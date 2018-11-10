«Крылья Советов» - «Ахмат», 10 ноября 2018: прямая трансляция матча 14 тура РПЛ

Онлайн-трансляция матча 14 тура РПЛ «Крылья Советов» - «Ахмат», который пройдет 10 ноября в 17:30 по самарскому времени (в 16:30 по московскому) на стадионе «Самара Арена».

Первый круг чемпионата России по футболу медленно, но верно завершается. Все, кто мог, уже разогнались; выделился пелотон лидеров, которые будут бороться за медали, сформировались явные аутсайдеры. Последних, правда, не так много – только «Енисей» отстает от общей группы. Да и то разрыв не фатальный.

«Крылья Советов» и «Ахмат» осели в нижней части турнирной таблицы РПЛ. Самарцы на 13 месте, грозненцы – на 10-ом. При этом команды разделяют всего 2 очка. Так что в случае победы «Крыльев», они обгоняют «Ахмат», а в случае победы команды из Грозного, она отрывается от волжан. В плотном потоке вместе с «КС» и «Ахматом» идут «Урал», «Динамо», Арсенал» и «Анжи». Совсем рядом «Уфа». Да и до оторвавшихся «Спартака», «Оренбурга» и «Рубина» не так далеко – одна-две победы. Так что цепляться за очки все клубы из нижней части турнирной таблицы будут с двойной силой – вылететь, как и зацепиться за еврокубки, может любая команда.

Матч «Крылья Советов» - «Ахмат» - типичный представитель РПЛ последних лет. Команды примерно одного уровня, которые с одними и теми же соперниками могут, как проиграть, так и вырвать победу.

Роднит «Крылья» и «Ахмат» и то, что команды в этом сезоне уже успели поменять тренеров. У волжан Божович сменил Тихонова, у грозненцев Рахимов пришел вместо Ледяхова.

История противостояния «КС» и «Ахмата» довольно болезненна для самарских болельщиков. Свежи воспоминания, когда грозненцы в мае 2017 года обыграли «Крылья» в Самаре и отправили их в ФНЛ. А финал Кубка России 2004 года вообще одна из самых черных страниц в истории «КС». Тогда команда из первого дивизиона обыграла самарцев 1:0.

С «Ахматом» «Крылья», кстати, еще ни разу не играли. Последняя встреча между командами прошла, когда грозненский клуб еще назывался «Терек».