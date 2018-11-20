Отлично выглядишь! Что нужно знать тем, кто мечтает о здоровой красоте?

Красив тот, кто здоров

Некрасивых людей не бывает, бывают ленивые. Эту простую истину лучше всего знают люди, для которых красота давно стала работой. Внимание к себе, правильный уход, уважение к своему телу, здоровые привычки - все это способно творить чудеса. Чтобы стать красивым не нужно ложиться под нож пластического хирурга и перекраивать свою внешность на 100%. В клинике эстетической медицины "Эликсир", которая уже десять лет работает на самарском рынке, уверены: красив тот, кто здоров, и настоящую красоту можно дать только изнутри. Эту идеологию разделяют и пациенты медицинского центра: почти 100% из них возвращаются на прием и процедуры в клинику, в «Эликсир» приезжают за услугами из других городов и даже стран, понимая, что качество в самарской клинике ничуть не уступает ведущим заведениям даже в Европе.

Светлана Романова - победительница в номинации "Медицина" в конкурсе "Женщина-Руководитель Года 2017"

- Основное направление нашей работы - это косметология лица и тела, но все же с каждым человеком мы стремимся добраться до первопричин каких-то его проблем. Выпадают волосы или же они стали более редкими? Проблемная кожа? Тусклый цвет лица? Иногда одним уходом не обойдешься, а требуется комплексный подход, которого и придерживается клиника. В каждом случае с человеком могут работать тандем специалистов, которые проведут диагностику, оценят психологическое состояние, помогут разобраться в проблемах и решить их. Происходит не резкое изменение, происходит гармонизация лица и тела. И, когда человек выходит из нашей клиники, никто не скажет ему: о, какие ты губы сделал. Или какие у тебя большие глаза стали. Скажут: ты отлично выглядишь, - главврач клиники "Эликсир", кандидат медицинских наук , дерматовенеролог, косметолог, член Общества Антивозрастной Медицины, автор антивозрастных программ клиники, MBA, сертифицированный тренер IPSEN Светлана Романова точно понимает задачи, которые ставит перед персоналом.

Почему стоит выбрать клинику эстетической медицины "Эликсир":

Модно то, что подходит человеку

Профессионалы говорят: первое, что должен понять любой человек, мечтающий о красоте и здоровом внешнем виде, - ухаживать за собой нужно системно.

- Если вы будете постоянно ухаживать за собой, пусть это не будут глобальные процедуры, а простой уход, выполнять рекомендации своего врача - это будет лучший вклад в ваше здоровое и красивое долголетие, - говорит Светлана Романова. Она особенно подчеркивает: не стоит говорить о моде на какие-то процедуры и просить у специалистов сделать также, как у подруги, коллеги, соседки.

- Сегодня модно то, что подходит человеку. Подходит быть свежим - значит, это модно. Подходит восполнить объемы при помощи филеров - значит, выбираем это решение. Еще один тренд - люди сейчас ценят время и предпочитают в первую очередь процедуры, не требующие длительного реабилитационного периода. Это, например, услуги обеденного перерыва, которые можно успеть сделать за час-два, это лазерное омоложение, которое дает отличный эффект и требует восстановления всего-то на протяжении около пяти дней, - отмечает Светлана Романова.

В медицинском центре комплексно решают любой вопрос клиента

Так что для того, чтобы приобрести цветущий внешний вид совсем не обязательно уходить в долгий отпуск и запираться дома на пару недель: поддерживать красоту, здоровье и долголетие становится все проще.

- К тому же технологии не стоят на месте. Например, в нашей клинике постоянно появляется новое оборудование, мы сегодня стали сочетать те методы, которые раньше не сочетали. В итоге человек получает две процедуры, а эффект - как от пяти, также благодаря сочетанию методик получаем длительный результат, - говорит Светлана. И подчеркивает, что в «Эликсире» делают ставку на комплексное восстановление, при котором с пациентом работают сразу несколько специалистов. В комплекс процедур входит в том числе и компьютерный check-up организма, генетическое тестирование, альтернативная медицина.

По словам косметологов, уход нужен людям любого возраста и пола. Если у 25-летней девушки проблемная кожа - ей могут порекомендовать фракционный пиллинг, а ботулинотерапия может стать профилактическим средством от морщин.

- Я хочу подчеркнуть, что внешний вид человека - это его капиталовложение. Если он работает с людьми, занимается бизнесом, торговлей - он должен хорошо выглядеть, по внешнему виду будут оценивать его успешность. Это понимают и мужчины - они у нас самые частые и дисциплинированные пациенты. Интересно, что сейчас чаще мужчины приводят к нам своих дам, а не наоборот, - улыбается Светлана Романова.

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