2018-11-27T11:31:49+03:00
Общество

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС ДЛЯ ПОДПИСЧИКОВ!

Совместная акция «Комсомольской правды» и «Социальной газеты»
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Все подробности по тел.(846)270-69-10, на сайтах socgaz.ru или kp.rВсе подробности по тел.(846)270-69-10, на сайтах socgaz.ru или kp.r
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Издательский дом "Комсомольская правда" совместно с "Социальной газетой" предлагает Вам принять участие в КОНКУРСЕ!

1. Оформи подписку на 6 месяцев (доставка с января по июль) 2019 года на ДВЕ газеты одновременно: «Комсомольская правда» - ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ("Толстушка") и «Социальная газета» (на любом почтовом отделении г.Самары и Самарской области, или в редакциях "КП"/"Социальная газета") в период с 01 ноября 2018 года по 20 декабря 2018 года.

2. Пришли ксерокопии подписных квитанций: - по e-mail andreeva.olga@phkp.ru - Viber/WhatsApp на +79021868314 - по адресу 443100 г.Самара, ул.Лесная,9. Конкурс "Подпишись и выиграй".

На оборотной стороне квитанции необходимо указать почтовый адрес и контактный номер телефона участника.

3. Выиграй ценные подарки!

4. Итоги Конкурса подводятся до 21.01.2019 г. и с указанием фамилий, инициалов и пунктов проживания всех Победителей и выигранных ими подарков публикуются в газете «Комсомольская правда» - ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК ("Толстушка") и на сайтах socgaz.ru, kp.ru в период с 05.02.2019 по 15.02.2019.

Все подробности по тел.(846)270-69-10, на сайтах socgaz.ru или kp.ru

Выиграй ценные подарки!

Выиграй ценные подарки!

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