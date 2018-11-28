2018-11-28T10:48:04+03:00
Общество

Стало известно, когда Дед Мороз приедет в Самару и Тольятти в 2018 году

Главный Дед Мороз России приедет в Самару 21 декабря, а в Тольятти 22 декабря 2018 года
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Стало известно, когда в Самару приедет Дед Мороз в 2018 году: главный волшебник страны с подарками и мешком чудес прибудет в наш город 21 декабря. Именно на этот день традиционно запланирован большой праздник. Дедушка сначала отправится в тур по социальным учреждениям: он встретится с детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Потом зимний волшебник зажгет огни на главной елке города на площади Куйбышева. В этом году новогодняя красавица будет особенной - власти города обещают украсить ее медиагирляндами.

- В Тольятти Дед Мороз отправится на следующий день 22 декабря. Полная программа визита будет известна позже, - сообщили в резиденции Деда Мороза.

Правда в тольяттинской мэрии планами уже поделились: здесь с 15.00 будет проходить праздник на Центральной площади, Дед Мороз также зажгет огни на главной елке. Обещают конкурсы и подарки.

Встретиться с Дедом Морозом сможет любой ребенок, достаточно приехать на площадь Куйбышева. А уже сейчас волшебнику можно просто написать:

Официальный почтовый адрес:

162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза.

Кстати, 18 ноября Дед Мороз отпраздновал день рождения. Его приехали поздравить сказочные герои со всей страны и даже из зарубежья.

А еще мы узнали, о чем уже пишут самарцы - дети и взрослые - Деду Морозу. Почитать о самых частых и необычных пожеланиях можно в нашей статье.

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