елена Васильева уверяет: сырье с нарушениями на производство никогда не попадаетФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Елена Васильева, заместитель генерального директора ООО Компания «Молторг»:

- Конечно, это правильно: выбирать товар по соотношению цена-качество. Меня всегда настораживает, если упаковка молока стоит около 32-35 рублей. Сегодня средняя закупочная цена на сырье-молоко – 22 рубля, это без НДС, затрат на переработку, логистику, наценки магазина. Нужно много сил и времени вложить, чтобы потребитель получил качественный продукт. Средний ценник на молоко от проверенных производителей на полке колеблется от 60 до 70 рублей. По сырам арифметика тоже простая: на производство одного килограмма сыра нужно 9 литров молока. Учтите затраты на переработку - процесс производства сыры дорогостоящий, - логистику, наценки магазинов. Так что, если встретите на полке продукт по цене 300 руб. за кг, внимательно изучите состав. Средняя цена на обычные сыры в магазине должна быть около 600 рублей за кг. Исключением могут быть только временные ценовые акции от производителя.

Ирина Коротких, начальник отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Самарской области:

Известность марки – это в первую очередь гарантия, что производитель следит за своей репутацией. Мы, например, не рекомендуем покупать молочные продукты на улице, у неизвестных продавцов, без правильной упаковки. Молоко – продукт высоко рисковый, а значит, высока вероятность просто отравиться продуктом с нарушением микробиологических показателей.

А какие марки выбирают жители Самары?

Результаты опроса в социальной сети ВК

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