Удиви и порадуй! Где в Самаре купить красивый и удивительный букет на День матери

25 ноября, в последнее воскресенье месяца, отмечается особенный и добрый праздник - День матери. Отличный повод для, чтобы сделать главной женщине своей жизни что-нибудь приятное, удивить ее и порадовать. И важно выбрать такой подарок, который точно запомнится! Журналисты "Комсомолки" долго думали, чем можно удивить маму и сошлись на том, что без цветов в случае, когда речь идет о милых дамах, никак.

Подарок, который вызовет эмоции

Салон "Цветы Люкс" расположен в удобной части СамарыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нам приглянулся салон "Цветы Люкс" - удобное расположение (Революционная, 87, прямо в районе пересечения с Московским шоссе), красивая вывеска, приятные сотрудники. Обращаем внимание и на то, что оформить подарочный букет и красивый набор легко можно на официальном сайте магазина или по телефону. Ведь обстоятельства бывают разные и не все могут лично вручить презент героине торжества - переезд, работа, отпуск... А здесь работающие круглосуточно курьеры доставят понравившийся вам букет куда нужно, будь то черта города или область.

- Многие наши клиенты - это жители других регионов и даже стран. Люди взрослеют, переезжают и в этом нет ничего удивительного, - рассказывает "КП-Самара" ведущий флорист компании Ольга Асадуллина. - И поверьте, для мам это большое и неожиданное событие. Они очень ценят, что их любят и вспоминают. Вручение цветов очень трогательный момент, ведь женщине дарят самые настоящие и искренние эмоции. Наши курьеры рассказывали, что были случаи, когда женщина получала букет и рыдала от счастья!

Выбор на любой вкус!

Остается вопрос - что же выбрать? Какие цветы и букеты сегодня в моде? Чем можно удивить любимого человека? Наша собеседница из сервиса по доставке цветов "Цветы Люкс" подсказала ответы. Записывайте и сохраняйте.

Букеты в коробках или деревянных ящиках

Букеты в корзинках - тренд сезона

- Это тренд сезона. Туда можно уложить абсолютно любые цветы, использовать комбинации различных видов. Очень удобно и долго держится. Цветы нужно только аккуратно поливать. Подрезать их не нужно, они хранятся в специальной флористической пене.

Коробочки для цветов можно использовать и в быту

Для такого букета нет необходимости покупать вазу. Более того, многие женщины потом эти коробочки оставляют, что-то хранят в них, используют в интерьере.

Букеты с "экзотикой"

Экзотические сюрпризы всегда удивляют

- Это не простой букет из роз. Здесь можно сочетать, например, пионовидные удивительные розы с благородной гортензией. Очень хорошо идут тюльпаны, полевые ромашки. Кажется, что это что-то такое привычное, но представьте, как приятно получить такой букет в пасмурную погоду или даже мороз. Важно понимать, что вручая цветы - человеку передают эмоции. Бывало, когда приходили в дождливую и неприятную погоду и искали цветы под настроение. И выбирали букет с подсолнухом - яркий, солнечный. Или тропическую орхидею - необычный вариант, который стоит как минимум две недели.

"Вкусные" презенты

Сладости и цветы - идеальное сочетание

- Это композиции, где помимо цветов, есть еще и всякие вкусняшки - конфеты, шоколадки, макаронс, фрукты, пирожные, печенье... Также туда можно добавить чай и кофе. Наши флористы все красиво упакуют в корзинку или коробочку, украсят самыми свежими цветочками. Такие композиции парни часто дарят своим возлюбленным. Но ведь день матери - это праздник и молодых девушек тоже! Мамы, которые только начинают воспитывать своего ребеночка.

Парные букеты

Розы - классика, которая всегда нравится прекрасным дамам

- Подарить такой - очень красивый жест. Большой букет, из 51 или 101 розы для своей любимой жены, и миниатюрный - для дочки. Наши мастера сделают их абсолютно идентичными, аккуратно упакуют, разница будет только в размерах. Креативный и классный подарок, который точно запомнится адресату.

Мишки из 3д роз

Медвежонок из роз - презент, который точно понравится адресатуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Абсолютная новинка! Такие есть только у нас и еще в одном магазине города. Но мода на них растет с каждым днем. Людям очень нравятся. Для создания такие мишуток используются 3D розы из декоративного материала "фоамиран". Эти зверушки бывают разных размеров - как большие, так и маленькие и будут радовать практически вечно. Они приятно пахнут ванилью. Представьте удивление своей мамы или мамы своего ребенка, когда ей придет такая красота!

Советы, которые точно не помешают

Специалисты салона "Цветы Люкс" помогут вам выбрать подарок на любой вкусФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ольга также дала нашим корреспондентам пару практичных советов - как хранить цветы и кому какие покупать.

- Взрослые дамы предпочитают классические цвета в букетах - красные, белые. Молодые девушки больше ценят нежные постельные тона. Если речь идет о цветах не в коробке, то нужно, как только вам вручили букет, подрезать кончики - 1-2 сантиметра и поставить в вазу с холодной водой. И делайте так каждый день - меняйте воду и обновляйте срез. Также нежелательно, чтобы цветы стояли около каких-либо отопительных приборов, - поделилась специалист.

В любом случае в салоне "Цветы Люкс" каждого покупателя проконсультируют по любому вопрос и подскажут, какой букет сделает вашу маму, девушку, сестру - да кого угодно - счастливой. Обращайтесь в салон напрямую или выбирайте букеты на любой вкус на официальном сайте!

Помимо букета в качестве подарка можно выбрать, например, мягкую игрушкуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

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