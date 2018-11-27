Идите в баню! Жители Самары остаются без горячей воды из-за долгов ресурсников и управляющих компаний

Газ считается одним из самых дешевых энергоресурсов. Но не бесплатным, как того хотелось бы некоторым жителям и предприятиям. Наряду с промышленными потребителями рост неплатежей демонстрируют теплоснабжающие организации, организации бюджетов всех уровней, население и управляющие компании. Среди юридических лиц с хромающей платежной дисциплиной из года в год в списке должников фигурируют одни и те же компании.

Готовь платежи летом

Так, лидером по задолженности за потребленный газ уже традиционно является ПАО «Т Плюс», на протяжении ряда лет не выполняющее условия договора поставки по оплате за газ и дающее львиную долю просроченной дебиторской задолженности. Среди теплоснабжающих предприятий самым злостным неплательщиком является ООО «Волготеплоснаб». С самого начала договорных отношений с ООО «Газпром межрегионгаз Самара», т.е. с 2013 года, эта компания рассчитывалась за газ очень нерегулярно. За последние три года Волготеплоснаб ни разу не вошел в новый отопительный сезон без долгов. Причем, если на начало отопительного сезона в 2016 году газовый долг составлял 3,8 млн рублей, через год сумма просроченной задолженности увеличилась почти в 10 раз - до 30,7 млн рублей. Этой осенью компания вошла в отопительный сезон с «рекордной» задолженностью в размере 50,2 млн рублей. Создавая видимость в заинтересованности расчета с поставщиком, ООО «Волготеплоснаб» каждый год предоставляет графики погашения задолженности (только в 2018 году их было 5), но ни разу их не исполнило. ООО «Газпром межрегионгаз Самара» было вынуждено пойти на крайнюю меру - ввести ограничения поставки газа. К сожалению, из-за недобросовестности ТСО пострадали жители города, которые надолго остались без горячего водоснабжения.

Впрочем, газовики используют и другие рычаги воздействия на должников. Федеральный закон №307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» существенно ужесточил ответственность за несвоевременную оплату газа как для физических, так и для юридических лиц. На руководителя предприятия-должника может быть наложен штраф от 40 до 100 тысяч рублей либо дисквалификация от 2 до 3 лет. Штраф для юридического лица составляет от 100 до 300 тысяч рублей.

Еще одна теплоснабжающая организация - ООО «СамРЭК-Эксплуатация» - на протяжении последних лет является традиционным должником. Эта компания так же регулярно нарушает платежную дисциплину и входит в отопительный сезон с долгами - ее совокупный долг за газ на 1 октября 2018 года составлял 324,6 млн рублей. Правда, в отличие от Волготеплоснаба эта ТСО графики погашения своей задолженности, пусть с отставаниями, но исполняет. Таким образом компании на сегодняшний день удалось погасить часть долга за прошлый отопительный сезон, подписан новый график.

Платить нужно вовремя

Еще одна группа неплательщиков среди юридических лиц - это организации, обслуживающие многоквартирные дома. Их совокупный долг на сегодняшний день превышает 19 млн рублей.

Причем пять компаний имеют задолженность еще с 2017 года. Это ТСЖ «Современник-», обслуживающее Железнодорожный район Самары, и четыре компании, «нанятые» жителями Октябрьского района: ООО «Жилсервис», ООО «Комплекс», ООО «Городская управляющая компания», ТСЖ «Современник». Впрочем, «свежих» долгов тоже немало: ООО «УК «Цель» из Жигулевска накопило свыше полумиллиона рублей задолженности с марта-2018, а компания НП «Бизнес-центр», обслуживающая дома в Промышленном и Октябрьском районах, только за два месяца с начала отопительного сезона успела задолжать за поставленный газ около миллиона рублей.

Самым злостным неплательщиком в этой категории потребителей является ТСЖ «Современник» - на сегодняшний день долг компании за газ превышает 2,4 млн рублей, а ее обязательства по оплате не исполнялись ни разу, чтобы призвать должника к ответу, предприятие «Газпром межрегионгаз Самара» было вынуждено вести претензионно-исковую работу. Но даже судебные иски, а также многочисленные обращения в администрации города и района, в Государственную жилищную инспекцию с просьбами оказать воздействие на злостного неплательщика ни к чему не привели - ТСЖ «Современник-» так и не погасило задолженность за потребленный газ. В результате ООО «Газпром межрегионгаз Самара» обратилось в Арбитражный суд Самарской области с заявлением о признании ТСЖ «Современник-» несостоятельным (банкротом), и сейчас в отношении должника ведется процедура конкурсного производства.

- Лишь заключая договор на обслуживание многоквартирного дома с добросовестной управляющей компанией, жители могут избежать неприятных ситуаций, - предупреждает генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Андрей Кислов. - Например, таких, когда жильцы в полном объеме оплачивают коммунальную услугу, а из-за нерадивых руководителей УК, в конечном счете, ее не получают. Обидно остаться без горячей воды, за которую ты своевременно заплатил. Поэтому всем собственникам жилья нужно внимательнее подходить к выбору управляющей организации. Тогда и неприятностей, связанных с ограничением предоставления коммунальных услуг, удастся избежать.