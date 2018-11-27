Пробки есть, транспорта нет: путь из Куйбышевского района в «город» становится испытанием для самарцев

Не только жителям Красноглинского района сейчас сложно добираться на работу и домой. Впору устраивать «радио митинг» и обитателям Куйбышевского. Наша журналистка Евгения Васина выуждена либо выходить из дома ранним утром, либо опаздывать на работу: автобусов мало, а даже те, что добавили, стоят в пробках.

"Нас от города отрезали": почему жители Красноглинского района не могут дождаться общественного транспорта? 00:00 00:00

- Я живу в 17 квартале, чтобы добраться до офиса на ул. Лесной езжу с пересадками - льготных тарифов нет, хорошая часть зарплаты перетекает в карман перевозчикам. Сегодня я пыталась уехать на 9-часом автобусе. В 8:55 стояла на остановке, автобус приехал в 9:28, опоздала на работу на полчаса. Жалуюсь водителю, а он мне в ответ. «Ну а что вы хотите, пробка. Мы весь день в ней стоим, утром в одну сторону, вечером в другую. Меньше кругов делаем, просто потому, что не успеваем. Думаете, нам самим это нравится?», - написала Евгения в очередной раз в объяснительной под которой, пожалуй, могут подписаться сотни горожан.

Добираться "в город" обитателям Волгаря очень непросто.

Те, кто на колесах: «Мост ждем как чудо!»

Люди на остановках провожают их завистливыми взглядами, но неизвестно, кому из нас легче. Машины стоят в километровых пробках.

- Да здравствует Фрунзенский мост, самый Фрунзенский мост в мире! - пишут жители Сухой Самарки, влипшие в пробку еще в районе улицы Обувной, в «Яндекс.Картах».

Кто посмелее решает объехать затор через экоград Волгарь и попадает в пробку на улице Осетинской. Самым юрким автомобилистам удается по Казачьей добрать до Шоссейной, но и тут все стоят, ругаются, плачут, а куда деваться?

- Работаю в районе железнодорожного вокзала, мне от Волгаря до работы ехать 20 минут, а выезжать приходится за полтора часа, - сетует Алексей. – Мост ждем, как чудо, говорят, в следующем году его откроют, скорее бы. Только вот не факт, что этот мост решит транспортный вопрос. Улочки-то в старом городе узкие. Получится, что с нового моста мы все поедем на узкие улицы старого города. Та же пробка и будет, только теперь на другой стороне.

Те, кто пешком: «Ездим с пересадками втридорога»

Еще тяжелее стало с наступлением осени тем, у кого машины нет. Автобусы стоят в пробках, приходится их ждать на остановках по полчаса, а то и больше. Или идти пешком от Обувной до самого поста ДПС, или от Казачьей туда же.

- Мне на работу к 10 часам. Работаю на улице Полевой. На машине ехать 20 минут без пробок. А на автобусе да с пробками все полтора часа, а то и два. А хуже всего, что не угадаешь. Вроде в одно и тоже время выхожу, а пробка всегда разная, - делится Иван, житель улицы Обувной. – Тут и погода, день недели и, наверное, фаза луны влияют.

Снова мерзнут на остановке жители экограда Волгаря.

- Наш транспортный вопрос вроде решается, но лучше не становится. Есть у нас два автобуса до площади Революции и один до железнодорожной станции Красный Кряжок. Тот, что до станции ездит по расписанию как раз к электричке. Удобно. Можно пробку объезжать, только вот финансово невыгодно. Мы получили квартиру в 17 квартале как дети-сироты, помогать нам некому. А тут чтобы до работы добраться, нужно сделать две пересадки. Доехать до станции, потом на электричку, а потом снова на автобус – 71 рубль в один конец, 142 рубля в день, минимум 2840 в месяц на одного человека, - рассказывает Ирина.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ?

С 1 декабря автобус до станции Кряжок отменят, зато добавят новый маршрут до Центрального автовокзала.

- Теперь до электричек смогут дойти только жители 17 и 18 квартала, им как раз там близко. 20 минут пешком - и на станции, - делится Дмитрий, ему до железнодорожной станции далековато. Живет он на Казачьей, и каждый день из окна смотрит на автомобильную пробку, автобус высматривает.

- Мне автобус до станции не очень нужен был, да и по наблюдениям моим, мало кто на нем ездил. Лично я пользовался им только чтобы до Шоссейной доехать, там можно пересесть на 92-ой, 48-ой, 48Д, троллейбусы. Ну а дальше стой в пробке, это все лучше, чем мерзнуть на остановке в ожидании автобуса №80, - рассуждает Дмитрий.

Автобус от ул. Солженицина до ЦАВ будет гордо называться «маршрут №81». Поедет он по улице Казачьей, Кряжскому шоссе, через мкр. Озёрный, свх. Кряж, по Южному шоссе, улице Авроры прямиком до автовокзала.

- Это очень хорошо, теперь сможем доехать до «Амбара» и «Авроры». Ждем его с нетерпением, пока не видели ни расписания, ни периодичности, но лично для меня это будет спасением, - отмечает Кристина, она работает в районе ТЦ «Аврора», сейчас до работы девушка добирается с пересадками.

Кстати, это не все приятные изменения, к действующему маршруту №80 (мкр. Волгарь — пл. Революции) по нерегулируемым тарифам добавили его аналог по регулируемому тарифу с предоставлением льгот.

Дмитрий Азаров предложил общественникам решить вопрос по отмене маршруток №210 и №1к с мэром Самары 00:00 00:00

КСТАТИ

Допоздна не гулять

Жизнь в Волгаре приучает людей любить свой дом и допоздна нигде не разгуливать. Ещё бы! Последний автобус в экоград «Волгарь» уходит от площади Революции в 20:30 в будние дни и в 20:00 в выходные.

- Мы уже привыкли. Если опоздаю на последний автобус, то еду с пересадками, одна из которых на такси. Иначе до 18 квартала, где я живу, не добраться. От площади Революции до дома такси стоит примерно 150 рублей. Чтобы немного сэкономить на автобусе доезжаю до остановки «Обувная», а вот оттуда вызываю машину. Выходит 25 рублей за проезд на автобусе, 80 рублей на такси. Небольшая, но экономия, - делится секретами студентка Вика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Самаре хотят создать больше пересадочных узлов, чтобы транспорт ходил более регулярно

Правда, вопрос упирается в недостаток площадок для размещения крупных хабов (подробности)

"Коммерческие автобусы должны быть второстепенными": в Самаре хотят доработать схему маршрутов общественного транспорта

В департаменте транспорта Самары поделились планами расширить существующую сеть маршрутов общественного транспорта (подробности)

Массовые опоздания на работу: в Самаре пропали маршрутки №50 и №221

Жители Красной Глинки и Управленческого массово жалуются на неожиданную отмену нескольких маршрутов (подробности)

"Теперь с женой видеться не будем!": 5 мест Самары, куда не доедут жители Управленческого после отмены 210 маршрута

В городе перестали ходить маршрутные такси №1к и №210. Это оказалось трагедией для многих жителей Красноглинского района (подробности)