2018-11-19T22:24:37+03:00
Общество

Конкурс КП: «Мой питомец лучше всех!»

Расскажите, почему ваше домашнее животное самое прекрасное на свете и выигрывайте полезные призы
Евгения ВАСИНА
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Расскажи о любимом питомце и выиграй призРасскажи о любимом питомце и выиграй приз
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Верный пес, независимый кот, молчаливая рыбка или все понимающая черепашка? А кто живет дома у вас? Расскажите о своем питомце и выигрывайте для него замечательные подарки.

"Комсомольская правда – Самара" объявляет о старте конкурса. Расскажите, почему именно ваш питомец лучше всех. Присылайте фотографии своих четвероногих или водоплавающих друзей, поделитесь впечатлениями о том, какой стала ваша жизнь с его появлением, расскажите о характере, вспомните забавную историю с ним. Быть может, именно он станет главным победителем нашего конкурса?

Самые интересные истории мы разместим на сайте и в газете КП.ру. А лучший питомец Самары получит не только подарки, но и всенародную славу.

КОНКРЕТНО

Как участвовать:

1. Прикрепите фотографию вашего домашнего животного и небольшой рассказ о нем на странице конкурса

2. Голосуйте за своего любимца. Голосование продлится до 00.00 19 декабря 2018 года.

3. Следить за результатами.

"Положение о конкурсе" размещено на сайте kp.ru.

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