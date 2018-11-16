Куда бежать и где спрятаться в случае ЧС

Одна из самых тяжелых сцен чрезвычайной ситуации в кино - ядерный удар по городу в фильме Константина Лопушанского «Письма мертвого человека». Паника, крики, переполненные убежища. Фильм вобрал в себя все то, чем может закончиться холодная война, но прошло чуть больше 30 лет и возможному апокалипсису в результате войны, наводнения, удара метеорита и даже нашествия зомби вновь посвящаются книги, фильмы и сериалы.

Мы решили разобраться, что же делать в чрезвычайных ситуациях жителям и кто отвечает за предупреждение и устранение последствий ЧС. На вопросы в студии радиостанции «Комсомольская правда – Самара» отвечал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области, начальник управления гражданской защиты, полковник Валерий Заворохин.

Почему Самара продолжает гореть? 00:00 00:00

- Здравствуйте, Валерий Александрович. Для начала расскажите, что же такое гражданская оборона?

- Говоря официальным языком - это система мер по подготовке к защите и защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, военных конфликтов, а также чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Это краткое определение, но оно определяет суть гражданской обороны.

На каждый год в системе МЧС России разрабатывается план основных мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения территории от ЧС природного и техногенного характера.

- Чего опасаться в Самарской области?

- В каждом регионе есть своя специфика. Например, на территории Самарской области расположено 154 потенциально опасных объектов, из них 35 химически опасных и радиационно-опасных, 102 взрывопожарноопасных и 16 потенциально опасных гидротехнических сооружений. Это само по себе накладывает на себя отпечаток и на группировку сил, и на действия сил в различных ситуациях. Нужно сказать, что территория также наполнена трассами магистральных и промысловых трубопроводов, поэтому здесь мы должны исходить из того, что такова специфика. Ну и, естественно, река Волга – наша река, которая делит регион на две части. Она тоже накладывает свой отпечаток, особенно весной.

- Не могу не спросить о Жигулевской ГЭС - стоит ли опасаться разрушения тела плотины?

- Сегодня верхний берег составляет чуть больше 51 метра Балтийской системы, уровень воды около Самары - 28,14. Цифры по статистике, которую я сегодня смотрел. Это совершенно нормальный уровень воды, который не вызывает никакого опасения. Нас в большей степени беспокоит даже не состояние защитного сооружения, а те сбросы, которые могут быть.

Мы помним паводок 2016 года, когда значительные сбросы через плотину приводили к подтоплению низменной части территории Самары, Новокуйбышевска, поэтому мы всегда проводим ряд мероприятий. Это учения и тренировки и соответствующие планы на уровне правительства Самарской области. Но на случай, если чрезвычайная ситуация произойдет, есть система локального оповещения населения и Тольятти, и других населенных пунктов Самарской области, которая будет задействована с учетом радиостанций и телевидения. Они будут предупреждать население о том, что возможно подтопление низменных участков.

- Как же избежать подобной ситуации? И если мы попали в зону затопления, как должны действовать?

- У нас в области не было ЧС, связанных с наводнением или паводком, но мы видим, что такие ситуации происходят очень часто на территории РФ. Первое и самое основное правило – не строить дома на территории возможного затопления. А если человек задумался о строительстве в таком месте, он должен помнить о потенциальной опасности.

Второе. Человек, которого застало наводнение, должен выключить газ, электричество; взять с собой продукты питания, необходимые документы и прийти на ближайшее возвышенное место. Мы сами прекрасно понимаем, что вода – это очень опасная стихия и с ней шутить нельзя.

- Допустим, объявлена чрезвычайная ситуация – люди схватили документы, какой-то запас одежды, вышли на улицы. Куда им идти?

- Органы самоуправления заранее издают нормативный документ об определении таких пунктов временного размещения. Они у нас есть в каждом районе города. Перечень этот есть, естественно, в МЧС России и во внутретерриториальных органах, мы его постоянно отслеживаем.

Кроме этого, периодически во время учений и тренировок мы пытаемся проверить готовность этих пунктов размещения. Конечно, выборочно.

Самое основное – это обеспечить в таких пунктах необходимые условия для проживания людей, потому что там будут и дети. Это обязательно нужно учитывать. И второе – это обеспечить готовность персонала, потому что, когда пункт временного размещения развертывается, персонал должен быть готов к работе. Чтобы смягчить последствия ЧС, необходима грамотная подготовка.

Заместитель начальника Главного управления МЧС России по Самарской области, начальник управления гражданской защиты, полковник Валерий Заворохин

- Предположим, зазвучали сирены. Если я точно не знаю, куда мне идти, но знаю, где больница или школа. Куда мне бежать?

- Бежать никуда не нужно. Для таких ситуаций существует развитая телевизионная сеть, есть радио, есть сигнал общего оповещения, который притягивает внимание всех. Другими словами, сирена. Этот сигнал говорит о том, что необходимо включить телевизор или радиоприемник и прослушать информацию, которая там будет. Там и расскажут, куда идти, где наиболее опасные или же безопасные участки.

- Какой канал надо включить на телевизоре?

- Все каналы, как правило, на этот момент будут перестроены на экстренное сообщение. Я не уверен, что на всех радиостанциях такое будет, но на основных, которые есть на территории Самарской области, они будут в обязательном порядке. Сообщение будут повторять несколько раз. Кроме этого, у нас еще есть система оповещения в Самаре, мы проводим ее два раза в год. Сейчас у нас активно развивается Комплексная система экстренного оповещения (КСЭО) – она настроена на возникновение паводков или половодий на территории Самарской области, в 13 населенных пунктах элементы этой системы уже есть.

- Сейчас в мире довольно напряженная ситуация. Мы часто видим по телевизору предупреждения о том, что где-то войска собираются, где-то ракеты размещаются и, естественно, у людей (особенно у старшего поколения) в голове сидит вопрос об угрозе ядерной войны. Конечно, мы надеемся, что никогда этого не будет, но тем не менее, при возможном ядерном ударе по Самаре что произойдет?

- Я думаю, что не стоит пугать читателей и радиослушателей. Мы исходим из оценки, которую дает нам военно-политическое руководство страны. Как говорит военная доктрина – применение современных средств массового поражения в ядерном или химическом исполнении – это маловероятно.

Мы как бы должны готовиться к тому, что ситуации могут быть совершенно разными и, естественно, мы готовим для этого систему инженерной защиты, для того чтобы у нас была возможность обеспечить население средствами коллективной защиты. Готовим и систему индивидуальной защиты: обеспечить теми же самыми противогазами или же провести эвакуацию из зон возможной опасности, потому что мы понимаем, что прежде всего подвержена будет именно зона возможной опасности.

- А где в Самаре находятся убежища?

- В соответствующих планах это определено, в особый период мы, конечно, это сообщим об этом людям. Мы все понимаем, что любой противник потенциально будет применять свои силы по наиболее «болевым» точкам – экономически важным местам. Поэтому, когда мы проводим расчет, мы исходим из этого.

Если мы говорим про коллективную защиту – у нас есть убежище, это где должна укрываться наибольшая работающая смена, персонал, предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность. Кроме этого у нас есть еще противорадиационные укрытия, которые также размещены по территории города, которые тоже могут быть использованы с учетом их подготовки. Конечно, некоторые из них используются в мирное время по своему назначению. Также могут быть использованы и заглубленные помещения подземного пространства – это и подвалы, и стоянки автомобилей, в особое время может использоваться и метро.

- У нас есть два новых района: Крутые ключи и Южный город. Там звучат сирены?

- Я не готов рассказать что-либо про это, потому что у меня нет этой информации. Но в новых районах бывает такая проблема, т.к. не всегда застройщики используют эту систему. Но в любом случае, при планировании они должны будут использовать эту систему оповещения.

- Самара – это потенциальная цель для условного врага?

- Самара – это важный промышленный узел. Даже если мы возьмем численность населения – более 1 170 000 человек. Конечно мы должны говорить, что потенциально это возможно.

- Какими силами и средствами обладает регион, чтобы противостоять таким угрозам, защитить население?

- Руководителем гражданской обороны является губернатор Самарской области. Поэтому на территории региона вся группировка сил и средств подчинена губернатору. Мы же орган, уполномоченный на решение задач главного управления МЧС России по Самарской области, мы координируем деятельность и ведем учет группировки сил и средств. Я скажу так - общая группировка та, которую мы можем использовать в случае чрезвычайных ситуаций, до 20 000 человек и техника.

- Какие мероприятия проводит МЧС по гражданской обороне в повседневной жизни?

- Как правило, всегда МЧС России проводит комплекс мероприятия – это практических и плановых. На каждый год в системе МЧС России разрабатывается план основных мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения территории от ЧС природного и техногенного характера. Этот план включает в себя все основные положения, необходимые как для подготовки населения, так и для проведения практических мероприятий.

- Как вы оцениваете уровень знаний гражданской обороны у населения в целом?

- Довольно сложно оценивать, поэтому мы проводим проверку только тогда, когда мы проводим учения на территории муниципальных районов, опираясь на вопросы: «Внимание: химическая опасность; радиационная опасность; воздушная тревога», - это те сигналы, которые обязательно должны знать. Сейчас еще добавилась угроза катастрофического затопления – мы рассказываем о порядке действий. В большинстве случаев получаем положительные ответы, но все бывает.

Слушайте на "Радио "Комсомольская правда" Самара: Слышишь сирены? Включай радио: что не нужно делать в чрезвычайных ситуациях в Самаре