10 фотографий самарской жены новичка сборной России бразильца Ари
Сборная России перед контрольным матчем с Германией пополнилась еще одним натурализованным игроком. Бразильца Ари тренерский штаб во главе со Станиславом Черчесовым вызвал из-за травмы форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
Российский паспорт 32-летний Ари получил совсем недавно – 26 июля. Гражданство бразильцу дали в том числе и из-за русской жены.
Наталья Грызлова родилась в Самаре, здесь она закончила колледж и работала в городской думе. С будущим мужем Наталья познакомилась в Москве, куда переехала из Самары получать высшее образование. Сейчас живет в Краснодаре, где играет ее супруг.
«КП-Самара» сделала подборку фотографий жены русского бразильца Ари.
С будущим мужем Наталья Грызлова познакомилась в МосквеФото: Соцсети
Вслед за мужем Наталья переехала из Москвы в КраснодарФото: Соцсети
Когда в плотном графике футболиста появляется просвет, Ари с женой ездят на отдыхФото: Соцсети
Иногда в соцсетях Натальи проскальзывают и такие фотоФото: Соцсети
Сейчас Наталья будет болеть за своего мужа, когда он не только в форме «Краснодара», но и сборной РоссииФото: Соцсети
Ари с Натальей на отдыхеФото: Соцсети
До свадьбы с Натальей у футболиста уже было двое детей. Наталья родила форварду третьего ребенка - дочкуФото: Соцсети
В Инстаграме Натальи нет, фото она выкладывает в FacebookФото: соцсети
С родителями Ари познакомил будущую жену всего через пару месяцев после знакомстваФото: Соцсети