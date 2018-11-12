Точнее, безопаснее: что позволяет увидеть новый компьютерный томограф, который появился в Самаре?

Что можно увидеть на томографе?

КТ – это сканирование тканей слой за слоем под воздействием рентгеновских лучей. Лучи проходят через тело и дают объемное изображение в отличие от обычного рентгена. Во время процедуры компьютер обрабатывает изображения, затем моделируется трехмерное изображение органа. Точность исследования достигается за счет того, что врач смотрит срезы органа или ткани, толщина которых может быть до 1 мм.

В чем преимущества аппарата?

Компьютерная томография – совершенно безболезненный метод исследования, после нее можно сразу же вести привычный образ жизни. Кроме того, на новом томографе доза излучения микроскопически мала. Пациенту требуется только несколько минут пролежать без движения во время процедуры.

Какие исследования можно пройти на томографе?

На компьютерном томографе можно обследовать головной мозг, орбиты глаз, позвоночник, щитовидную железу, лимфоузлы шеи, органы грузной клетки и брюшной полости. Новый томограф позволяет проводить специализированные исследования, например, аорто- и коронография, виртуальная эндо- и бронхоскопия, компьютерная денситометрия.

Виртуальная коронография дает возможность оценить состояние сосудов и риск возникновения инфаркта. Важная особенность исследования – оно определяет состояние стенки коронарной артерии и структуру бляшки, которая вызывает ее сужение.

КТ-бронхоскопия применяется, чтобы выявить сужение бронхов или объемные образования дыхательных путей, а также их прорастания в стенку или просвет бронхов. Длительность КТ-обследования составляет 3-5 минут в отличие от эндоскопической бронхоскопии, которая длится около часа.

Виртуальная колоноскопия – это исследование толстой кишки без введения эндоскопа. Его выполняют на современном мультиспиральном компьютерном томографе — МСКТ. Исследование комфортно и безболезненно для пациентов.

Компьютерная денситометрия (диагностика остеопороза). Это неинвазивный метод количественного определения минеральной плотности костной ткани. Денситометр измеряет скорость прохождения ультразвуковой волны по костной ткани, как правило, пяточной кости. Датчик регистрирует скорость, после чего данные поступают на компьютер. Занимает процедура не более пятнадцати минут. Кроме того, она совершенно безболезненна и никак не воздействует на организм человека. Проходить ее могут беременные и кормящие женщины. Процедура показана, как правило, людям старше 40 лет, а также тем, у кого есть наследственная предрасположенность к остеопорозу.

Самарский диагностический центр

128-срезовый компьютерный томограф Somatom Perspective 128 Ecoline немецкого производства позволяет провести обследование всего за 10 минут, а анатомическая область сканируется за 5 секунд. Исследование проводят 2 кандидата медицинских наук, 3 врача высшей категории. Высокая квалификация и практический опыт персонала Самарского диагностического центра на протяжении 20 лет способствуют более точной диагностике и выбору оптимальной тактики лечения.

Сайт: samaradc.ru

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