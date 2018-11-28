2018-11-28T15:12:57+03:00
Спорт

«Не был агрессивным и сидел в запасе»: тольяттинский тренер Романа Зобнина вспомнил, каким был футболист в детстве

Юрий Елчев отмечает исключительную корректность «Джентльмена года — 2018» и удивляется, как его слабая сторона превратилась в сильную
Михаил ГОРЮНОВ
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В юношеском возрасте Роман Зобнин не всегда выходил в основе, а сейчас является ключевым игроком сборнойВ юношеском возрасте Роман Зобнин не всегда выходил в основе, а сейчас является ключевым игроком сборнойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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«Комсомольская правда» вместе с сайтом Sport24.ru выбрали футбольного «Джентльмена года — 2018». В этом году самым благородным, корректным и в то же время одним из лучших игроков страны признан полузащитник «Спартака» — Роман Зобнин. Журналист «КП-Самара» связался с Юрием Елчевым — старшим тренером тольяттинской академии Коноплева, воспитанником которой является игрок, и узнал, каким Рома был на поле в детстве и всегда ли он отличался примерным поведением.

— Я знаком с ним не с самого детства. В мою команду Зобнин пришел лет в 15-16, — замечает Юрий. — И, честно сказать, у меня он чаще был в запасе. Мало играл.

Интересуемся у наставника — как же так? Лидер середины поля в сборной России и на скамейке!

Футболист не забывает школу, которая его воспитала Фото: соцсети

Футболист не забывает школу, которая его воспиталаФото: соцсети

— В те годы у него не было того, за что его сейчас хвалят — много бегает, активен во всех компонентах игры, — объясняет Елчев. — Тогда он не был таким активным, как сейчас. Мы же играли на КФК, в третьей лиге первенства России — и требовалось выкладываться. Я ему говорил: «Много будешь бегать, будешь играть. Если нет — останешься в запасе». На тот момент были более сильные футболисты у нас. И мне хотелось, чтобы все играли агрессивнее.

По словам нашего собеседника, Зобнин реагировал как и практически все подростки в этом возрасте — обижался, спорил, не соглашался с претензиями. Но, как показала практика, все закончилось благополучно.

— Я, честно говоря, удивлен. Слабая его сторона стала сильной! Он делает все, в чем были мои требования — много бегает, активно играет, участвует во всех игровых эпизодах. Сейчас это его лучшая сторона. — говорит специалист. — Раньше он играл больше в атаку, под нападающим — техничный, высокий, много забивал. Сейчас и черновой работы не боится выполнять. Добавил агрессии, все время в движении, все время просит мяч, все время отбирает. За этого его и ценят. Раньше такого не было. Видно, кто-то еще из тренеров посодействовал, он же уезжал в другие клубы.

Но и тогда, и сейчас молодой хавбек отличался уважением к сопернику. И агрессия у него исключительно спортивная.

— Он никогда не нарушал правила умышленно. Всегда именно этим отличался — своей корректностью. Если есть агрессивные ребята, на грани фола играют, то он не такой — все время нормальный был в этом отношении. На конфликт ни с кем не выходил, — подчеркнул Юрий Елчев.

Сегодня Юрий Елчев воспитывает новых звезд футбола Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня Юрий Елчев воспитывает новых звезд футболаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

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