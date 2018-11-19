Из огня в учителя: как ветераны МЧС воспитывают юное поколение спасателей

Почему ветераны МЧС не хотят сидеть дома? Как их опыт помогаем молодым профессионалам? На отчетно-выборной конференции региональной Общественной организации ветеранов гражданской обороны и противопожарной службы о значимости сотрудников, уже вышедших на пенсию, но не готовых отойти от дел говорили много и подробно.

Олег Бойко рассказал, насколько важна работа ветерановФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Работа ветеранов неоценима. Они нам помогают сохранить преемственность и связь времен. Ветераны учат молодых, рассказывают, как было 20 — 30 лет назад, - рассказал Олег Бойко.- Я сам обращаюсь к совету ветеранов с вопросами, чтобы понять правильно мы действуем, интересуюсь, как бы поступили они с высоты своего опыта. Для меня, как для руководителя, наша ветеранская организация — это большая помощь. В этом году ветераны МЧС очень много помогли при подготовке чемпионата мира, проводили беседы, встречи с молодежью, участвовали в проведение мероприятий ,посвященных дню пожарной охраны, дню гражданской обороны, день сотрудника государственного пожарного надзора. Все что делает наша ветеранская организация можно перечислять бесконечно. При серьезных пожарах совет «бывалых» также оказывается просто необходим.

Генеральский уровень

По канонам пожарной службы уйти на пенсию сотрудники МЧС могут уже в 45 лет, или же они имеют право работать до гражданской пенсии. Сегодня в ветеранской организации МЧС около четырех тысяч членов, в президиуме – сразу пять генералов.

Николай Солдатов, председатель организации ветеранов ГУ МЧС по Самарской областиФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Это говорит о высоком статусе нашей организации. Нас знают, с нами считаются, к нам прислушиваются, - говорит председатель общественной ветеранской организации ГУ МЧС России по Самарской области генерал-майор авиации Николай Солдатов. - У нас в регионе семь человек имеют звание «Заслуженный пожарный работник Самарской области». Такого в России больше нет. И наш президент Владимир Путин, глядя на нас, издал в этом году указ об учреждении звания «Заслуженный пожарный работник РФ».

В помощь старикам и вдовам

По словам Николая Солдатова, за время работы, а это почти 20 лет, организация ветеранов МЧС стала серьезной структурой. Сегодня ее задачами являются налаживание взаимодействия со всеми ветеранскими организациями Самарской области и социальная работа.

- Большое внимание мы уделяем семьям погибших, вдовам. Посещаем эти семьи, оказываем всяческую помощь, в том числе и материальную. Хотя с этим трудно, но нам Главк помогает. Также помогаем ветеранам Великой Отечественной войны, - рассказывает Николай Солдатов.

Ветераны по поручению главного управления МЧС по Самарской области, навещают пожилых коллег, которые в силу возраста уже не могут выходить из дома. Помогают им и в дни праздников и в любые другие.

Новое поколение спасателей

Однако, одна из самых главных задач ветеранской организации МЧС — воспитание молодого поколения сильным, справедливым, патриотичным и верным людям, чьи жизни им предстоит беречь.

- Например, мы участвовали в организации Парада Памяти, 7 ноября. Я готовил к нему школьников, учил их и командовал на параде, - рассказывает председатель самарской региональной ветеранской организации Николай Солдатов.- Также мы собираем выпускников училищ, наших вузов, устраиваем встречи с ветеранами, рассказываем о своем опыте работы.

Хотя сейчас, благодаря ветеранской организации, воспитание юных спасателей начинается еще со школьной скамьи. В этом году 1 сентября в Самарской области открылись сразу два кадетских класса МЧС: в Тольятти и Сызрани. Кстати, в следующем году такой класс появится и в Самаре в школе №29.

В Сызрани кадетской класс «Юный спасатель» появился на базе школы №33. Там сейчас готовят 29 детишек со всего города, учат основам пожарно-спасательного дела. Все это важно для выбора профессии. Пусть не все пойдут по этому пути, но это большое подспорье в плане профориентации и для общего развития, - отметил председатель ветеранской организации в Сызрани Олег Коновалов.

Олег Коновалов, председатель ветеранской организации МЧС СызраниФото: Альберт ДЗЕНЬ

Также, он рассказал, что ежегодно в течение 5 лет в регионе проводятся соревнования «Юный спасатель». В них принимают участие воспитанники 54 школ всего правобережья, включая учебные заведения Сызрани, Октябрьска и Шигонского района. На пути к победе ребятам надо преодолеть 100-метровую полосу, продемонстрировать свои навыки первой помощи и так далее. А для подготовки к этим непростым испытаниям в Сызрани также на базе школы №33 оборудовали специальный стадион со стометровкой и даже учебной башней.

Главное, что плоды всех этих усилий не заставляют себя ждать. Например, сызранская школьница Алина Варнавская в этом году стала стала серебряным призером Всероссийских соревнований на Кубок Министра МЧС России и Первенства России на Кубок Всероссийского добровольного пожарного общества по пожарно-спасательному спорту, дети в кадетских классах мечтают стать спасателями и им всегда есть, у кого спросить совета.