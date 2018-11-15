2018-11-15T10:42:44+03:00
Происшествия

Под Сызранью перевернулся грузовик с водкой

До этого на подъезде к городу переворачивались фуры с пивом, пряниками и лапшой быстрого приготовления
Анастасия ФИЛАТОВА
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Большая часть товара оказалась разбита. Фото: КТВ-ЛучБольшая часть товара оказалась разбита. Фото: КТВ-Луч
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В среду, 14 ноября, примерно в 18:00 на 865 километре трассы М-5 «Урал» под Сызранью произошло необычное ДТП, которое, вероятно, обрадовало некоторых местных жителей. Там съехал в кювет и перевернулся грузовик с водкой. Большая часть «добра», правда, разбилась, однако часть бутылок уцелела.

По данным сотрудников ГИБДД, аварию спровоцировало колесо другой машины - грузопассажирского «Валдая». После того, как оно оторвалось, грузовик вылетел с дороги и опрокинулся в кювет. Колесо же продолжило движение и врезалось во встречную «Газель», которая ехала с грузом водки. От удара фургон тоже вылетел в кювет.

В аварии пострадали четыре человека. Фото: КТВ-Луч

В аварии пострадали четыре человека. Фото: КТВ-Луч

В результате случившегося травмы получили оба водителя и два пассажира автомобилей. Их увезли в Сызранскую центральную городскую больницу.

Отметим, что Сызрань словно притягивает подобные аварии. Так, несколько лет назад иномарка опрокинула на бок КамАЗ с пивом. В результате весь груз разметало по дороге. А в этом году, опять же около Сызрани, участниками аварий стали фуры, груженые пряниками и лапшой быстрого приготовления. тогда мародеры несколько дней собирали разбросанный по трассе товар. В этот раз местные жители, скорее всего, будут порасторопнее.

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