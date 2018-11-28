Девочка из Самарской области попросила Деда Мороза ради бабушки помирить Россию и Украину

Новый год - семейный праздник. Как же можно встречать его, когда родные люди живут в двух враждующих странах?

- Любимая бабушка живет на Украине, а дети и внуки в России. Дед Мороз помири, пожалуйста, Украину и Россию.

Трогательное письмо с такой серьезной просьбой написала главному зимнему волшебнику маленькая девочка из Самарской области.

- Это одна из самых необычных просьб. Девочка из Самарской области обеспокоена трудной жизненной ситуацией, где любимая бабушка проживает на Украине, а дети и внуки в России, рассказали "Комсомольской правде - Самара" в резиденции российского Деда Мороза.

Это лишь одно письмо из тысяч других. Послания с новогодними пожеланиями и просьбами продолжают приходить.

Всего за год, по данным на 1 ноября, поступило 200 351 писем из разных уголков нашей страны, ближнего и даже дальнего зарубежья. В их числе 1492 письма из Самарской области.

Конечно, много писем приходит Деду Морозу от детей.

- В большинстве писем адресованных зимнему волшебнику поздравления с Новым Годом в рисунках и с различными поделками. Очень много присылают открыток и поздравляют Дедушку Мороза с днем рождения.

О подарках юные самарцы тоже не забывают. Дети желают получить от Деда Мороза гаджеты нового поколения, куклы LOL или Барби, детскую косметику, трек Хот Вилс, 3D ручку, новое платье, конструктор Лего, робота-трансформера, гироскутеры, самолёты и машинки на пульте управления, железную дорогу. Также популярностью пользуется спортивный инвентарь. Самарские детишки надеются найти в новом году под елкой велосипеды, фигурные и роликовые коньки, лыжи, футбольные и волейбольные мячи.

Возраст самого юного отправителя в пресс-службе Деда Мороза определить затруднились, но предположили, что этот малыш, который только научился держать в руке карандаш.

Сколько лет самому старшему отправителю тоже не уточнили, но зато рассказали, о чем мечтают пожилые жители Самарской области

- Количество писем от взрослого населения увеличивается с каждым годом, люди пенсионного возраста пишут о переживаниях за судьбу своих детей и внуков. Кто-то мечтает о духовных ценностях - благополучии для своих родных и мире на Земле. Пенсионеры пишут о помощи материальной и нередко присылают жалобы на чиновников. Письмо Деду Морозу для них является способом выговориться.

Возможно, одно из 200 тысяч сообщений - письмо от бабушки, которая так же мечтает провести Новый год со своими детьми и внуками, которые ждут ее в Самарской области.

Напомним, что в Самару главный Дед Мороз страны приедет 21 декабря. На следующий день он посетит Тольятти.

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