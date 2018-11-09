«Зеленый день» от Сбербанка понравится самарцам больше, чем «Черная пятница»

В 2018 году Сбербанк отмечает 177 лет с основания первых сберегательных касс в Российской империи. Именно эта дата считается днем рождения главного банка страны. И в честь этого события 11 и 12 ноября пройдет акция «Зеленый день» со скидками, повышенными ставками по вкладам и другими выгодными предложениями. А для корпоративных клиентов она продлится до 17 ноября.

В эти дни клиенты Сбербанка получат особые предложения:

- каждая 177 заявка на ипотеку, поданная через сервис «ДомКлик» с 00:00 11.11.2018 по 23:59 12.11.2018 года получает дисконт 1,7%. Ко всем заявкам, поданным 12 ноября через все каналы - дисконт 0,5% к процентной ставке. Более того, 1,77 п.п. и 0,5 п.п. суммируются;

- вклад «Зеленый день» со ставкой 7,5% годовых;

- потребительские онлайн-кредиты от 11,77% годовых;

- заказ бизнес-карты с кешбэком 17,7%;

- полис для путешественников со скидкой 17,7%;

- 12 ноября платежи от физических лиц юридическим лицам, сделанные в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», будут проводиться без комиссии.

«Мы хотим, чтобы день рождения Сбербанка стал настоящим праздником для самых главных людей Сбербанка - наших клиентов, партнеров и сотрудников, - отметил председатель правления Сбербанка Герман Греф. Поэтому мы запускаем новую ежегодную акцию. Наш «Зеленый день» должен стать хорошей традицией, и мы рассчитываем, что каждый год к нему будут присоединяться новые партнеры. Наша задача - сделать так, чтобы этот день был по-настоящему самым выгодным в году».

«Зеленый день» будет действовать на территории всей России и, например, шанс получить дисконт по ипотеке у самарцев на том же уровне, что у москвичей или петербуржцев.

К акции Сбербанка присоединяться более 400 компаний-партнеров. Среди них есть, как федеральные ритейлеры, так и местные компании. В эти дни они будут предоставлять бонусы не только клиентам Сбербанка, но и тем, кто будет расплачиваться за товары и услуги наличными или, даже картами других банков.

Среди компаний-партнеров кинотеатры, интернет-магазины, развлекательные центры, автодилеры, аптеки, рестораны и федеральные торговые сети. Участвуют в «Зеленом дне» и компании из Самарской области: “Агентство безопасности”, “АБ-Клининг”, “Империя сумок”, “Кореянка Shop”, “Папа Джонс”, “Самара-Авто-Юг”, “ТВОЙТАЙ” и “Флекс Спорт”.

Не забыли в Сбербанке и про участников популярной программы «Спасибо от Сбербанка». Совершая любые покупки по карте Visa или Mastercard в аптеках или АЗС, можно будет получить 1,77% бонусами дополнительно к начислениям от банка. При оплате по карте в кафе и ресторанах участники получат 17,7% бонусами СПАСИБО дополнительно. Серьезные бонусы будут начислены и новым клиентам.

В Сбербанке собираются сделать акцию «Зеленый день» ежегодной. В этом году отделения банка будут работать в особом режиме. 11 ноября будут открыты более 2100 офисов, а 12 ноября — более 9500 отделений, где клиенты смогут открыть вклад «Зеленый День».