2018-11-14T12:04:30+03:00
Спорт

10 фотографий самарской жены новичка сборной России бразильца Ари

Во многом благодаря ей нападающий получил российский паспорт
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В последнее время Наталья Грызлова не так активна в соцсетях, но иногда радует подписчиков вот такими фотографиямиВ последнее время Наталья Грызлова не так активна в соцсетях, но иногда радует подписчиков вот такими фотографиямиФото: Соцсети
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Сборная России перед контрольным матчем с Германией пополнилась еще одним натурализованным игроком. Бразильца Ари тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым вызвал из-за травмы форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Российский паспорт 32-летний Ари получил совсем недавно – 26 июля. Гражданство бразильцу дали в том числе и из-за русской жены.

Наталья Грызлова родилась в Самаре, здесь она закончила колледж и работала в городской думе. С будущим мужем Наталья познакомилась в Москве, куда переехала из Самары получать высшее образование. Сейчас живет в Краснодаре, где играет ее супруг.

«КП-Самара» сделала подборку фотографий жены русского бразильца Ари.

С будущим мужем Наталья Грызлова познакомилась в Москве Фото: Соцсети

С будущим мужем Наталья Грызлова познакомилась в МосквеФото: Соцсети

Вслед за мужем Наталья переехала из Москвы в Краснодар Фото: Соцсети

Вслед за мужем Наталья переехала из Москвы в КраснодарФото: Соцсети

Когда в плотном графике футболиста появляется просвет, Ари с женой ездят на отдых Фото: Соцсети

Когда в плотном графике футболиста появляется просвет, Ари с женой ездят на отдыхФото: Соцсети

Иногда в соцсетях Натальи проскальзывают и такие фото Фото: Соцсети

Иногда в соцсетях Натальи проскальзывают и такие фотоФото: Соцсети

Сейчас Наталья будет болеть за своего мужа, когда он не только в форме «Краснодара», но и сборной России Фото: Соцсети

Сейчас Наталья будет болеть за своего мужа, когда он не только в форме «Краснодара», но и сборной РоссииФото: Соцсети

Ари с Натальей на отдыхе Фото: Соцсети

Ари с Натальей на отдыхеФото: Соцсети

До свадьбы с Натальей у футболиста уже было двое детей. Наталья родила форварду третьего ребенка - дочку Фото: Соцсети

До свадьбы с Натальей у футболиста уже было двое детей. Наталья родила форварду третьего ребенка - дочкуФото: Соцсети

В Инстаграме Натальи нет, фото она выкладывает в Facebook Фото: соцсети

В Инстаграме Натальи нет, фото она выкладывает в FacebookФото: соцсети

С родителями Ари познакомил будущую жену всего через пару месяцев после знакомства Фото: Соцсети

С родителями Ари познакомил будущую жену всего через пару месяцев после знакомстваФото: Соцсети

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