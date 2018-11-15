2018-11-15T18:12:18+03:00
Общество

Время бить копилки: самарец купил дорогой фотоаппарат за ведро монет

Известный самарский блогер повторил эксперимент москвичей и пришел в магазин электроники с горой мелочи. Покупка удалась, но не сразу
Вера ЦЫГАНКОВА
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Сначала монеты посыпались в кассу прямо из ведраСначала монеты посыпались в кассу прямо из ведра
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Можно ли приобрести дорогой фотоаппарат за 20-литровое ведро мелочи в самарских магазинах? Легко, только долго. В этом самарцы убедились на собственном эксперименте. Веселым выдался вечер вторника, 14 ноября, у продавцов и покупателей магазина электроники "Ситилинк" в торговом центре "Империя" на Московском шоссе. Один из покупателей решил расплатиться за дорогой фотоаппарат NIKON CoolPix P1000 ведром монет.

В Самаре покупатель магазина бытовой техники расплатился за покупку ведром монет.

- В магазин зашла группа людей, три - четыре человека, хорошего настроения с фотоаппаратами, камерами, принесли ведро мелочи и поставили его на кассу, - рассказывает управляющий директор Самарского филиала сети магазинов "Ситилинк" Евгений Житнов. - Ведро было пластиковое двадцатилитровое, почти полностью заполненное десятирублевыми монетами. Все это зафиксировали камеры видеонаблюдения в магазине.

Продавцы, конечно, сначала были слегка шокированы. Особенно когда покупатель со словами "я всю жизнь собирал, мечтал эту камеру купить, здесь всего 8 тысяч монет", начал высыпать мелочь из ведра в окошко кассы, потому что сам габаритный "кошелек" туда передать было невозможно. По словам управляющего директора магазина, ребята жаловались, что в предыдущих магазинах такую оплату у них не приняли. Здесь им повезло.

В итоге работникам магазина все это показалось забавным, они пошли своим покупателям на встречу. Нестандартных покупателей попросили пересыпать монеты в пакеты, чтобы можно было аккуратно передать их в окно кассы.

Богатство пересчитывали 1,5 часа. Общая сумма покупки оказалась 75 950 рублей.

Кстати, покупателем оказался известный самарский блогер MrRissso. Сотрудникик магазина его узнали сразу, да он и не скрывал, что хоть и собирал приобрети фотоаппарат, решил сделать из этого эксперимент. Все получилось, а заодно и настроение у всех окружающих на время поднялось. Правда некоторые позже начали проявлять недовольство. Ведь из-за полуторачасового пересчета монет пришлось постоять в очереди.

Кстати, такой эксперимент или флешмоб - не новинка. По стране все чаще происходят случаи, когда кто-то приходит в магазин с горой монет. Самый громкий случай произошел в Москве 13 ноября. Там двое молодых людей принесли в магазин целую ванну с мелочью. В ней набралось 100 тысяч рублей на новый iPhon XS.

- У нас такое тоже не редкость, - рассказывает Евгений Житнов. - Приходят с мелочью, правда не с такими суммами. Ну может 1000 - 200 рублей, покупают флешки, чехлы для телефонов. Но чтобы ведро мелочи, это, конечно, впервые.

Такому количеству монет в магазине оказались только рады.

- Нам же нужно сдачу давать покупателям. Теперь не надо какое-т время монеты в банке заказывать.

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