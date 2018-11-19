Лечение косоглазия в Самаре без операций

Страбизм, или косоглазие, – опасный недуг, если вовремя с ним не справиться, качество жизни может заметно ухудшиться. И дело тут не только в заметном косметическом дефекте. Проблема в том, что, если один глаз косит, - мозг исключает его из акта зрения, и этот глаз уже никогда не будет видеть хорошо. У детей с косоглазием нет бинокулярного зрения, они не видят мир объемным, все предметы им кажутся плоскими, двумерными. Поэтому от косоглазия лучше избавиться еще в детстве.

Как вылечить косоглазие без операции?

Раньше считалось, что если есть косоглазие – нужна операция. Конечно, использовали и дополнительные приемы - ношение корректирующих очков и аппаратное лечение, но хирургический этап в большинстве случаев был необходим. Сейчас медицинские технологии шагнули вперед, теперь избавиться от косоглазия можно без операции, а с помощью инъекций ботокса в те мышцы глаза, которые работают сильнее. Это позволяет, не разрезая ткани, не повреждая мышцы, сделав инъекцию, получить правильное положение глаз. Если за время действия ботокса удастся восстановить правильные зрительные функции, то глаза останутся в правильном положении и дальше никаких вмешательств не потребуется.

Во всем мире этот метод известен уже достаточно давно. В России же его стали использовать лишь 5-7 лет назад и до сих пор применяют далеко не во всех субъектах страны. До недавнего времени инъекций ботокса для лечения страбизма использовали в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Москве, а теперь и в Самарской офтальмологической клинике.

Один укол и косоглазия нет?

Такой метод лечения подходит для пациентов, у которых хирургическое лечение будет неэффективным, и людям с грубыми параличами мышц. Используют его и для диагностики, когда специалисты не уверены в объеме операции и тактике лечения.

- Для подтверждения или отмены предполагаемых манипуляций на первом этапе врач вводит в мышцу ботокс и оценивает результат. В дальнейшем планирует либо хирургическое, либо консервативное лечение на основании полученного результата, - пояснила главный врач Самарской офтальмологической клиники Ольга Жукова. - Особенно перспективен этот метод безоперационного лечения косоглазия у детей. Дело в том, что дети не рождаются с функцией бинокулярного зрения. Эта функция вырабатывается у них в течение жизни. Если существуют какие-то препятствия для выработки правильного бинокулярного зрения, например, высокая дальнозоркость или высокая близорукость, которая не позволяет четко видеть предметы, то эти предметы в единый образ не складываются. В связи с этими аномалиями у ребенка постепенно начинает формироваться косоглазие. К сожалению, разглядеть эти отклонения в раннем возрасте не всегда возможно. Часто мы видим все эти изменения, когда косоглазие уже появилось, что может негативно сказаться на качестве жизни человека.

Не стоит забывать, что решение о назначении лечения косоглазия без операции принимает врач-офтальмолог на приеме. Поэтому борьбу с этим недугом нужно начинать только после консультации у специалиста, причем чем раньше человек обратится к врачу, тем эффективнее будет лечение.

На первом приеме специалист проведет ряд исследований, среди них: определение остроты зрения, преломляющей силы глаз, характера зрения – есть ли бинокулярное зрение.

- На основе полученных данных назначается лечение. Обычно врачом-офтальмологом выписываются очки, и проводится еще ряд лечебных мероприятий. На этом этапе определяется возможность введения препарата, - поясняет Ольга Жукова. - Взрослым и подросткам инъекции препарата вводят под местной анестезией, процедура занимается 1- 2 минуты. Маленьким детям инъекцию проводят под кратковременным наркозом. Эффект после введения ботокса развивается не сразу. Результат становится заметным в течение 7 дней после инъекции. Ботокс блокирует передачу нервных импульсов с нервных окончаний на мышечные волокна. Стоит учесть, что после проведения процедуры глаз может отклониться в противоположную сторону, а верхнее веко слегка опуститься. Это не считается осложнением и является нормальным состоянием. Такое происходит за счет растекания препарата по окружающим тканям. Данное состояние длится недолго - от 2 недель до 1-2 месяцев. После симптомы исчезают полностью. Если на фоне такой картины продолжать лечение – носить корректирующие очки, проводить поддерживающие курсы на специальных аппаратах, – то формирование правильных зрительных функций произойдет намного быстрее.

Часто при правильном лечении ребенку не требуется проводить повторные инъекции ботокса, а иногда для полного излечения от косоглазия понадобятся еще 1-2 процедуры.

Помните, что лечение косоглазия – это не разовое мероприятие, а целая система, которая занимает несколько лет. На всех этапах лечения необходимо добросовестно выполнять рекомендации врачей и запастись терпением.

- Все выделяют четыре этапа. На первом, врач-офтальмолог «учит» ленивые глаза правильно смотреть. На втором – разрушает неправильный механизм зрения, который уже сформировался в мозге. На третьем – ставит глаза в правильное положение, а в конце – формирует правильное бинокулярное зрение, - рассказывает Ольга Жукова. - При соблюдении всех этапов лечения в большинстве случаев у ребенка формируется правильное положение глаз и полноценные зрительные функции на всю жизнь. Причем желательно закончить лечение у ребенка до его поступления в школу, именно в этом возрасте достигается хороший результат.

Со взрослыми все сложнее

Совсем другое дело – лечение косоглазие у взрослых.

- Часто бывает, что врач проводит операцию – ставит правильно глаза, но эффект сохраняется недолго, так как правильное положение глаз обеспечивают не мышцы, а наш мозг при наличии бинокулярного зрения. Но сложность в том, что у взрослых людей с «устаревшим косоглазием» бинокулярное зрение нет, и сформировать его не представляется возможным, - отметила Ольга Жукова. - Эффект от введения ботокса у взрослых длится от 6 месяцев 12 месяцев. Иногда результат сохраняется до 14 месяцев. Чаще всего взрослым пациентам приходится инъекции повторять.

Поэтому специалисты напоминают, что залог успешного лечений косоглазия – своевременная диагностика и вовремя принятые меры. Не забывайте о своем здоровье.

Самарская офтальмологическая клиника

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