Современные технологии и опыт десятилетий: как в Самаре готовят профессионалов труда в 21 веке?
75-й День рождения Поволжского государственного колледжа - это праздник учения и труда. Учебное заведение было основано во время Великой Отечественной Войны, в 1943 году, а через 5 лет подготовило первых специалистов: технологов, механиков и электриков.
Сейчас в Поволжском государственном колледже воспитывают профессионалов более чем в 25 специальностях в сфере IT, туризма, юриспруденции, дизайна и многих других.
Поволжский государственный колледж - универсальная кузница кадров
С каждым годом подготовка специалистов становится все серьезнее. Педагогический опыт дополняется новыми методами и передовыми технологиями.
Компьютеры, интерактивные доски, умные станки и другие составляющие образовательного прогресса. С такой подготовкой студенты занимают первые места даже на международных конкурсах профессионального мастерства.
Как студенты ПГК добиваются успехов на международном уровне
На предприятиях самарской области воспитанников Поволжского государственного колледжа ценят очень высоко. Многих из них готовы принимать на работу еще третьекурсниками.
Как готовят профессионалов труда в 21 веке?
Сами студенты Поволжский государственный колледж считают своим вторым домом, который открывает перед ними все двери в жизнь!
О новых методах образования и возможностях за его пределами