Современные технологии и опыт десятилетий: как в Самаре готовят профессионалов труда в 21 веке?

75-й День рождения Поволжского государственного колледжа - это праздник учения и труда. Учебное заведение было основано во время Великой Отечественной Войны, в 1943 году, а через 5 лет подготовило первых специалистов: технологов, механиков и электриков.

Сейчас в Поволжском государственном колледже воспитывают профессионалов более чем в 25 специальностях в сфере IT, туризма, юриспруденции, дизайна и многих других.

Поволжский государственный колледж - универсальная кузница кадров 00:00 00:00

С каждым годом подготовка специалистов становится все серьезнее. Педагогический опыт дополняется новыми методами и передовыми технологиями.

Компьютеры, интерактивные доски, умные станки и другие составляющие образовательного прогресса. С такой подготовкой студенты занимают первые места даже на международных конкурсах профессионального мастерства.

Как студенты ПГК добиваются успехов на международном уровне 00:00 00:00

На предприятиях самарской области воспитанников Поволжского государственного колледжа ценят очень высоко. Многих из них готовы принимать на работу еще третьекурсниками.

Как готовят профессионалов труда в 21 веке? 00:00 00:00

Сами студенты Поволжский государственный колледж считают своим вторым домом, который открывает перед ними все двери в жизнь!