Преступника в лесу догонят и удивят всех красотой! Победители конкурса «Мисс самарская полиция — 2018» получили свои награды

— Какие все красивые! 25 лет бы мне скинуть и встретиться с вами в звании хотя бы капитана! — начальник регионального ГУ МВД Александр Винников начал встречу с победительницами конкурса «Мисс самарская полиция — 2108» доброй шуткой, показывая, что мероприятие не официальное, а торжественное. Но красавицы в погонах все равно волнуются — как никак для некоторых это первая встреча с генералом и подведение итогов голосования. А сама церемония уже по традиции прошла в областном Главке.

Юбилей полиции и восхищение со всей страны

Перед началом церемонии награждения генерал-лейтенант Винников пообщался с участницамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— 300 лет российской полиции. В этом юбилейном году мы необычно поступили и в конкурсе смогли принять участие даже те сотрудницы, которые в отставке. Спасибо вам всем за работу. Вы такие прекрасные качества совмещаете в себе, — начал приятное заседание руководитель облМВД. — Мне всегда импонирует, что вы в одном лице — матери, сестры, дочери, любовницы. Это тяжелый труд.

— Более 273 тысяч просмотров собрала страница с конкурсом на нашем сайте. Люди со всей страны заходили полюбоваться нашими полицейскими красавицами и отдать им свой голос. Они рассказывали о конкурсе своим друзьям. Вы такие очаровательные! Наше издание проводит этот конкурс во всех филиалах и коллеги из других регионов признаются — самарские девушки самые красивые. Мы этим очень гордимся! — участниц поздравила главный редактор АО ИД «Комсомольская правда» в Самаре Айна Утибаева.

Конкурс "Мисс самарская полиция - 2018" уже становится традиционнымФото: Светлана МАКОВЕЕВА

После приветственных слов началось самое важное — объявление победителей. Первыми чествовали обладательниц специальных номинаций, для которых награждение стало приятным сюрпризом.

Мария Варламова стала «Мисс нежность», Елена Клышейко — «Мисс стремление», «Мисс очарование» признали Евгению Дорохову, «Мисс грация» — Юлия Зубова, «Мисс улыбка» — Ирина Янковская, а звание «Мисс эрудиция» получила Елена Середавина, которая любит чтение почти так же, как работу. У нее даже есть своя домашняя библиотека, где теперь почетное место займет и книга от издательского дома «Комсомольская правда».

— Мне очень приятно. Чтение книг и общение с книголюбами помогает мне и в работе — я занимаюсь расследованием преступлений. Люблю как классику, так и современную прозу. Общаюсь в интернете с любителями книг из других городов. Перед началом года планировала, что прочитаю 50 книг, а с января их уже набралось 74! — призналась Елена.

Общественный совет и прекрасные ветераны

Победительницы остались довольны своим результатомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Впервые в этому году приняли участие в конкурсе «Мисс самарская полиция — 2018» женщины, являющиеся ветеранами МВД. Их отдельно поблагодарил генерал-майор милиции Александр Шахов — председатель Общественного совета при ГУ МВД региона, выступившего с предложением сделать отдельную категорию для тех, кто уже отслужил.

— Я узнала о конкурсе через социальные сети, из группы нашего ГУ МВД в «Одноклассниках». Мои студенты и коллеги рекомендовали участвовать, поддержали меня, — говорит «Миссис мудрость и опыт» Ольга Трофимова, работающая сейчас преподавателем в «Тольяттинском социально-экономическом колледже». — Буквально в последнюю минуту мы со студентами подготовили фотографию и текст и отправили заявку. Конкурс такого характера впервые в моей жизни, было немножечко страшно начинать, но тем не менее поддержка моих студентов дала о себе знать. Результатом я довольна. За меня голосовали до последнего и буквально в последнюю минуту я набрала больше голосов, чем моя соперница.

Красавицы в погонах не только получили награды, но и попозировали перед нашим фотографомФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Награду в этой номинации получила и Нина Хлопотова, ведущий юрисконсульт МО МВД России «Нефтегорский», подполковник милиции в отставке.

— Я слышала про этот конкурс еще в прошлом году, а в этом году решилась в нем участвовать. Приятно, что сделали номинацию для нас. Иногда кажется, что ветеранов забывают, но такие мероприятия показывают, что это не так, — отметила Нина Ивановна.

Победила дружба!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/677812" frameborder="0"></iframe> Мисс самарская полиция - 2018. Церемония награждения.Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

«Вице мисс самарская полиция — 2018» стала Анна Титова — начальник миграционного пункта отдела МВД России по Кошкинскому району. До первой строчки ей не хватило совсем чуть-чуть. А победила в этот раз дружба. Звание «Мисс самарская полиция — 2018» разделили между собой — полицейский комендантской группы кинологического центра — Ирина Бочкарева и инспектор ДПС из Тольятти Алина Фокина.

— Мне приятно оказаться здесь. Мои близкие очень гордятся мной. С детства я мечтала стать хирургом, а после девятого класс решила — «Хочу в милицию!» — делится Ирина, которая на службе уже 10 лет и совсем недавно получила награду «За отличие в службе» 3-й степени. — А о конкурсе я узнала от «Мисс ДПС — 2017» Ольги Яковлевой. Увидела у нее на страничке в социальной сети ссылку и решила — «Почему бы и нет?» За Ирину голосовали друзья и близкие, переживали дети. Но больше всех о ней беспокоился любимый муж.

— Он очень большая моя поддержка и опора. Именно мужу я посвящаю свою победу. Он днями и ночами сидел, смотрел, на сколько кто оторвался. Общался с друзьями и знакомыми, чтобы голосовали за меня. Я очень благодарна ему! Именно он утром позвонил и сказал — «Все, ты первая!» Это здорово, — улыбается девушка.

Я ни разу не пожалела о своем выборе!

Каждой из участниц вручены ценные призы и подаркиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Алина Фокина не менее довольна. Она, в отличие от своей коллеги на пьедестале, с детства знала, чем будет заниматься:

— Я изначально знала, что буду помогать людям. Моя мама тут работала, я любила всякие полицейские сериалы и передачи. И я никогда не жалела о выборе, я рада своей профессии. А про конкурс мне сказали сослуживцы. Наверное, я решила еще раз утвердиться, дать понять себе, что ты — красивая, умная, целеустремленная, просто доказать себе что-то. Это поможет в самооценке, а если она у тебя достаточно высокая, то и служба хорошо идет.

Алина не скрывает, что ее работа — это большая ответственность и даже немножко опасность. Приходится поражать всех не только своей красотой, но и профессиональными навыками.

— Самое запоминающееся для меня — это бежать в лесу за преступником, который пытался скрыться от нас. Он ехал на мопеде, не отреагировал на сигнал об остановке и продолжил движение. Это весьма интересно, когда ты бежишь по лесу. И, конечно, мы его догнали, — вспоминает «Мисс самарская полиция -2018».

Победителей конкурса поздравили партнеры "Комсомольской правды - Самара"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Героини мероприятия получали не только слова и поздравления, но и ценные презенты от партнеров «Комсомольской правды» — тур выходного дня от комплекса «Matreshka Plaza», замечательный набор косметики Natura Siberica, сертификат на отдых в загородном комплексе «Циалковский». Ну и какой конкурс красоты без цветов? Директор салона «Цветы Люкс» вручил очаровательным дамам в полицейской форме яркие и даже немного сладкие букеты от своей компании.

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