Бюджет Самарской области на 2019 год: на чем регион будет экономить в следующем году

В региональный бюджет в следующем году заложили 136, 89 млрд рублей. Расходы составят 136, 75 млрд. В итоге бюджет будет профицитным, в него добавится 124 миллиона.

- В этом году бюджет социально ориентирован, - рассказал председатель Самарской губдумы Геннадий Котельников. – Больше денег выделяется на образование, здравоохранение и социальную политику.

На образование выделят 38,1 млрд рублей. В прошлом году эта сумма была на 2 миллиарда меньше. Больше всего денег – а это 15 млрд – вложат школьников. 10 млрд уйдет на образование детсадовцев.

Еще 38 миллиардов потратят на реализацию социальной политики. Это на 928 млн рублей больше, чем в прошлом году. Деньги пойдут на социальное обеспечение граждан: выплаты, охрану семьи и детства и программы господдержки.

23 миллиарда потратят на поддержку национальной экономики. На здравоохранение выделят почти столько же, сколько и в 2018-ом – 10,8 млрд рублей. К этому разделу депутаты готовят поправки: нужен дополнительный миллиард на строительство поликлиники.

Больше всего в 2019-ом году пострадает сфера ЖКХ. Если в прошлом году на нее выделяли 5,2 млрд рублей, то в этом средства урезали больше, чем в два раза. На содержание жилищно-коммунальной системы выделят всего 1,9 миллиарда.

В два раза сократили и расходы на национальную оборону – на это уйдет 11 миллионов против 22-ух прошлогодних.

Не повезло сфере физической культуры и спорта. Вложения уменьшили с 6,1 млрд рублей до 4,6 миллиардов. Ранее сообщалось, что 1 миллиард из этих денег уйдет на содержание футбольного клуба «Крылья Советов». Этот факт возмутил представителей фракции ЛДПР. Теперь депутаты проведут инспекцию на базе клуба.

Внесение поправок и второе чтение бюджета состоится в начале декабря – уже после того, как примут федеральный бюджет. Тогда будет понятно, на какие федеральные вложения может рассчитывать регион.