АО «Российский аукционный дом» сообщает

Открытый аукцион («голландский») по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договорами поручения № РАД-583-1/2018 от 28.08.18г. и № РАД-584-1/2018 от 28.08.18г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов:17декабря2018г. в 10 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Самара, отель «Ибис Самара», ул. Ново-Садовая, д. 160Д, стр.3, комната для переговоров.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 16ноября 2018 года по 13декабря 2018 г., по следующим адресам:

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г. Самаре по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)– по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)- мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, лит. А, 2-й этаж с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)- мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00)- мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1,бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 13 декабря2018 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 14 декабря 2018 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 17 декабря 2018 г.09:30 до 09:55 (по мск) по адресу: г. Самара, отель «Ибис Самара», ул. Ново-Садовая, д. 160Д, стр.3, комната для переговоров.

Подведение итогов торгов состоится 17 декабря 2018 г. по адресу: г. Самара, отель «Ибис Самара»,

ул. Ново-Садовая, д. 160Д, стр.3, комната для переговоров.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский аукцион»).

Сведения об объектах недвижимого имущества, выставленных на продажу:

Лот №1:

Объект 1: АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ, назначение: нежилое здание, площадь: 1 176,00 кв.м, этажность: 2, Литера: А, инвентарный номер: 0000373, расположенное по адресу: Самарская область, Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, пр. Победы, д. 9, кадастровый номер 63:27:0704016:1674;

Объект 2: Земельный участок, назначение: земли поселений, площадь: 904,00 кв.м., расположенный по адресу: Самарская область, Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, пр. Победы, д. 9, кадастровый номер 63:27:0704016:24;

Объект 3: ГАРАЖ, назначение: нежилое помещение, площадь: 56,90 кв.м, этаж 1, расположенный по адресу: Самарская область, Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, пр. Победы, д. 9, кадастровый номер 63:27:0704016:1924;

Объект 4: Земельный участок, назначение: земли поселений, площадь: 56,90кв.м., расположенный по адресу: Самарская область, Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, пр. Победы, д. 9, кадастровый номер 63:27:0704016:23

Начальная цена лота №1 – 12 020 000 руб., с учетом НДС 18% в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 11 332 800 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 449600 руб., НДС не облагается.

Начальная цена Объекта 3 – 200800 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 4 – 36 800 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена лота №1 – 9 015 000 руб., с учетом НДС 18% в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 8 499 600 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 337 200 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Объекта 3 – 150 600 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 4 – 27 600 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 901 500 руб.

Шаг аукциона на повышение – 300500 руб.

Шаг аукциона на понижение – 601 000 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений): Обязательным условием является заключение с победителем торгов/единственным участником (Покупателем/Арендодателем) предварительного договора аренды нежилого помещения общей площадью 350,00 кв.м., расположенного на 1 этаже Объекта 1, для размещения дополнительного офиса Самарского отделения №6991 ПАО Сбербанк на следующих условиях:

1. Объект аренды: нежилые помещения общей площадью 350,00кв.м, расположенных на первом этаже Здания (далее – Часть помещения).

2. Предварительный договор аренды должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи Объектов.

3. Положения Основного договора аренды (далее – Основной договор):

- срок аренды по Основному договору - 10 (десять) лет;

-размер постоянной части арендной платы составляет не более215 (Двести пятнадцать тысяч) рублей50 копеек за 1 кв.м. в месяц;

- Ежемесячная постоянная часть арендной платы составит не более75 425 (Семьдесят пять тысяч четыреста двадцать пять) руб. 00 коп., с учетом НДС;

- Постоянная часть арендной платы включает в себя платежи за пользование Частью помещения и соответствующей частью земельного участка пропорционально занимаемой площади, за техническое обслуживание систем теплоснабжения (газоснабжения), энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, очистку кровли Здания, в котором находится Часть помещения от снега и наледи в зимний период; коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение), уборку прилегающей к Части помещения территории на расстоянии 3 (Трех) метров от лицевой части фасада по длине Части помещения первого этажа, внутреннюю уборку Части помещения, расходы по вывозу ТКО Части Помещения, дератизации и дезинсекции Части помещения);

- Постоянная часть арендной платы может ежегодно по соглашению Сторон (за исключением первых двух лет срока аренды) увеличиваться, но не чаще раз в год, в размере, не превышающем индекс потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемый на официальном сайте Федеральной Службы Государственной Статистики РФ www.gks.ru, но не более 5 (Пяти) % от величины постоянной части арендной платы.

В случае снижения рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости в Самарской области размер постоянной части арендной платы подлежит уменьшению до рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости. Оценка производится оценщиком, выбранным по соглашению Сторон. Затраты по проведению рыночной оценки стоимости аренды оплачивается Сторонами в равных долях.

Новый размер постоянной части арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору;

- Переменная часть арендной платы включает в себя плату за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение).

4. Размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, в том числе НДС (18%), определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Части помещения, по тарифам и расчетам, установленным по регионам энергоснабжающими и водоснабжающими организациями, с предоставлением со стороны Арендодателя приложения расчетов и заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора.

5. Расходы за теплоснабжение (газоснабжение), определяются по показаниям прибора учета газа, установленного в соседнем здании - котельной, принадлежащей Арендодателю, от которой отапливается Объект 1, в котором находится Часть помещения, умноженные на утвержденный тариф ресурсоснабжающей организации и рассчитанные пропорционально площади Части помещения к площади Объекта 1, а также исходя из общего размера затрат на эксплуатацию котельной.

6. Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Части помещения, уборке прилегающей к Части помещения территории, внутренней уборке Части помещения Арендатор оплачивает самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров с обслуживающими организациями.

7. Стоимость произведенных Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшений арендованной Части помещения, неотделимых без вреда для Части помещения, не подлежит возмещению Арендодателем Арендатору, за исключением случаев досрочного расторжения Договора по инициативе Арендодателя. В этих случаях Арендодателем возмещается остаточная стоимость неотделимых улучшений, увеличенная на сумму НДС 18%, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

8. Стоимость капитального ремонта, произведенного Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя подлежит возмещению Арендодателем, в объеме, согласованном Сторонами на момент проведения капитального ремонта, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

9. Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения Основного договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив Арендодателя не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Основного договора/отказа от исполнения.

10. В целях государственной регистрации Основного договора Арендодатель в течение 40 календарных дней с даты подписания Основного договора обеспечивает подготовку технического плана в связи с образованием Части помещения, на которую распространяются ограничения и обременения по Основному договору.

11. Арендатор вправе изменить, в т.ч. уменьшить, арендуемую площадь Части помещения, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади. Изменение арендуемой площади Части помещения оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору.

12. Часть помещения имеет назначение «нежилое»;

13. Право собственности Арендодателя на Часть помещения/Здание зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждено соответствующими документами;

14. Арендодатель имеет законную возможность передачи Части помещения во временное владение и пользование (аренду) Арендатору;

15. Отсутствие прав третьих лиц на Часть помещения, которые препятствуют заключению Основного договора, подтвержденное выпиской из ЕГРН;

16. Арендатор должен быть письменно извещен о наличии прав третьих лиц на Часть помещения, которые не препятствуют заключению Основного договора с приложением к извещению соответствующих документов;

17. Направление Арендатору документов: выписки из ЕГРН на Объект 1/Часть помещения/Земельный участок, Технический паспорт на Объект 1/Часть помещения.

18. Арендатор вправе расторгнуть (отказаться от исполнения) Предварительный договора аренды в одностороннем внесудебном порядке при невыполнении Арендодателем условий предварительного договора в определенный срок.

19. Срок заключения Основного договора аренды не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Предварительного договора аренды при выполнении Арендодателем обязательных условий.

Лот №2:

Объект 1:ЗДАНИЕ НЕФТЕГОРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, площадь: 1 304,20 кв.м, расположенное по адресу: Самарская область, Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, пр. Победы, д. 9а, кадастровый номер 63:27:0704016:1676;

Объект 2: Земельный участок, назначение: земли поселений, площадь: 1 930,00кв.м., расположенный по адресу: Самарская область, Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, пр. Победы, д. 9а, кадастровый номер 63:27:0704016:6;

Объект 3: ГАРАЖ, назначение: нежилое помещение, площадь: 48,70кв.м, расположенный по адресу: Самарская область, Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, пр. Победы, д. 9а, кадастровый номер 63:27:0704016:2178;

Объект 4: Земельный участок, назначение: земли поселений, площадь: 52,20кв.м., расположенный по адресу: Самарская область, Нефтегорский р-н, г. Нефтегорск, пр. Победы, д. 9а, кадастровый номер 63:27:0704016:7

Начальная цена лота №2 – 13 572 000руб., с учетом НДС 18% в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 12 468 000руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2–893600руб., НДС не облагается.

Начальная цена Объекта 3 – 176 000 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 4 – 34400 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена лота №2 – 10 179 000 руб., с учетом НДС 18% в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 9 351 000 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 670200 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Объекта 3 – 132 000 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 4 – 25800 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 1 017900руб.

Шаг аукциона на повышение – 339300 руб.

Шаг аукциона на понижение – 678600 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующих обременений (ограничений):Обязательным условием является заключение с победителем торгов/единственным участником (Покупателем/Арендодателем) предварительного договора аренды нежилого помещения общей площадью 489,60 кв.м., расположенного на 1 этаже Объекта 1, для временногоразмещения дополнительного офиса Самарского отделения №6991 ПАО Сбербанк на следующих условиях:

1. Объект аренды: нежилые помещения общей площадью 489,60кв.м, расположенных на первом этаже Здания (далее – Часть помещения).

2. Предварительный договор аренды должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи Объектов.

3. Положения Основного договора аренды (далее – Основной договор):

- срок аренды по Основному договору - 6 (шесть) месяцев;

-размер постоянной части арендной платы составляет не более215 (Двести восемьдесят три) рубля50 копеек за 1 кв.м. в месяц;

- Ежемесячная постоянная часть арендной платы составит не более105 508 (Сто пять тысяч пятьсот восемь) руб. 80 коп., с учетом НДС;

- Постоянная часть арендной платы включает в себя платежи за пользование Частью помещения и соответствующей частью земельного участка пропорционально занимаемой площади, за техническое обслуживание систем теплоснабжения (газоснабжения), энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, очистку кровли Здания, в котором находится Часть помещения от снега и наледи в зимний период; коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение), уборку прилегающей к Части помещения территории на расстоянии 3 (Трех) метров от лицевой части фасада по длине Части помещения первого этажа, внутреннюю уборку Части помещения, расходы по вывозу ТКО Части Помещения, дератизации и дезинсекции Части помещения);

- Переменная часть арендной платы включает в себя плату за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение).

4. Размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, в том числе НДС (18%), определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Части помещения, по тарифам и расчетам, установленным по регионам энергоснабжающими и водоснабжающими организациями, с предоставлением со стороны Арендодателя приложения расчетов и заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора.

5. Расходы за теплоснабжение (газоснабжение), определяются по показаниям прибора учета газа, установленного в соседнем здании - котельной, принадлежащей Арендодателю, от которой отапливается Объект 1, в котором находится Часть помещения, умноженные на утвержденный тариф ресурсоснабжающей организации и рассчитанные пропорционально площади Части помещения к площади Объекта 1, а также исходя из общего размера затрат на эксплуатацию котельной.

6. Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Части помещения, уборке прилегающей к Части помещения территории, внутренней уборке Части помещения Арендатор оплачивает самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров с обслуживающими организациями.

7. Стоимость произведенных Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшений арендованной Части помещения, неотделимых без вреда для Части помещения, не подлежит возмещению Арендодателем Арендатору, за исключением случаев досрочного расторжения Договора по инициативе Арендодателя. В этих случаях Арендодателем возмещается остаточная стоимость неотделимых улучшений, увеличенная на сумму НДС 18%, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

8. Стоимость капитального ремонта, произведенного Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя подлежит возмещению Арендодателем, в объеме, согласованном Сторонами на момент проведения капитального ремонта, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

9. Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения Основного договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив Арендодателя не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Основного договора/отказа от исполнения.

10. Арендатор вправе изменить, в т.ч. уменьшить, арендуемую площадь Части помещения, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади. Изменение арендуемой площади Части помещения оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору.

11. Часть помещения имеет назначение «нежилое»;

12. Право собственности Арендодателя на Часть помещения/Здание зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждено соответствующими документами;

13. Арендодатель имеет законную возможность передачи Части помещения во временное владение и пользование (аренду) Арендатору;

14. Отсутствие прав третьих лиц на Часть помещения, которые препятствуют заключению Основного договора, подтвержденное выпиской из ЕГРН;

15. Арендатор должен быть письменно извещен о наличии прав третьих лиц на Часть помещения, которые не препятствуют заключению Основного договора с приложением к извещению соответствующих документов;

16. Направление Арендатору документов: выписки из ЕГРН на Объект 1/Часть помещения/Земельный участок, Технический паспорт на Объект 1/Часть помещения.

17. Арендатор вправе расторгнуть (отказаться от исполнения) Предварительный договора аренды в одностороннем внесудебном порядке при невыполнении Арендодателем условий предварительного договора в определенный срок.

18. Срок заключения Основного договора аренды не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Предварительного договора аренды при выполнении Арендодателем обязательных условий.

Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте www.auction-house.ru.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: (846) 248-21-43, 248-15-82; harlanova@auction-house.ru, samara@auction-house.ru.