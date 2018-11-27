"Большинство детокс-программ как минимум бесполезны": как не навредить себе, очищая организм

В России – настоящий бум детокса и оздоровления. С одной стороны, наконец-то мы стали больше заботиться о себе и думать о своем будущем! А с другой… Ни одна «модная» тема, к сожалению, не обходится без перекосов, злоупотреблений и непрофессионализма. Когда речь идет о здоровье, это может быть крайне опасно. Чем именно?

Мы попросили проанализировать современные детокс-программы человека, стоявшего у истоков развития детокс-терапии в современной медицине, автора запатентованной методики очищения организма на клеточном уровне Ольгу Ивановну Устинову.

Детокс творит чудеса

- Человеческий организм – это уникальная и потрясающая в своем совершенстве система, способная восстанавливать себя самостоятельно, без лекарств, сохранять внутреннюю энергию и здоровье. Но в течение жизни в экологически неблагоприятной обстановке, при стрессах и нерациональном питании мы накапливаем огромный груз шлаков и токсинов, которые мешают органам работать так, как задумано природой. Мы пьем витамины, пытаемся правильно питаться, заниматься спортом (и это очень важно), но… нельзя «выпить чистой воды из грязного стакана». Чтобы организм начал работать действительно эффективно, нужно для начала «вымести» из него всю накопившуюся грязь. Это и есть детокс-терапия, и она действительно дает потрясающие результаты в оздоровлении, похудении, омоложении, избавлении от хронических заболеваний.

Но, к сожалению, не любая методика детокса, которых сегодня предлагается великое множество, приводит к нужному результату. Пациентам без медицинского образования сложно вникнуть в суть программ и найти действительно грамотный, научно обоснованный и реально приносящий пользу детокс-курс. Большинство из них – это в лучшем случае поверхностная «спа-программа» с невысокой эффективностью и кратковременным результатом. Есть и еще одно важное обстоятельство: ряд методик могут иметь отдаленные негативные последствия для организма, но об этом не предупреждают в красочной рекламе с участием звезд шоу-бизнеса.

Четыре ошибки детокса, которые могут все испортить

Во-первых, авторы некоторых программ обещают своим пациентам, что, очистив кишечник, можно вылечить чуть ли не любую болезнь. Это звучит очень заманчиво, но, к сожалению, не имеет под собой реального научного обоснования. Объясню на простом бытовом примере. Затевая генеральную уборку, мы не ограничиваемся только коридором и туалетом, ведь грязь из комнат тут же разнесется по квартире, и все усилия будут напрасны. Точно так же и организм нужно чистить системно и последовательно: кишечник, печень, легкие, почки и мочеполовую систему, сосуды и так далее. Принципиально важно делать это не механически – эффект от такого очищения очень краток, есть отдаленные и не очень негативные последствия. Правильно «экологичное» очищение – это, прежде всего, создание условий для запуска процессов самоуничтожения внутриклеточного мусора и самовосстановления организма на клеточном уровне.

Во-вторых, по логике функционирования организма, после очищения необходимо создать условия для восстановления здоровой микрофлоры. Если этого не сделать, то изгнанные патогенные организмы вскоре появляются вновь и в еще большем количестве, а пациент получает осложнения: последствия дисбактериоза, нарушения функций тонкого и толстого кишечников, патологий дыхательной и сердечнососудистой системы и других. К сожалению, в большинстве детокс-методик этого этапа либо нет совсем, либо происходит механическое засеивание лактобактериями, а этого категорически недостаточно!

В-третьих, после курса очищения организма необходимо поддерживать здоровье на достигнутом уровне, а для этого пациент должен выполнять данные ему после прохождения курса индивидуальные рекомендации по питанию, физической активности, разгрузочным дням и коррекции «слабых мест» организма. К сожалению, только в очень малом числе детокс-центров и клиник пациентов обучают здоровому образу жизни. А ведь возвращаясь к привычному для себя рациону и режиму, пациент вскоре вновь почувствует себя «не очень» и разочаруется в самой идее очищения организма.

Наконец, не могу не упомянуть об активно рекламирующихся детокс-средствах, дающие кратковременные видимые результаты, но при этом наносящие глубинный вред здоровью. В продажах этих средств, безусловно, заинтересованы производители. Но кто из них отвечает за состояние здоровья пациента и его судьбу после курса?

Это вам не СПА!

Обычный пациент не может (да и не должен!) анализировать риски для своего здоровья от непрофессионального детокса. Поэтому я считаю крайне важным, чтобы автор методики очищения и клиника несли ответственность за здоровье приходящих к ним людей. В моих Центрах это задача каждого сотрудника, но в первую очередь – моя.

В течение нескольких десятилетий я сама апробировала на себе 100% практик и рецептов, составляющих основу моей запатентованной научно обоснованной методики очищения организма на клеточном уровне. За 30 лет практики она помогла десяткам тысяч людей по всей России и из-за рубежа решить свои проблемы со здоровьем. Во время программы я помогаю пациентам настроить дух на здоровый лад, обучаю основам здорового образа жизни, расписываю программы питания, разгрузочных дней, упражнений и т.д. Детокс действительно может кардинально изменить качество Вашей жизни, но это должен быть проверенный, научно обоснованный курс детокс-терапии, индивидуально подобранный под особенности здоровья и состояния пациента.

Есть еще один очень важный момент – большинство людей искренне считают, что можно годами накапливать проблемы со здоровьем, губить себя неправильным питанием, курением, алкоголем и потом за несколько дней с помощью приятных массажей, фито-саун и чудодейственных таблеток избавиться от всего этого. Но это не так – курс реального детокса – это крайне насыщенная программа, в которую входит масса очистительных процедур, различные гимнастики и практики, крайне жесткая система питания, прием натуральных препаратов, постоянный мониторинг состояния пациента. У нас в центрах пациенты не отдыхают – совместно с врачами они интенсивно работают над восстановлением и укреплением своего здоровья. Но результат того стоит – это подтверждают тысячи положительных отзывов людей, избавившихся в наших центрах от самых запущенных и серьезных недугов. Поэтому, когда меня спрашивают, можно ли приехать к нам отдохнуть, я с улыбкой отвечаю: приехать – можно, отдохнуть – нельзя. Здесь вам не СПА!