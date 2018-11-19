Семь важных секретов женского здоровья

В течение всей жизни в организме женщин происходит множество изменений. Одна только подготовка к материнству чего стоит. Именно поэтому прекрасной половине человечества о своем здоровье необходимо особенно заботиться. Какие секреты необходимо знать, чтобы быть здоровой и красивой, мы спросили у врача ультразвуковой диагностики I категории медицинского центра «Самарская школа ультразвука» Зои Сергеевны Архангельской.

Секрет 1: Болезнь лучше предотвратить, чем вылечить

Медики не устают напоминать о важности профилактики и своевременной диагностики.

— Регулярно посещайте врача, даже если жалоб нет, ведь многие патологии протекают бессимптомно. Один из наиболее доступных и информативных методов диагностики – ультразвуковое исследование, или УЗИ. Его часто используют как первичный абсолютно безопасный и при этом точный метод обследования, но заметив дополнительные проблемы, врач может назначить и уточняющие процедуры – рентгенографию, МРТ, КТ, биопсию и т.д. Перечень того, какие именно органы и с какой периодичностью необходимо проверить на УЗИ, индивидуален. Многое зависит от образа жизни и предрасположенности женщины. Однако есть универсальный набор скрининговых обследований для пациентов разного возраста, – отмечает Зоя Сергеевна и подсказывает, что проверить и в каком возрасте.

Секрет 2: Позаботьтесь о щитовидной железе

У более чем 20% женщин старше 35 лет выявляют патологию щитовидной железы. Виной этому экология, наследственность, недостаток йода, нервные перенапряжения, травмы, гормональные проблемы и многое другое. Поэтому об этом органе надо заботиться особенно.

— За эффективность работы сложно устроенной репродуктивной системы женщины ответственны яичники, надпочечники, щитовидная железа, а также гипоталамус и гипофиз. При нарушениях в любой из составляющих этой системы гармоничное функционирование репродуктивной системы нарушается. Щитовидная железа вырабатывает гормоны, которые контролируют частоту сердечных сокращений, обмен веществ, здоровье кожи и многое другое, – продолжает Зоя Сергеевна. – Однако заболевания щитовидной железы выявить не просто, ведь симптомы могут серьезно варьироваться – от сухости кожи и до потери веса.

Сбои в работе щитовидной железы также могут приводить к нарушению менструального цикла и даже бесплодию, влиять на развитие патологических процессов молочной железы, а у юных леди последствиями некорректной ее работы могут стать нарушения в половом развитии.

Секрет 3: Особое внимание здоровью груди

Ученые нашли как минимум 80 факторов риска, которые могут спровоцировать возникновение различных заболеваний молочных желез.

— Для здоровья груди очень важен гормональный баланс. Причинами его нарушения могут стать:

К причинам нарушения хрупкого гормонального баланса относят и проблемы интимной сферы. Нерегулярная половая жизнь, раннее наступление месячных, поздняя беременность или отсутствие беременности и кормления грудью, поздний климакс – все это плохо сказывается на состоянии молочных желез, – уточняет Зоя Сергеевна. Кроме того, в любом возрасте для женщины важно уметь проводить самообследование, а также регулярно посещать врачей – гинеколога, эндокринолога и маммолога.

— Для женщин до 40 лет, кроме ежегодного визита к вышеуказанным специалистам, необходимо в обязательном порядке делать УЗИ молочных желез. Для женщин старше 40 лет “золотым стандартом” должен стать визит к маммологу раз в год, маммография, а также УЗИ груди, – рекомендуют врачи МЦ «Самарская школа ультразвука».

Секрет 4: К беременности нужно быть готовой

Беременность и роды – важная часть жизни женщины, поэтому чтобы долгожданный малыш не забрал у мамы все здоровье, к беременности нужно тщательно подготовиться.

— Подготовку лучше начать минимум за три месяца до предполагаемого зачатия. Причем готовиться нужно обоим партнерам. Первым делом предстоит избавиться от вредных привычек. Даже тем, кто употребляет алкоголь лишь по праздникам, от горячительных напитков лучше отказаться. Небольшое послабление можно сделать только для красного сухого вина. Курящим женщинам за год до предполагаемого зачатия нужно бросить курить, мужчинам – за три месяца. На следующем этапе подготовки придется пересмотреть свои пищевые привычки. Меню будущей мамы должно быть максимально разнообразным и сбалансированным – молочные продукты, рыба, хлеб грубого помола, мясо, зелень, свежие овощи и фрукты. Попрощаться придется и с бессонными ночами и шумными вечеринками – организм должен хорошенько отдохнуть перед предстоящим испытанием, – констатирует врач.

На третьем этапе подготовки стоит подумать о витаминах. Многие жизненно важные органы ребенка формируются в первые недели после зачатия. Какие витамины подойдут именно вам, подскажет врач. Кстати, выбор хорошего доктора, которому вы сможете доверять, – тоже важный этап подготовки. А непосредственно перед зачатием очень важно пройти полное медицинское обследование и заранее сделать все необходимые прививки.

— Обязательно посетите стоматолога, ведь до наступления беременности при лечении зубов можно применять различные обезболивающие и “заморозки”, которые нежелательны беременным. Также рекомендовано посетить эндокринолога и проверить состояние щитовидной железы. Во время беременности нагрузка на эндокринную систему увеличивается и даже у здоровых людей могут возникнуть проблемы. Еще один важный для будущих родителей врач – это генетик. Посещение такого специалиста не обязательно, но желательно, – подсказывает Зоя Сергеевна.

Секрет 5: Здоровый ребенок — счастливая мама

Говоря о женском здоровье, невозможно не затронуть здоровье младенцев.

— Важно отслеживать развитие всех систем организма малыша и соблюдать все рекомендации по уходу за младенцем. В первые месяцы жизни ВСЕМ грудничкам обязательно делают УЗИ брюшной полости и почек, УЗИ сердца (или ЭхоКГ), УЗИ тазобедренных суставов, чтобы вовремя заметить и справиться с возможной дисплазией, а также УЗИ головного мозга, или нейросонографию, – ультразвуковую диагностику анатомических структур головного мозга через родничок.

Секрет 6: Не спешите после родов бежать в спортзал

Став мамой, многие женщины стремятся в кратчайшие сроки вернуть себе былую фигуру. Чтобы спорт пошел на пользу, а не навредил, лучше не приступать к занятиям без обсуждения вашего текущего состояния с врачом.

— В первую очередь, необходимо проконсультироваться с гинекологом и узнать, насколько ваш организм восстановился после беременности и родов. Период восстановления у всех разный, в это время необходимо начать постепенную подготовку к дальнейшим занятиям спортом. Для этого отлично подходит ходьба – прогулки с малышом пойдут на пользу обоим, да и простое укладывание ребенка ко сну, кормление, необходимость носить его на руках – все это уже дает определенную физическую нагрузку маме.

Зоя Сергеевна также отметила, что даже когда период восстановления закончился, сразу же за штангу лучше не хвататься, а заняться теми видами спорта, которые не предусматривают сильной нагрузки. Например, полезными для молодой мамы будут танцы живота, плавание, аква-аэробика и пилатес, а вот бег, активный велоспорт, тяжелую атлетику, теннис и волейбол лучше отложить на более отдаленную перспективу.

Прекрасной половине человечества о своем здоровье необходимо особенно заботиться.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Секрет 7: К климаксу тоже нужно готовиться

Врачи напоминают, что климакс – это естественный и неотвратимый процесс. Причем свойственен он не только женщинам, но и мужчинам. У сильной половины человечества он возникает при снижении эректильной функции и характеризуется повышенной нервозностью, раздражительностью и психологическим дискомфортом.

— Если женщины и мужчины прибегают к помощи специалиста заблаговременно, а это в 37-39 лет, то вероятность того, что переход в климактерический период пройдет с наименьшими рисками для здоровья и самочувствия, повышается. Важно не упустить время подготовки и максимально усилить слабые звенья в своем организме, – отмечает Зоя Сергеевна.

У женщин климакс наступает, как правило, после 50 лет. Поэтому в зрелом возрасте репродуктивной системе женщины нужна особая забота.

— Нелишним будет регулярно проходить комплексные осмотры. Современная медицина позволяет определить, когда организм готовится к менопаузе, и вычислить какая болезнь может поразить организм после климакса. Ваш лечащий врач обязательно подскажет, как справиться с неприятными проявлениями климакса. Помочь себе можно и самостоятельно, для чего нужно соблюдать ряд несложных рекомендаций (см. таблицу), – отмечает Зоя Сергеевна.

Задать вопрос или записаться на прием в МЦ «Самарская школа ультразвука» можно по телефону +7(846) 202 88 66 или через онлайн-чат. Центр работает без выходных.

Лицензии ЛО-63-01-004762 от 03.09.2018, ЛО-63-01-004021 от 10.11.2016, ЛО-63-01-001514 от 04.04.2012 выданы Министерством здравоохранения Самарской области.