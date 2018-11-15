Пар вместо дыма: в Самаре появился фирменный магазин IQOS

В Самаре в ТРК «Космопорт» открылся первый магазин IQOS – инновационного устройства, представляющего собой систему нагревания табака. Такое решение для совершеннолетних курильщиков, которых хотят минимизировать риски для здоровья от потребления табака и вред для окружающих, предлагает компания «Филип Моррис Интернэшнл». Продукт, уже представленный в более чем 40 странах, создавался на протяжении многих лет. В разработке принимали участие более 400 ученых, инженеров и других специалистов. В России магазины IQOS уже появились во многих крупных городах, теперь оценить продукт могут и жители Самары.

– Новый магазин в «Космопорте» - это современное пространство, где каждый совершеннолетний курильщик может сделать шаг навстречу к будущему без дыма и пепла, узнать преимущества продукта у экспертов бренда, взять на семидневный бесплатный тест-драйв или приобрести устройство, – сообщила Анна Бушлякова, управляющий по корпоративным вопросам региона компании ФМИ в России.

Всем гостям презентации рассказали об инновационном продуктеФото: Антон ЧЕРЕПОК

В день открытия оценить новинку смогли журналисты и блогеры. Как объяснили представители компании, система IQOS призвана, в первую очередь, улучшить качество жизни курильщиков. По оценкам исследователей, именно в дыме, который образуется при горении табака, содержится множество вредных для здоровья веществ. При этом, согласно исследованиям компании, выделяющийся в процессе использования IQOS табачный пар содержит на 95% меньше таких веществ.

В Самаре уже существует ряд кафе, ресторанов и других общественных мест с отметкой IQOS Friendly, где владельцы допускают использование устройства в помещении. Более того, устройство можно использоваться в ряде аэропортов, где существуют специальные IQOS-зоны – аналоги закрытых залов ожидания. Сейчас в законодательном плане устройства нагревания табака никак не попадают под определение «курения», однако, представители производителя предупреждают: прежде, чем употреблять его в помещении, лучше спросить разрешения.

Своими мыслями о том, как новинка изменит жизнь совершеннолетних курильщиков и общественные пространства, поделились гости презентации – писательница и блогер Ника Белоцерковская и главный редактор Sobaka.ru Яна Милорадовская.

– Я считаю, что это достойная альтернатива традиционному курению. Бездымная технология дает возможность людям, которые пока не могут или не хотят отказаться от своих привычек, выбирать для себя более современный и менее вредный для здоровья вариант. При этом устройства IQOS позволяют придерживаться привычного ритуала при использовании табака, - рассказала Ника Белоцерковская.

Совершеннолетние самарские курильщики могут оценить новинку особенности устройства в первом фирменном магазине IQOS в ТРК “Космопорт”. Более того, заполнив анкету, можно взять устройство на семидневный бесплатный тест-драйв.

– Мы хотим, чтобы каждый совершеннолетний курильщик мог сравнить предоставляемые ему возможности и выбрать для себя тот вариант, который позволит ему обеспечить приемлемое для него качество жизни, – рассказал управляющий по взаимодействию с организациями отдела продукции с потенциально пониженным риском региона компании ФМИ в России Сергей Понырко, – в нашем новом магазине можно получить консультацию по бездымным продуктам, оценить работу системы, выбрать модные аксессуары к устройству и получить гарантию на приобретенный продукт.

Желающие совершеннолетние курильщики могут выбрать стильное оформление для своего устройстваФото: Антон ЧЕРЕПОК

Открыть для себя путь к изменениям в 2018 году смогут и жители других городов России в рамках проекта «География изменений»: Казань, Нижний Новгород, Воронеж, Челябинск, Уфа, Волгоград. На сегодняшний день бутики IQOS уже открылись в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах.

Справка КП

IQOS – это система нагревания табака, которая состоит из держателя и зарядного устройства. Благодаря технологии HeatControl™, разработанной в Швейцарии, специальный элемент, покрытый платиной и керамикой, нагревается до температуры не более 350C°, позволяя контролировать весь процесс использования от начала до конца. При нагревании выделяется особый табачный пар (аэрозоль) и не образуется пепел. Табачный пар рассеивается гораздо быстрее и оставляет меньше запаха. Кроме того, результаты многолетних исследований ФМИ показывают, что при использовании IQOS уровни вредных веществ на 90–95%* ниже, чем в дыме сигарет. *Важно: это не означает, что использование IQOS безвредно или исключает риски для здоровья, связанные с потреблением табака.