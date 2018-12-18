2018-12-18T17:50:13+03:00
Общество

Стало известно, когда Дед Мороз приедет в Самару и Тольятти в 2018 году

Главный Дед Мороз России приедет в Самару 21 декабря, а в Тольятти 22 декабря 2018 года
Поделиться:
Дед Мороз приедет в Самару и ТольяттиДед Мороз приедет в Самару и Тольятти
Изменить размер текста:

Стало известно, когда в Самару приедет Дед Мороз в 2018 году: главный волшебник страны с подарками и мешком чудес прибудет в наш город 21 декабря. Именно на этот день традиционно запланирован большой праздник. Дедушка сначала отправится в тур по социальным учреждениям: он встретится с детьми, оказавшимися в сложной жизненной ситуации. Потом зимний волшебник зажгет огни на главной елке города на площади Куйбышева. В этом году новогодняя красавица будет особенной - власти города обещают украсить ее медиагирляндами.

- В Тольятти Дед Мороз отправится на следующий день 22 декабря. Полная программа визита будет известна позже, - сообщили в резиденции Деда Мороза.

Правда в тольяттинской мэрии планами уже поделились: здесь с 15.00 будет проходить праздник на Центральной площади, Дед Мороз также зажгет огни на главной елке. Обещают конкурсы и подарки.

Встретиться с Дедом Морозом сможет любой ребенок, достаточно приехать на площадь Куйбышева. А уже сейчас волшебнику можно просто написать:

Официальный почтовый адрес:

162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза.

Кстати, 18 ноября Дед Мороз отпраздновал день рождения. Его приехали поздравить сказочные герои со всей страны и даже из зарубежья.

А еще мы узнали, о чем уже пишут самарцы - дети и взрослые - Деду Морозу. Почитать о самых частых и необычных пожеланиях можно в нашей статье.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Готовимся болеть за наших: в 2019 году в Тольятти пройдут финалы чемпионатов мира по ледовым мотогонкам и спидвею
Летом 2019 года впервые в истории российского спидвея финальные гонки командного чемпионата MONSTER ENERGY FIM SPEEDWAY OF NATIONS пройдут в нашей стране - на треке тольяттинского стадиона.
Новости 24
На место ректора Самарского университета претендуют четыре человека
В Самаре с улицы Галактионовской уберут «проклятый» столб
В Самаре неравнодушный водитель убрал с дороги тело погибшей под колесами собаки
В Самаре на Московском шоссе временно не работали светофоры
Они золотые? В магазинах в Самаре выросли цены на яйца в преддверии Нового года
В Самаре сократили маршруты трех трамваев
Цепочка посредников: появились подробности задержания в Самаре начальника отдела ГСУ из-за взятки
Оркестр Дедов Морозов, олени и горки: как будут развлекать горожан возле «Самара Арены» в новогодние праздники
Под Тольятти Great Wall смял левый бок Hyundai
В Самаре двух девочек-подростков будут судить за покушение на сбыт наркотиков
Как вырастут тарифы на коммуналку для самарцев в 2019 году
Машины едут вплавь: в Самаре на пересечении Авроры и Мориса Тореза затопило дорогу
В Октябрьске женщина на «пятерке» сбила 16-летнюю девушку
В двух района Самары возможны перебои с холодной водой из-за ремонта водоводов
Сызранца, порезавшего ножом фельдшера, отправили в колонию на 4,5 года
В Самарской области ищут преступников, меняющих деньги пенсионеров на билеты банка приколов
В Самарской области цены на вторичное жилье снизились на 3,8%
С 1 января за проезд в общественном транспорте в Самаре придется заплатить 28 рублей, все льготы и безлимитки сохранены
Знаменитый столб на Галактионовской в Самаре поймал еще одну «жертву»
"КП-Самара" дарит тонометр за фото здорового образа жизни
В Самаре водители «Яндекс.Такси» будут помогать волонтерам искать пропавших людей
Снабжал фронт штурмовиками Ил-2: под Нижним Тагилом нашли останки директора Куйбышевского авиазавода
В Самаре адвоката будут судить за предложение посредничества во взяточничестве
Президент РФ присвоил генеральское звание командиру соединения противовоздушной обороны в Самарской области
В Самаре водитель Volkswagen, уходя от столкновения, сбил стоящую на тротуаре женщину