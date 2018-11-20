2018-11-20T14:26:15+03:00
Происшествия

Порвал щеку и угрожал разбить машину: в Самаре неадекватный водитель такси ударил активиста «Ночного патруля»

Дебошира скрутили инспекторы ДПС, сам он утверждает, что ничего страшного не произошло, а общественник «схлопотал за дело» [видео]
Михаил ГОРЮНОВ
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Активист не ожидал, что события будут развиваться таким образомАктивист не ожидал, что события будут развиваться таким образомФото: скрин с видео
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Скандальная ситуация разыгралась в понедельник ночью, 19 ноября, на самарских дорогах. На улице Победы задержанный за неадекватную езду водитель 42-летний водитель «Яндекс.Такси» Руслан Ш. ударил общественника, помогавшего полицейским остановить нарушителя.

— В последнее время нам стали часто поступать звонки на горячую линию — граждане активно делятся информацией, когда видят подозрительных лиц за рулем. Благодаря им выявлено уже 1030 нарушителей в неадекватном состоянии, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» руководитель городского отделения движения «Ночной патруль» Виталий Смардаков. — И в 00-30 наш 22-летний активист Иван получил сообщение о том, что по Победе разъезжает такси с водителем, который явно находится под воздействием чего-то, едет неадекватно, «зависает» у светофоров. Потом, кстати, подтвердилось, что он был под воздействием наркотических веществ. Иван передал информацию экипажу 1 роты полка ДПС.

Правоохранители задержали нарушителя Фото: скрин с видео

Правоохранители задержали нарушителяФото: скрин с видео

Стражи порядка приняли вызов и бросились за таксистом в погоню. Машину остановили, а с вызвавшим подозрение автолюбителей стали беседовать.

— Ваня стоял рядом. Держал руки за спиной. Руслан в процессе общения узнал о том, что его остановили по наводке «Ночного патруля», резко достал руки из карманов и ударил активиста по лицу, да так, что у того щека буквально порвалась. Сразу после этого инспекторы его скрутили. В процессе оформления он неоднократно угрожал жизни и здоровью активистов «Ночного патруля», грозился повредить их автомобили, — продолжает Виталий. — Хотелось бы, чтобы на этот случай была реакция правоохранительных органов. Потому что человек работает в такси, возит пассажиров и ведет себя так неадекватно. Нужно как-то регулировать эти дела.

Мужчина не считает себя виноватым Фото: скрин с видео

Мужчина не считает себя виноватымФото: скрин с видео

Полицейские сейчас по факту случившегося проводят проверку. Разбираются в ситуации и представители службы «Яндекс.Такси». Высказался по поводу случившегося и сам Руслан.

— Ребята, да все там ровно было. За случайные повреждения пострадавшему Ивану была предложена неплохая сумма за лечение. А по морде он за дело схлопотал. У меня двое взрослых дочерей и одна маленькая внучка. Это я по поводу адекватности! Ребята, это уже просто вата! Готов ответить перед каждым из вас, давайте, где, когда, и во сколько, — написал Руслан в ответ на все обвинения в социальных сетях.

Что же касается пострадавшего, то ему оказана помощь. Молодой активист «Ночного патруля» не намерен брать больничный и надеется, что разбирательства не сильно повлияют на его личную жизнь. Все дело в том, что Иван совсем недавно устроился на работу в крупную компанию и планирует там закрепиться.

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