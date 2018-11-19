Гандболистки «Лады» вылетели из еврокубков

Европейский сезон для гандбольной «Лады» окончен. В ответном матче 3 раунда Кубка Европейской гандбольной федерации тольяттинки уступили венгерскому клубу «Шиофок». Встреча проходила в Венгрии и завершилась со счетом 37:26.

«Ладе», наверно, больше всех из российских команд не повезло. 3 раунд Кубка ЕГФ свел тольяттинок с «Шиофоком» - командой с большими амбициями. В обойме Тора-Одвара Моэна есть Татьяна Хмырова, Эстель Нзе Минко, Миреия Гонсалес, Мелинда Гейгер, Силье Сольберг, Асма Эльгауи. В «Ладе» соперников окрестили сборной мира – гандболисток венгерская команда собирала со всех уголков планеты.

Впрочем, не повезло не только «Шиофоку».

- Это одна из сильнейших команд среди тех, которые могли нам достаться, - признался главный тренер венгерской команды Тор-Одвар Моэн, его слова приводила пресс-служба «Шиофока». – Но мы не боимся, потому что тоже сильны. Всех нас ждут два очень классных матча.

И специалист не ошибся. Первый матч проходил в Тольятти. «Шиофок» без раскачки начал демонстрировать, что из России он намерен увезти победу. Правда, обыграть «Ладу» в ее крепости – дело не из легких.

Первый тайм остался за гостями. «Шиофок» вел с минимальным перевесом. Однако вторая половина матча совсем не задалась. Венгерская команда устала, тольяттинки совсем загоняли соперниц. А когда «Шиофок» встал, «Лада» его добила – 30:26.

Первая игра закончилась победой тольяттинок – 30:26. Фото: ГК «Лада»

- Мы не были здесь в таком состоянии, в каком привыкли себя видеть, иногда нашу команду было сложно узнать. Тремя днями ранее мы сыграли в своем чемпионате матч года, после чего пережили длинный переезд сюда. Наверное, все дело в этом. До ответной встречи надо многое переосмыслить, - сказал наставник «Шиофока» после матча.

В ответном матче венгерская команда в родных стенах и правда смотрела гораздо лучше, чем в Тольятти. К 18 минуте «Шиофок» отыграл отставание в 4 мяча, которое заработал в первом матче. После этого прийти в себя «Ладе» помог тайм-аут, но ненадолго. На перерыв команды ушли при счете 18:12 в пользу хозяек.

Во втором матче «Лада» не сумела удержать преимущество. Фото: ГК «Лада»

Во второй половине встречи дела тольяттинок стали совсем плохи. «Шиофок» убежал вперед в счете на 12 очков. «Ладе» ничего не оставалось, как предпринять отчаянную попытку догнать хозяек. Поначалу даже получалось, но при счете 34:26 «Шиофок» сломал напор тольяттинок тайм-аутом и уверенно довел игру до победы – 37:26.

skc_handball Megcsin ltuk! Elk peszt volt, ahogy szurkoltatok nek nk!

Венгерки сумели взять реванш у «Лады» и благодаря солидному преимуществу пробились в групповой этап Кубка ЕГФ и оставили тольяттинок за бортом евросезона.