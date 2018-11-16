2018-11-16T15:48:31+03:00
Происшествия

Куда бежать и где спрятаться в случае ЧС

В эфире радио «КП-Самара» вместе с заместителем начальника регнионального ГУ МЧС России Валерием Заворохиным разобрались, что делать, когда звучит сирена, и где искать бункеры
Антон ЧЕРЕПОК
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Мы решили разобраться, что же делать в чрезвычайных ситуациях жителям и кто отвечает за предупреждение и устранение последствий ЧСМы решили разобраться, что же делать в чрезвычайных ситуациях жителям и кто отвечает за предупреждение и устранение последствий ЧСФото: Александр ГЛУЗ
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Одна из самых тяжелых сцен чрезвычайной ситуации в кино - ядерный удар по городу в фильме Константина Лопушанского «Письма мертвого человека». Паника, крики, переполненные убежища. Фильм вобрал в себя все то, чем может закончиться холодная война, но прошло чуть больше 30 лет и возможному апокалипсису в результате войны, наводнения, удара метеорита и даже нашествия зомби вновь посвящаются книги, фильмы и сериалы.

Мы решили разобраться, что же делать в чрезвычайных ситуациях жителям и кто отвечает за предупреждение и устранение последствий ЧС. На вопросы в студии радиостанции «Комсомольская правда – Самара» отвечал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области, начальник управления гражданской защиты, полковник Валерий Заворохин.

Почему Самара продолжает гореть?

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- Здравствуйте, Валерий Александрович. Для начала расскажите, что же такое гражданская оборона?

- Говоря официальным языком - это система мер по подготовке к защите и защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, военных конфликтов, а также чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Это краткое определение, но оно определяет суть гражданской обороны.

На каждый год в системе МЧС России разрабатывается план основных мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения территории от ЧС природного и техногенного характера.

- Чего опасаться в Самарской области?

- В каждом регионе есть своя специфика. Например, на территории Самарской области расположено 154 потенциально опасных объектов, из них 35 химически опасных и радиационно-опасных, 102 взрывопожарноопасных и 16 потенциально опасных гидротехнических сооружений. Это само по себе накладывает на себя отпечаток и на группировку сил, и на действия сил в различных ситуациях. Нужно сказать, что территория также наполнена трассами магистральных и промысловых трубопроводов, поэтому здесь мы должны исходить из того, что такова специфика. Ну и, естественно, река Волга – наша река, которая делит регион на две части. Она тоже накладывает свой отпечаток, особенно весной.

- Не могу не спросить о Жигулевской ГЭС - стоит ли опасаться разрушения тела плотины?

- Сегодня верхний берег составляет чуть больше 51 метра Балтийской системы, уровень воды около Самары - 28,14. Цифры по статистике, которую я сегодня смотрел. Это совершенно нормальный уровень воды, который не вызывает никакого опасения. Нас в большей степени беспокоит даже не состояние защитного сооружения, а те сбросы, которые могут быть.

Мы помним паводок 2016 года, когда значительные сбросы через плотину приводили к подтоплению низменной части территории Самары, Новокуйбышевска, поэтому мы всегда проводим ряд мероприятий. Это учения и тренировки и соответствующие планы на уровне правительства Самарской области. Но на случай, если чрезвычайная ситуация произойдет, есть система локального оповещения населения и Тольятти, и других населенных пунктов Самарской области, которая будет задействована с учетом радиостанций и телевидения. Они будут предупреждать население о том, что возможно подтопление низменных участков.

- Как же избежать подобной ситуации? И если мы попали в зону затопления, как должны действовать?

- У нас в области не было ЧС, связанных с наводнением или паводком, но мы видим, что такие ситуации происходят очень часто на территории РФ. Первое и самое основное правило – не строить дома на территории возможного затопления. А если человек задумался о строительстве в таком месте, он должен помнить о потенциальной опасности.

Второе. Человек, которого застало наводнение, должен выключить газ, электричество; взять с собой продукты питания, необходимые документы и прийти на ближайшее возвышенное место. Мы сами прекрасно понимаем, что вода – это очень опасная стихия и с ней шутить нельзя.

- Допустим, объявлена чрезвычайная ситуация – люди схватили документы, какой-то запас одежды, вышли на улицы. Куда им идти?

- Органы самоуправления заранее издают нормативный документ об определении таких пунктов временного размещения. Они у нас есть в каждом районе города. Перечень этот есть, естественно, в МЧС России и во внутретерриториальных органах, мы его постоянно отслеживаем.

Кроме этого, периодически во время учений и тренировок мы пытаемся проверить готовность этих пунктов размещения. Конечно, выборочно.

Самое основное – это обеспечить в таких пунктах необходимые условия для проживания людей, потому что там будут и дети. Это обязательно нужно учитывать. И второе – это обеспечить готовность персонала, потому что, когда пункт временного размещения развертывается, персонал должен быть готов к работе. Чтобы смягчить последствия ЧС, необходима грамотная подготовка.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области, начальник управления гражданской защиты, полковник Валерий Заворохин

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области, начальник управления гражданской защиты, полковник Валерий Заворохин

- Предположим, зазвучали сирены. Если я точно не знаю, куда мне идти, но знаю, где больница или школа. Куда мне бежать?

- Бежать никуда не нужно. Для таких ситуаций существует развитая телевизионная сеть, есть радио, есть сигнал общего оповещения, который притягивает внимание всех. Другими словами, сирена. Этот сигнал говорит о том, что необходимо включить телевизор или радиоприемник и прослушать информацию, которая там будет. Там и расскажут, куда идти, где наиболее опасные или же безопасные участки.

- Какой канал надо включить на телевизоре?

- Все каналы, как правило, на этот момент будут перестроены на экстренное сообщение. Я не уверен, что на всех радиостанциях такое будет, но на основных, которые есть на территории Самарской области, они будут в обязательном порядке. Сообщение будут повторять несколько раз. Кроме этого, у нас еще есть система оповещения в Самаре, мы проводим ее два раза в год. Сейчас у нас активно развивается Комплексная система экстренного оповещения (КСЭО) – она настроена на возникновение паводков или половодий на территории Самарской области, в 13 населенных пунктах элементы этой системы уже есть.

- Сейчас в мире довольно напряженная ситуация. Мы часто видим по телевизору предупреждения о том, что где-то войска собираются, где-то ракеты размещаются и, естественно, у людей (особенно у старшего поколения) в голове сидит вопрос об угрозе ядерной войны. Конечно, мы надеемся, что никогда этого не будет, но тем не менее, при возможном ядерном ударе по Самаре что произойдет?

- Я думаю, что не стоит пугать читателей и радиослушателей. Мы исходим из оценки, которую дает нам военно-политическое руководство страны. Как говорит военная доктрина – применение современных средств массового поражения в ядерном или химическом исполнении – это маловероятно.

Мы как бы должны готовиться к тому, что ситуации могут быть совершенно разными и, естественно, мы готовим для этого систему инженерной защиты, для того чтобы у нас была возможность обеспечить население средствами коллективной защиты. Готовим и систему индивидуальной защиты: обеспечить теми же самыми противогазами или же провести эвакуацию из зон возможной опасности, потому что мы понимаем, что прежде всего подвержена будет именно зона возможной опасности.

- А где в Самаре находятся убежища?

- В соответствующих планах это определено, в особый период мы, конечно, это сообщим об этом людям. Мы все понимаем, что любой противник потенциально будет применять свои силы по наиболее «болевым» точкам – экономически важным местам. Поэтому, когда мы проводим расчет, мы исходим из этого.

Если мы говорим про коллективную защиту – у нас есть убежище, это где должна укрываться наибольшая работающая смена, персонал, предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность. Кроме этого у нас есть еще противорадиационные укрытия, которые также размещены по территории города, которые тоже могут быть использованы с учетом их подготовки. Конечно, некоторые из них используются в мирное время по своему назначению. Также могут быть использованы и заглубленные помещения подземного пространства – это и подвалы, и стоянки автомобилей, в особое время может использоваться и метро.

- У нас есть два новых района: Крутые ключи и Южный город. Там звучат сирены?

- Я не готов рассказать что-либо про это, потому что у меня нет этой информации. Но в новых районах бывает такая проблема, т.к. не всегда застройщики используют эту систему. Но в любом случае, при планировании они должны будут использовать эту систему оповещения.

- Самара – это потенциальная цель для условного врага?

- Самара – это важный промышленный узел. Даже если мы возьмем численность населения – более 1 170 000 человек. Конечно мы должны говорить, что потенциально это возможно.

- Какими силами и средствами обладает регион, чтобы противостоять таким угрозам, защитить население?

- Руководителем гражданской обороны является губернатор Самарской области. Поэтому на территории региона вся группировка сил и средств подчинена губернатору. Мы же орган, уполномоченный на решение задач главного управления МЧС России по Самарской области, мы координируем деятельность и ведем учет группировки сил и средств. Я скажу так - общая группировка та, которую мы можем использовать в случае чрезвычайных ситуаций, до 20 000 человек и техника.

- Какие мероприятия проводит МЧС по гражданской обороне в повседневной жизни?

- Как правило, всегда МЧС России проводит комплекс мероприятия – это практических и плановых. На каждый год в системе МЧС России разрабатывается план основных мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения территории от ЧС природного и техногенного характера. Этот план включает в себя все основные положения, необходимые как для подготовки населения, так и для проведения практических мероприятий.

- Как вы оцениваете уровень знаний гражданской обороны у населения в целом?

- Довольно сложно оценивать, поэтому мы проводим проверку только тогда, когда мы проводим учения на территории муниципальных районов, опираясь на вопросы: «Внимание: химическая опасность; радиационная опасность; воздушная тревога», - это те сигналы, которые обязательно должны знать. Сейчас еще добавилась угроза катастрофического затопления – мы рассказываем о порядке действий. В большинстве случаев получаем положительные ответы, но все бывает.

Слушайте на "Радио "Комсомольская правда" Самара: Слышишь сирены? Включай радио: что не нужно делать в чрезвычайных ситуациях в Самаре

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