Беды «Горелого хутора»: в коттеджом поселке под Самарой овраг завалили мусором, местные жители бьются за сохранение природы

Здесь собирали землянику и играли в футбол

Красивые деревья и склоны, уютные и шикарные домики, свежий воздух: ТСН «Горелый хутор» в Красноглинском районе — место, отличающееся своей природой. Правда, сейчас местные жители, владельцы участков с коттеджами бьют тревогу. Кто-то засыпает всем полюбившийся овраг строительным мусором. Осенью ситуация дошла до критической точки. Журналисты «КП-Самара» выезжали на место событий и пытались разобраться в происходящем.

— Месяц, полтора назад начали приезжать КамАЗы с мусором и этот овраг заваливать. Без предупреждения без всего! — негодует местный житель Александр. — Здесь летом дети играют в футбол, люди землянику собирают, зимой тут с горки катаются. И на тебе! Стали заваливать мусором. Наверное, этот овраг ждет та же судьба, как и другой, что находится у нас чуть подальше. Тот уже засыпали в прошлом году мусором и на его месте построили коттеджи.

Общественники боятся, что мусор элементарно опасен для здоровья местных жителейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мужчина замечает, что инициативная группа неравнодушных жаловалась в администрацию района, департамент строительства и другие инстанции. Какого-то вразумительного ответа оттуда получить не удалось.

— Нам говорят, что это частная земля. Показывают, что все участки земельные указаны на кадастровой карте. Но откуда они там взялись? Это же овраг! Кто и зачем продает овраг? Люди возмущены. Вы посмотрите на эти дома! — показывает собеседник на уже заваленном овраге. — Это гетто какое-то! Был нормальные природный склон, а сейчас это десятиметровый слой мусора.

Некоторые уже жалеют, что купили тут дома

— Я не могу судить, верно ли здесь все с законной точки зрения. По кадастровой карте — это частная собственность. Но ведь овраг всегда там, где вода. Его создала природа, — добавляет председатель «проблемного» ТСН Виталий Жижин. — И правильно ли ставить эти искусственные дамбы из мусора? Куда пойдет вода? Где-то может размыть грунт, где-то вода поднимется — это чревато серьезными последствиями для жителей и их домов. По причине этого, насколько мне известно, некоторые уже жалеют, что купили недвижимость в этих краях.

Председатель говорит, что странные вещи длятся уже несколько летФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На место несколько раз выезжали эксперты департамента городского хозяйства и экологии. Правда, специалистам не могут предпринять что-то без действующих лиц — тех, кто сбрасывает отходы. А их с поличным поймать пока не удалось.

— Очень странная ситуация. Есть же и ГАИ, и просто специалисты — не сложно установить, кто и что привозит. Засаду сделать и снимать номера этих грузчиков, — не понимает Александр. — Я сам фотографировать пытался рабочих, но они прекращали разгрузку. Говорили, что ничего тут не делаем. И ведь не предъявишь!

Отправили заявление, ждем результатов

Дачники не собираются опускать руки. Они жалуются буквально везде. К проблеме подключились и слуги народа, в частности депутат Денис Зубков, неравнодушный к экологическим вопросам.

— Я попросил наших общественных инспекторов, они выезжали на место, посмотрели, — комментирует политик. — Мы обычно стараемся зафиксировать, как машины завозят мусор. Это поможет установить экологический ущерб. Но два дня наши люди подежурили и ничего не произошло.

Свежая гора мусора появилась в ТСН буквально на дняхФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Однако на этом Зубков и его помощники не останавливаются. Продолжают работу по своему направлению:

— В связи с тем, что овраг завален отходами наш общественный инспектор составил обращение в Росприроднадзор и природоохранную прокуратуру. Не исключаем, что тут может быть выявлен факт нарушения закона и загрязнения природы. С этим нужно разобраться. Сейчас мы выявили только участки, они принадлежат частным лицам. Номера этих участков указаны в заявлении. Проверку проведут, возможно обяжут собственника участка привести землю в надлежащие состояние. Идеальный вариант — если удастся взыскать с загрязнителя экологический ущерб.

Похоже на мафию

Выглядит заваленный отходами овраг действительно ужасающе. Какие-то колеса, камни, бутылки, грязь — гора активно растет и в высоту, и в ширину. Свежая «порция» мусора тут появилась совсем незадолго до нашего приезда.

— Прямо рядом с этой свалкой мусора расположен участок героя России Талабаева, погибшего в Дагестане. Его не видно за этими отходами. Как им здесь жить? Родным героя России! — активно подключившейся к проблеме член самарского регионального штаба ОНФ и координатор проекта «За честные закупки» в нашей области Вадим Нуждин не скрывает возмущения. — Собственник этой земли даже «залез» на чужой участок, еще не построенный — рядом с домом Талабаевых.

Овраг заваливают на этом участкеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Рядом с импровизированной свалкой - владение героя России ТалабаеваФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нуждин считает, что в этой ситуации не все законно. На это указывает сразу несколько факторов.

— Похоже на какую-то мафию. Люди сделали себе устойчивую схему заработка. Здесь, как мне кажется, наваривается не только собственник земельных участков, но и те, кто ему помогает — это люди и в администрации района, и в кадастровой палате, и в департаменте строительства, — убежден Вадим. — Похоже на то, что земля покупалась через третьи лица. И это все было умело организовано. Сейчас мы попытаемся выяснить всю схему. В деле уже разбирается прокуратура. Я лично буду добиваться того, чтобы тот, кто привозит этот мусор — вывез его отсюда. Вернул склон к первоначальному виду. А откуда эти строительные отходы? Да их со всего города сюда свозят.

Вот такие дома появляются на месте мусорных горокФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На этом заваленном овраге уже строят домаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас общественник внимательно изучает всю документацию по местности. Ответственным за эту скандальную стройку он считает частного предпринимателя Андрея Белкина, который занимается возведением загородных коттеджей. Сам Андрей в разговоре с корреспондентами «Комсомолки» был краток:

— Это не моя территория, я ничего никуда не отсыпаю. Ко мне ситуация не имеет никакого отношения.

К слову, по информации областного правительства, пресс-служба которого ответила на запрос нашего издания, застройщик с заявлением о выдаче разрешения на строительство по указанному адресу не обращался. Минстрой ни кому не давал добро на организацию работ на этом участке.

Будем бороться!

Между тем, как поделился Нуждин, беды «Горелого хутора» ограничиваются не только оврагом.

— Собственно, у меня это место стало вызывать вопросы еще по другому поводу — я помогал возводить храм в лесу, где красивая березовая аллея. И на моих глазах — эти березы спиливали. Аллею уничтожили, а сейчас на ее месте какие-то коттеджи, сделанные из плохого материала, — говорит представитель ОНФ. — Я тогда вмешался, попросил не портить дорогу к храму. Но, как мы видим, все продолжается. Более того, рассказали, что недовольным жильцам пачкали двери и подбрасывали бутылки с «огнем» во двор.

На месте новостроек раньше была березовая аллеяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

По поводу берез обращения поступали в лесной фонд, однако там ответы оказались очень похожими на те, что были в случае с оврагами — «это не наша территория, частная». Владельцы здешних домой удивляются — «лес и не их? Как такое возможно?» — Мое мнение — кто-то просто нашел «золотую жилу» и не смог вовремя остановиться. Но не стоит забывать про обычных людей. Если это строительство не прекратить, природы тут не останется. А ведь здесь хотели построить санаторий. Будем бороться! — Вадим Нуждин настроен оптимистично. Местные активисты обещали его поддержать.

Новый виток история может получить уже в понедельник. ТСН «Горелый хутор» и засыпку оврага в нем будут обсуждать в кабинетах департамента градостроительства. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.