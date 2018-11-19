2018-11-19T16:11:47+03:00
Общество

Владимир Путин посетил аптеку «Вита Экспресс»

Представители компании уверяют, что главное отличие аптек – низкую наценку на лекарства, которую отметил и президент, могут оценить жители всех 40 регионов, где работает «Вита»
Анастасия МЫШКИНА
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Владимир Путин проверил доступность лекарств в аптеке ПитераВладимир Путин проверил доступность лекарств в аптеке Питера
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Вечернего визита Президента России персонал аптеки «Вита Экспресс» в питерском Пушкино совсем не ждал. Сюда Владимир Путин с коллегами - главой Минздрава Вероникой Скворцовой и исполняющим обязанности главы Петербурга Александром Бегловым - заехал после совещания по вопросам повышения эффективности системы лекарственного обеспечения на одном из питерских фарм-заводов.

На совещании обсуждали доступность недорогих препаратов жизненной необходимости . Российский лидер остановил кортеж у аптеки на Железнодорожной улице , чтобы проверить, действительно ли все необходимые препараты есть в свободной продаже.

Президент пообщался с начальником аптеки

Президент пообщался с начальником аптеки

-Мы совещались здесь недалеко, рядышком. Мимо проезжаем, смотрим, - вы работаете, - решили к вам зайти, - объяснил президент провизору, которая в этот момент обслуживала покупательницу. Глава государства попросил пригласить заведующую аптекой, чтобы узнать, есть ли в наличии препараты жизненной необходимости.

Заведующая аптекой Ольга Новикова рассказала, что в наличии есть весь ассортимент жизненно-важных препаратов, а цены на них самые доступные. В том числе и на низкий ценовой сегмент до 50 рублей.

- Мы недавно открылись, в марте этого года, но о нас уже все узнали и к нам тянутся именно из-за доступных по цене лекарственных средств. У нас минимальная наценка на все препараты. - объяснила президенту Ольга Новикова.

Владимир Путин поинтересовался у заведующей, на что бы она рекомендовала обратить внимание губернатора. Она ответила, что аптеке не разрешается разместить на фасаде зеленый крест, т.к. аптека находится в исторической части города, а это затрудняет поиск аптеки для потенциальных покупателей. Александр Беглов пообещал разобраться в ситуации.

Владимир Путин сфотографировался с коллективом аптеки

Владимир Путин сфотографировался с коллективом аптеки

В конце беседы президент сфотографировался на память со всем коллективом аптеки.

Владимир Путин зашел в питерскую аптеку.

- Учреждение у вас такое показательное. Все у вас есть, и дешевый сегмент в полном объеме, - похвалил Владимир Путин сотрудников «Вита Экспресс».

Впечатления заведующей Ольги Новиковой и сотрудников аптеки о визите главы государства очень приятные.

-От президента веяло доброжелательностью, не было никакого высокомерия. Было легко разговаривать. Ценно, что президент предложил обратиться к губернатору с насущными вопросами. Беседа, хоть и была недолгой, но запомнится на всю жизнь, в том числе благодаря совместному фото. В эти выходные к нам много внимания журналистов, жителей города и конечно же сотрудников компании Вита. Очень приятно, что Путин зашел именно в нашу аптеку.

Почему выбирают аптеку "Вита Экспресс"

Почему выбирают аптеку "Вита Экспресс"

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