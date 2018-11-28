2018-11-28T12:55:18+03:00
Общество

Почтальон свяжет с миром: как получить пенсию и пособия не выходя из дома

Почта России – это единственная организация, которая доставляет пенсии и пособия прямо на дом
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Почтальон помогает оставаться на связи с миромПочтальон помогает оставаться на связи с миромФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Началась зима, лишний раз из дома и выглядывать не хочется. А что делать, если каждый раз в начале месяца нужно отправляться за пенсией и пособием на почту? Но есть другой вариант. Сегодня Почта России доставляет пенсии и другие социальные выплаты более чем 400 тыс. получателей в Самарской области. И как показывает статистика, число пенсионеров, выбирающих почту в качестве надежного партнера по доставке пенсий, неуклонно растет. Ведь Почта России – это единственная организация, повсеместно оказывающая населению услуги по доставке пенсий и пособий на дом.

Из рук в руки, в любую погоду и всегда вовремя – эти принципы работы почтальонов соблюдаются уже около столетия. Почтальон доставит все выплаты по месту жительства в назначенный день при любых погодных условиях, в любой экономической ситуации. Для многих одиноких людей пожилого возраста почтальоны становятся помощниками и членами семьи, с которыми можно поговорить, обсудить новости, поделиться мыслями или переживаниями. Почтальон не только доставляет пенсию, но и помогает оплачивать коммунальные услуги на дому, а также приносит газеты, журналы, необходимые товары народного потребления, и порой является единственным средством связи с внешним миром.

Для получения пенсии или пособия не нужно выходить из дома, что особенно важно для людей с инвалидностью, молодых мам и других маломобильных групп граждан. Пенсия выплачивается клиентам по персонифицированным выплатным поручениям с отрывной квитанцией, где указаны все виды выплат: базовая и страховая части пенсии за текущий период, виды дополнительных пособий. Благодаря этому пенсионеры получают предельно ясную и оперативную информацию, как по периодам выплат, так и по источникам поступления денежных средств. Такая квитанция выдается только клиентам Почты России.

Для того чтобы стать клиентом Почты России, жителям области достаточно написать соответствующее заявление в территориальный орган Пенсионного фонда или в соответствующее Управление социальной защиты населения.

Если же у вас нет возможности выйти из дома по состоянию здоровья или необходима помощь в заполнении данного заявления, можно обратиться в свое отделение почтовой связи или на телефон «горячей линии» Самарского филиала Почты России (846) 270-43-01.

Уже 2 года в Самарском филиале Почты России работает уникальный проект по оплате услуг ЖКХ: почтальоны могут принимать коммунальные и многие другие платежи у населения с помощью мобильного платежного кассового терминала (МПКТ) на дому, либо на работе. В комплект входит смартфон с программным обеспечением для оформления платежей и контрольно-кассовая машина для печати фискальных чеков. На территории Самарской области внедрено в работу 754 МПКТ, по городу Самаре – более 100.

А с декабря этого года открыта «горячая линия» по приему заявок на услуги МПКТ. Теперь пригласить почтальона для оплаты платежей можно не только обратившись в ближайшее отделение почтовой связи, но и позвонив по номеру «горячей линии» (846) 270-43-01.

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