Хабиб Нурмагомедов на «Битве на Волге» в Самаре поддержит своего двоюродного брата

ММА-турнир «Битва на Волге 8» пройдет в Самаре. С датой и местом проведения уже определились – 14 декабря в «МТЛ Арене». Начнутся бои в 18:00.

Планируют, что на декабрьской «Битве на Волге» состоится 10 ультимативных схваток, среди которых защита титула сразу в трех весовых категориях.

Главным боем вечера станет противостояние в легчайшем весе – 22-летний Умар Нурмагомедов сразится с 26-летним бразильцем Вагнером Лимой (12 боев и три поражения), который выступит в России впервые.

- У Вагнера Лимы рекорд в последних поединках 12-1. Еще два поражения пришлись на самое начало карьеры бразильца. Сейчас Лима идет на серии из двух побед, причем обе были одержаны 20 июля на одном и том же турнире. Однако стоит отметить, что Вагнер Лима ни разу не выезжал за пределы Бразилии, в том числе и поэтому следующий поединок с Умаром Нурмагомедовым станет для него серьезной проверкой, - отметили в федерации ММА Самарской области.

Поддержать Умара приедет и его двоюродный брат – действующий чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Он посмотрит за поединком Умара из зрительного зала.

umar_nurmagomedov Alhamdulillah . Ты для меня пример во всем брат

Чемпионский пояс «Битвы на Волге» будет защищать 14 декабря и тяжеловес Шамиль Аббасов. Это уже вторая защита титула для самарского бойца. На этот раз отобрать пояс у Аббасова попробует Николай Савилов, который представляет рязанскую школу ММА.

- Шамиль будет противостоять бойцу, приобретшему свой опыт в знаменитом промоушене М1. Из двух побед на профессиональном ринге обе были одержаны досрочно, - прокомментировали бой в федерации ММА региона.

«Битва на Волге 8» пройдет 14 декабря. Фото: федерация ММА Самарской области

В еще одном со-главном бое вечера Марта Валичек из Польши будет защищать чемпионский пояс в битве с «Волчицей» из Белоруссии Лилией Казак.

Самый дешевый билет на «Битву на Волге 8» обойдется в 800 рублей, а самый дорогой – в 10 000.

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