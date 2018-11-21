Почему в активно застраивамых районах в Самаре не хватает мест в школах и что с этим делать

Виноваты застройщики?

По действующим нормативам градостроительного проектирования в нашем регионе на каждую тысячу человек должно быть 55 мест в детских садах и 110 мест в школах. Дошкольное учреждение должно быть не дальше 300 метров от домов, а до школьных парт детям определили путь в полкилометра. На деле многие образовательные учреждения в столице региона переполнены, а в детсады выстроилась очередь. Родители, купившие квартиры в новых микрорайонах, вынуждены возить ребенка на занятия в другой конец города.

Дефицит мест, как отметили депутаты, во многом вызван особенностями точечной застройки. Когда фирма обращается за разрешением на строительство, ей не обязательно доказывать на деле, что покупатели без проблем устроят детей в школу и детсад. Как рассказал заместитель руководителя департамента градостроительства Самары Сергей Шанов, проектировщик часто заботится лишь получением справки о том, что рядом с планируемой застройкой есть социальные объекты - Градостроительный кодекс не требует большего.

Проблема, в первую очередь, коснулась тех территорий, где активно идет жилищное строительство. Так, в Постниковом овраге сейчас не хватает мест для 2 тысяч школьников. Чтобы снять напряженность, необходимо строительство школы на бывшей территории завода Масленникова.

- Когда застройщики на заседаниях градостроительных комиссий берут карту и показывают, что поблизости есть детсады и школы, не принимая во внимание, что они давно уже переполнены - это манипуляция, - говорит председатель Думы Самары Алексей Дегтев. - От этой порочной практики мы пытаемся уйти. Сегодня предпринимается много усилий со стороны городских и областных властей для снижения остроты проблемы. Вопросом занимается лично губернатор Дмитрий Игоревич Азаров, проблемные территории курируют специально созданные рабочие группы. Появляются новые объекты, привлекается федеральное финансирование. Важно учесть все нюансы, почему проблема возникла, и скоординировать наши действия по ее решению.

Законы нужно доработать

Чтобы изменить ситуацию кардинально, нужно запретить выдачу разрешений на жилищное строительство при несоблюдении местных нормативов по социальным объектам. Для этого необходимо внести изменения в Градостроительный кодекс. Представители контрольного комитета намерены обратиться за поддержкой к Главе города Елене Лапушкиной и депутатам Губернской Думы, которые могут предлагать законодательные инициативы в Государственную Думу.

Еще один вопрос, который самарские депутаты намерены обсудить с мэрией и губернскими коллегами, касается изменений в федеральное законодательство по организации пристроев к действующим школам. Выполнение этих работ приравнивается к реконструкции, после чего к зданиям советской постройки и земельным участкам под ним начинают применяться новые требования. Часто это означает, что вместо увеличения учебных мест руководство школы вынуждено их сокращать. По словам Сергея Шанова, в условиях сложившейся застройки в исторической части города эти требования должны носить рекомендательный характер.

- Сейчас мы обозначили проблемы, поставили точный диагноз, как говорят врачи, сформулировали первичные предложения, как из этой ситуации выйти. На профильных комитетах Думы мы еще раз их доработаем. Это важные вопросы, нужно, чтобы федеральный центр их услышал, - подвел итог председатель контрольного комитета Думы Самары Вячеслав Гришин.