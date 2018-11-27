Хотела учиться за границей, но уехала в село: 24-летняя «Козья мама» из Самары вошла в тройку лучших предпринимателей России

23 ноября в России назвали имена лучших молодых предпринимателей России. В тройке сильнейших оказалась и «козья мама» из Самарской области: 24-летняя Анастасия Денисова занимается сыроварением уже не первый год. У владелицы сыроварни «Козья мамочка» серебряная медаль и второе место, а ведь когда-то девушка спокойно жила в городе и мечтала уехать учиться в вуз за границу.

- Если бы мне 10 лет назад сказали о том, что я стану заниматься сыроварней, ни за что бы не поверила. Покрутила бы пальцем у виска: «Ты че? Совсем ненормальный?» - шутит девушка.

Потом в семье случилась беда: заболел отец, ему понадобилась операция, затем – жизнь на свежем воздухе и уход. Когда Насте было 14 лет, вся семья переехала в село под Самарой. Через три года устали пить покупное молоко, купили коз.

- Коровы большие, да и мы не знали, что с ними делать. Родители городские, я за всю жизнь в деревню ездила раза три. А козы маленькие, едят мало. Да и козье молоко усваивается куда лучше, чем коровье, - объясняет Настя. – Тогда нам нужно было много молока, папа после операции восстанавливался. Потом из молока попробовали делать сыр – тоже для себя. Весь интернет перерыли, чтобы научиться.

Девушка со смехом вспоминает, как в первый раз осваивала премудрости сельской жизни, училась доить коз, как тяжело было вставать ранним утром. Альпийские козы - симпатяшки, но уход за собой требовали особенный.

- Козы - интересное животное, чем-то на собак похожи. Каждая знает свое имя, любят, когда их гладят, сами ласкаются. Сначала у меня не получалось их доить, но где-то раза с третьего все получилось. Почему выбрала таких коз? Из-за цвета: очень красивое сочетание черного и коричневого цвета, черные чулочки - очень понравился внешний вид, - в сердце Анастасии не засыпает художник.

Но потом увлечение стало приносить первые плоды. Сыра получалось много, излишки решили продавать.

- В то время как раз был период эмбарго, популярным стало слово «импортозамещение». Но мы, конечно, не ради этого начали заниматься фермерством, просто хотели обеспечить семью качественной продукцией, - говорит девушка.

Но покупатели оценили новинки, тем более частная сыроварня предлагала интересные виды продукта, какие не в любом супермаркете купишь

- Сейчас у меня своя ферма, на которой живут козочки, коровки, хрюшки и больше семи пород курочек, - рассказывает о проекте Настя. – Я занимаюсь производством сыра. Принципиально делаю натуральный сыр и натуральную молочную продукцию. В составе моих продуктов только молоко, закваска, сычужный фермент и соль. Для некоторых сортов использую добавки – орешки, томаты, кофе, шоколад. Причем шоколад покупаю натуральный, дорогой, который делают из какао-бобов и какао-масла.

Название «Козья мамочка» получилось случайно. Сначала был вариант «Сырный дом», который предложили, но он не прижился. Потом – «Сыроварня Анастасии Денисовой», но и это не зашло.

- Тогда я вспомнила, что тетя меня называет козьей мамочкой. И я подумала: я ведь своим животным и правда как мама. Мне все сказали, что название дурацкое и несерьезное, но мне понравилось, и я никого не послушала, - делится Настя.

Домашней сыроварне уже 6 лет. Сейчас в ассортименте фермы больше 20 видов молочной продукции – итальянские, норвежские, испанские, французские сыры, йогурты, творог, сметана, молоко. А сама Анастасия львиную долю времени посвящает развитию своего маленького, но полезного бизнеса: ездит на форумы, борется за гранты. Затрат на козочек немало, поэтому сидеть на месте сложа руки не приходится. Мечтает же Анастасия о большом предприятии и о том, чтобы хороший сыр можно было купить в любом магазине.

- Планирую за три года вырастить стадо до 30 дойных коров и до 100 дойных коз со шлейфом, увеличить объемы производства, поехать на обучение в Испанию, Францию и Италию. И выйти замуж - свадьбу с женихом планируем в следующем году, - смеется Анастасия.