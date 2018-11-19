Круги ада: закончилась самая жесткая выездная серия «Лады» и ЦСК ВВС

«Ладу» и ЦСК ВВС в очередной выездной серии регулярного чемпионата ВХЛ ждало испытание четырьмя мастерами. «СКА-Нева», петербургское «Динамо», «Рубин» и «Югра».

Из Петербурга с любовью и поражениями

Выездная серия для обеих команд из Самарской области началась в Санкт-Петербурге. «Лада» отправилась к фарм-клубу СКА – «СКА-Неве», ЦСК ВВС заявился к действующему чемпиону ВХЛ «Динамо». Обе встречи гости провалили.

«Лада» начала бодро, но после двух заброшенных шайб тольяттинцы бросили играть. На голы Артурса Озолиньша и Станислава Чистова «СКА-Нева» ответила точными выстрелами Вячеслава Курбатова, Антона Сизова и Дениса Орловича-Грудкова. Последний принес победу «армейцам» в овертайме – 3:2.

ЦСК ВВС тоже дважды смогли огорчить своих соперников, только пропустили на гол больше, чем «Лада», и в основное время.

Счет снова отрыли гости. За 7 минут до конца периода вратаря хозяев огорчил Рафаэль Бикмуллин. Второй отрезок матча игру немного выровнял – хозяева стали чувствовать себя увереннее. Сначала оббили все штанги ворот ЦСК ВВС, а под конец периода дважды забили. Отличились Андрей Бирюков и Иван Петраков.

Добили «динамовцы» «летчиков» в заключительной трети встречи. На голы Евгения Монса и Андрея Бирюкова самарцы ответили броском Игоря Угольникова, который реализовал большинство. 4:2 – победа «Динамо».

После выездной серии ЦСК ВВС расположились на 19 месте в турнирной таблице ВХЛ, «Лада» - на 2-ой строчке. Фото: ХК «Динамо»

После этого команды из Самарской области поменялись соперниками. «Лала» оказалась действующему чемпиону «Динамо» не по зубам. Тольяттинцы трижды реализовали большинство – отличились Станислав Чистов, Евгений Скачков и Александр Тимирев. Хозяева отквитали одну шайбу, но последнее слово было все равно за «Ладой» - забил Вячеслав Андрющенко. 4:1.

- «Динамо» - очень объемная команда, хоккеисты сегодня играли здорово. Мы третий период выстояли, хорошо, что сработало большинство, довели матч до победы, ребят с победой, - прокомментировал игру наставник «Лады» Анатолий Емелин.

Легкой прогулкой для «СКА-Невы» игра с ЦСК ВВС не получилась. Даже несмотря на гол на первой минуте. Спустя 10 минут «армейцы» воспользовались удалением «летчиков» и удвоили преимущество. Интригу реанимировал Александр Степаненко, отправивший шайбу в ворота «СКА-Невы» во втором периоде. На этом голевой поток в «военном» дерби иссяк. 2:1 – победа хозяев.

Матчи с лидерами ВХЛ получились напряженными. Фото: ХК «Рубин»

Битва за лидерство и бой изгнанных из КХЛ

После Санкт-Петербурга «Ладу» ждал матч за первое место в турнирной таблице ВХЛ – в Тюмени против местного «Рубина». К игре «Лада» подошла лидером регулярного чемпионата, однако удержаться на вершине не получилось.

«Рубин» отличился уже на 5-ой минуте. Шайбу в ворота с «пятачка» отправил Егор Коротков. Гости ничем внятным ответить не могли. Более-менее атакующий хоккей болельщики увидели только в заключительном отрезке матча. Антон Угольников дальним броском и Денис Давыдов после передачи Алексея Князева довели счет до неприличного 3:0. Казалось бы, на этом все, можно расходиться. Но «Лада» выдала мощную концовку, отыграв две шайбы усилиями Станислава Чистова и Дмитрия Возовика. Однако чтобы сравнять, времени уже не хватило. 3:2 – победа «Рубина».

То, что тольяттинцы слишком поздно начали играть, отметил после встречи и главный тренер «Лады» Анатолий Емелин.

- К сожалению, мы «проснулись» очень поздно, не хватило времени. Хорошо, что не развалились при счёте 0:3. Почему поздно «проснулись»? Часовой пояс. Если серьезно, долго добираться сюда, - заметил наставник тольяттинцев.

Скрасил тяжелую выездную серию «автозаводцев» ее финал. В этом году ВХЛ увидела противостояние двух клубов, которые в прошлом сезоне были частью КХЛ – «Лады» и «Югры». При этом перца в сражение добавил расклад: команды находились по соседству в турнирной таблице. Тольяттинцы – на 2 месте, хоккеисты из Ханты-Мансийска – на 3-ем. Кроме того, Анатолий Емелин в прошлом году возглавлял «Югру», а игроки «Лады» Тимирев и Майоров играли за Ханты-Мансийск. В свою очередь в составе «Югры» нашлись два бывших тольяттинца – Иванников и Валуйский.

«Лада» и «Югра» вылетели из КХЛ одновременно. Фото: ХК «Югра»

Счет в битве двух титанов ВХЛ открыли гости. После броска Зията Пайгина полет шайбы аккуратно подкорректировал Вячеслав Андрющенко. Отыгрались хозяева на 39 минуте – отличился Алексей Митрофанов, – однако тут же снова пропустили выпад «Лады». Волжане действовали по той же схеме – Пайгин бросил, Виктор Постников подправил – 1:2.

Сделал концовку по-настоящему острой гол экс-хоккеиста «Лады» Семена Валуйского. А в финале на авансцену вышел Вячеслав Андрющенко, который и принес победу «Ладе» - 2:3.

А вот ЦСК ВВС выездная серия, как и ожидалось, перемолола. К двум поражениям в Петербурге добавились два поражения в Тюмени и Ханты-Мансийске.

- В мастерстве с хозяевами льда мы не можем тягаться. Они нас усыпили, а потом забили голы и решили свои проблемы, - так прокомментировал поражение от «Югры» наставник ЦСК ВВС Александр Соколов.

Хозяева выиграли, что называется, «на классе», быстро оформив солидное преимущество и не дав «летчикам» приблизиться в счете. На дубль Максима Аскарова и гол Антона Берлева самарцы ответили метким выстрелом Данила Гареева в самом конце встречи – 3:1.

Матч с лидером ВХЛ «Рубином» тоже не сулил ничего хорошего. Забить здесь, правда, ЦСК ВВС смог больше. Матч закончился со счетом 3:2 в пользу хозяев.

При этом «летчики» могли и зацепиться за победу. Дважды «Рубин» вырывался вперед и дважды ЦСК ВВС отыгрывался. У самарцев отличились Чиглинцев и Шафигуллин. Однако победу «Рубин» все-таки выстрадал – на 55 минуте Давыдов принес Тюмени 2 очка.

Теперь «Ладу» и ЦСК ВВС ждут небольшие передышки и домашние серии, которые стартуют 23 ноября, а завершатся 29-ого.

23 ноября – пятница – «Лада» - «Тамбов»

25 ноября – воскресенье – «Лада» - «Саров»

27 ноября – вторник – «Лада» - «Рязань»

29 ноября – четверг – «Лада» - «Буран»

23 ноября – пятница – ЦСК ВВС – «Саров»

25 ноября – воскресенье – ЦСК ВВС – «Тамбов»

27 ноября – вторник – ЦСК ВВС – «Буран»

29 ноября – четверг – ЦСК ВВС – «Рязань»