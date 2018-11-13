2018-11-13T13:25:05+03:00
Общество

Современные технологии и опыт десятилетий: как в Самаре готовят профессионалов труда в 21 веке?

В этом году Поволжский государственный колледж отмечает 75-летний юбилей. За это время он стал образцовой кузницей кадров, а его студенты прославились на весь мир
Вера ЦЫГАНКОВА
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Поволжский государственный колледж отмечает свое 75-летиеПоволжский государственный колледж отмечает свое 75-летие
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75-й День рождения Поволжского государственного колледжа - это праздник учения и труда. Учебное заведение было основано во время Великой Отечественной Войны, в 1943 году, а через 5 лет подготовило первых специалистов: технологов, механиков и электриков.

Сейчас в Поволжском государственном колледже воспитывают профессионалов более чем в 25 специальностях в сфере IT, туризма, юриспруденции, дизайна и многих других.

Поволжский государственный колледж - универсальная кузница кадров

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С каждым годом подготовка специалистов становится все серьезнее. Педагогический опыт дополняется новыми методами и передовыми технологиями.

Компьютеры, интерактивные доски, умные станки и другие составляющие образовательного прогресса. С такой подготовкой студенты занимают первые места даже на международных конкурсах профессионального мастерства.

Как студенты ПГК добиваются успехов на международном уровне

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На предприятиях самарской области воспитанников Поволжского государственного колледжа ценят очень высоко. Многих из них готовы принимать на работу еще третьекурсниками.

Как готовят профессионалов труда в 21 веке?

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Сами студенты Поволжский государственный колледж считают своим вторым домом, который открывает перед ними все двери в жизнь!

О новых методах образования и возможностях за его пределами

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