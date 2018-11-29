Дешевле не будет: как выбрать самую выгодную ставку и какая ипотека подойдет семьям с детьми?

Ставка выросла, спрос держится

Колебания валютного курса, изменения рыночной коньюктуры и, главное, сентябрьское повышение ключевой ставки Центробанка заставляет банки поднимать ставки по ипотечным кредитам – об этом в пресс-центре «Комсомолки» рассказали приглашенные эксперты. Например, минимальная ставка Сбербанка на приобретение «вторички» выросла с августа до 9,2% (с 8,6%), на строящееся жилье – до 7,5%. Новые санкции, которые нам готовят из-за «дела Скрипалей», падение цен на нефть и, как следствие, ослабление рубля, повлечет, по прогнозам, очередной пересмотр ключевой ставки Центробанка уже в декабре.

- Я думаю, ближайшие два-три месяца еще будут достаточно удачными для того, чтобы взять кредит, особенно на строящееся жилье, - считает директор информационного агентства "Саминвестор" Илья Липкинд. – Что касается цены на жилье – не обязательно мы увидим в следующем году сколько-нибудь заметный рост. Поэтому не факт, что отложив ипотечный кредит на полгода, человек не получит от снижения цены на вторичную недвижимость большую выгоду, чем от ставки. В 2020 году можно ожидать прироста цен: будут сказываться изменения в получении разрешения на строительство. Но рост себестоимости и повышение цен на жилье – немного разные вещи. Если спрос будет снижаться (я думаю, это произойдет по мере удорожания ипотеки), произойдет стагнация продаж.

В отличие от некоторых коммерческих банков, «сработавших на опережение», Сбербанк поднял кредитную ставку не вслед за Центробанком, а в конце октября.

- Если говорить о тенденциях на рынке ипотечного кредитования в Самаре, стоит отметить, что Самарский рынок - это зеркальное отражение общероссийских тенденций, - считает руководитель направления по работе с партнерами ипотечного кредитования Самарского отделения ПАО Сбербанк Ольга Третьякова. - Этот год показал не стагнацию, а динамику, как на рынке жилья, так и на рынке ипотечного кредитования. В течение года, мы с вами могли наблюдать изменение процентных ставок: в самом начале года банки снижали ставки, к середине года уже поговаривали об их возможном повышении, а к концу года ставки повысили практически все банки. Так с 22 октября в Сбербанке произошло увеличение процентных ставок в среднем на 0.5%. Ставка подорожала, но не потеряла своей привлекательности, и мы пока не видим снижения темпов выдачи ипотечных кредитов.

- Многие ипотечные банки еще до изменения ключевой ставки ЦБ РФ в сентябре скорректировали ставки по ипотеке на 0,5-1 п.п, среагировав на колебания валютного курса и изменение рыночной конъюнктуры, - отметила заместитель управляющего операционным офисом Абсолют Банка в Самаре Оксана Ерофеева. - Таким образом, повышение ключевой ставки на 0,25 п.п. уже было «отыграно» раньше большинством участников рынка. Однако мы считаем, что коррекция продолжится. Рынок будет находиться под влиянием тренда растущих ставок до конца года и, скорее всего, начале следующего. Пока произошедшие изменения не скажутся существенно на динамике ипотечного рынка. Произошедшее повышение не столь ощутимо для заемщиков: условия приобретения ипотеки пока остаются достаточно комфортными, во всяком случае, пока среднерыночная ставка по займам на жилье «не перескочила» через планку 12% годовых.

В условиях подросших ставок мы видим дополнительную активизацию заемщиков. Люди, которые планировали покупку жилья, будут стараться быстрее выходить на сделку, чтобы не пришлось столкнуться с еще более высокими ставками.

Эксперты обсудили рост ипотечных ставокФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Метр дорожает

Самарцы продолжают брать кредиты на покупку жилья – по крайней мере, в 2018 году снижения темпа не произошло. Каков средний размер займа? Какое жилье – первичку или вторичку – предпочитают горожане? Меняется ли спрос на рынке жилья?

- Ипотека однозначно остается драйвером продаж недвижимости в регионе, - говорит Оксана Ерофеева. - Доказательство – более 70% сделок с недвижимостью в Самарской области совершается с использованием заемных средств, и доля этих сделок неуклонно увеличивается. В целом на рынке ипотечного кредитования наблюдается активный рост – плюс 65% к объемам выдач жилищных кредитов по отношению к прошлому году. Рекордный объем роста кредитования в этом году был связан с тем, что на рынке сложились максимально благоприятные условия для решения жилищного вопроса - минимальная процентная ставка за все годы развития рынка и низкие цены на недвижимость. Сейчас тренд развернулся - ставки начали расти, но, несмотря на это, условия кредитования для заемщиков остаются достаточно комфортными.

Однако 65% - это «средняя температура по больнице»: у ипотечных банков из топ-10 результаты гораздо выше, например, Абсолют Банк в Самаре за 10 месяцев выдал почти 2 раза больше ипотеки, чем в прошлом году – более 1,6 млрд рублей. Это произошло не только за счет низких ставок и привлекательных условий программ, но и благодаря запущенной в начале года цифровой платформе, позволяющей узнать решение по кредиту всего за 25 минут, прямо в офисе риэлтора или застройщика.

Мы видим, как в связи с происходящими изменениями меняются и параметры кредитов.

Так, средняя сумма ипотечного кредита по сравнению с началом года выросла – с 1,7 млн рублей до 1,94 млн рублей. Тенденция на увеличение среднего ипотечного чека связана как с подорожанием квадратного метра жилья – в среднем на 5-7% с начала года, так и со стремлением самарцев приобретать более комфортные и просторные квартиры. Как и в прошлом году, в фокусе внимания жителей Самары квартиры на вторичном рынке – на них приходится почти 70% ипотечных сделок. Главный «секрет привлекательности» вторички – это квартиры «здесь и сейчас», в них можно заехать практически сразу после сделки, не надо ждать вручения ключей в течение нескольких месяцев, а то и лет.

- Если говорить об объемах выдачи ипотечных кредитов в Самарской области, то и здесь следует отметить положительную динамику последних трёх лет: так за 9 месяцев 2018 года мы выдали почти 14 тысяч кредитов на сумму около 22 млрд. рублей, что на 47% больше, чем за весь 2016 год, - озвучила цифры Ольга Третьякова. – Мы прогнозируем выдачу до конца года около 19 тысяч кредитов на сумму около 30 млрд. рублей, что превысит уровень 2017 года на 36%. Логичен вопрос о предпочтениях населения относительно приобретения готового или строящегося жилья: на протяжении трех последних лет мы наблюдаем снижение доли заявок на первичном рынке. Если в 2016 году она составляла около 30%, то сейчас 20%.

Кстати, приобрести жилье от застройщика (как готовое, так и строящееся) можно по самой низкой ставке от 7,5% на весь период действия кредитного договора (до 12 лет), в рамках совместной программы субсидирования части процентной ставки с застройщиками.

«Семейная» ипотека наращивает обороты

Семьи, в которых в этом году (с 1 января) родился ребенок, получают от банков льготные кредитные ставки на три года. Многие ли родители этим воспользовались?

- Насчет «детской» ипотеки нельзя сказать, что по Самарской области она «шагает широкими шагами», - считает Оксана Ерофеева. - Несмотря на интерес к этой программе, общее количество сделок с недвижимостью по ней в регионе незначительное и не оказывает заметного влияния на рынок. Однако это объяснимо – программой могут воспользоваться только семьи, у которых родился 2 или 3 ребенок, причем именно в 2018 году. Круг потенциальных заемщиков будет расширяться постепенно. Некоторым молодым родителям еще некогда заняться жилищным вопросом, другие пока не осознали потребность в увеличении квадратных метров, третьи только ожидают или планируют пополнение в семье. По нашим прогнозам, программа будет набирать популярность – по мере увеличения количества семей, соответствующих требованиям банков и государства. Чтобы повысить доступность «детской ипотеки», недавно Абсолют Банк разрешил привлекать в качестве созаемщиков не только родителей детей, но и других родственников. Ведь часто бывает так, что, пока один из супругов в декрете, семье материально помогают родители, бабушки и дедушки. Сокращение дохода во время отпуска по уходу за ребенком не станет препятствием на пути к улучшению жилищных условий.

У Сбербанка есть решение и для молодых мам: оформить льготную ипотеку, не выходя из дома, воспользовавшись сервисом «ДомКлик». Это уникальная площадка по недвижимости, где можно подать заявку на ипотеку, прикрепить все необходимые документы и получить одобрение по кредиту и приобретаемому объекту. Одобрение заявки на кредит займет всего несколько часов. Также с помощью площадки «ДомКлик» и дополнительных сервисов Сбербанка можно практически всю сделку провести онлайн: подобрать желаемый объект от проверенных партнеров банка с необходимыми параметрами, посредством сервиса «Электронная регистрация», осуществить сделку купли-продажи или регистрации Договора долевого участия без посещения Росреестра, а также перевести деньги на счет продавца или застройщика с помощью «Сервиса безопасных расчетов». Так что в Сбербанке для молодых родителей созданы все условия, чтобы оформить ипотеку было максимально легко и просто.

Приятные бонусы

Поскольку банков много, а клиент – один, он может выбирать. А выбирают, как правило, более интересные и выгодные предложения.

- Максимальный интерес вызывают те программы, где ставка ниже 10% годовых, - рассказала Оксана Ерофеева. - Эта цифра для большинства заемщиков – своеобразная психологическая отметка приемлемости. Однако надо понимать, что такие программы становятся на рынке все большей редкостью. Также заемщиков привлекает возможность оформить кредит на длительный срок – вплоть до 30 лет. Люди понимают, что длительный срок – это меньший размер ипотечного платежа, а значит, меньшая финансовая нагрузка. Если же дела идут хорошо, то можно выплачивать кредит досрочно.

В приоритете программы, по которым нет изменения ставки в зависимости от размера первоначального взноса – она одинаковая и при внесении 20%, и 70% собственных средств от стоимости квартиры. Это, безусловно, большой плюс для заемщиков. Хотя все же отмечу, что чаще всего клиенты стремятся сделать больший объем накоплений. Так, средняя сумма первоначального взноса среди самарских заемщиков сейчас составляет 31%. Это доказывает, что к приобретению квартиры и взятию на себя ипотечных обязательств люди подходят ответственно.

Большой интерес у жителей региона вызывает возможность оформления кредита на покупку квартиры, которая находится в залоге по кредиту у другого банка. Это очень удобно, так как часто клиенты, не расплатившись за ипотеку, желают улучшить свои жилищные условия. Это возможно сделать с согласия банка-кредитора. И таких объектов недвижимости, находящихся в ипотеке и выставленных на продажу, на рынке много. Поэтому мы не ограничиваем своих заемщиков и предоставляем им возможность оформлять в ипотеку квартиры, уже находящиеся в обременении. При этом ставка не отличается от стандартных ставок по ипотеке. У нас количество таких сделок с начала года выросло в 2 раза.

- Конечно, интересные продукты есть всегда, - улыбаясь, подметила Ольга Третьякова. - У Сбербанка есть специальное предложение для молодых семей (в которых хотя бы один из созаемщиков не достиг 35 летнего возраста) - скидка по процентной ставке 0,5% на весь период действия кредитного договора в рамках приобретения готового жилья. Эти же условия распространяются и на неполную семью с одним или несколькими детьми. Кроме того, семья может воспользоваться отсрочкой по погашению основного долга, в случае рождения ребенка в период действия кредитного договора.

Хождения по мукам отменяются: технологии шагают вперед

В условиях ажиотажного спроса на жилье и тренда на увеличение ипотечных ставок, роста цен на недвижимость скорость одобрения заявки и выхода на сделку стала приобретать все большее значение.

- Не секрет, что совсем недавно ипотека больше напоминала хождения по мукам, - вспоминает Оксана Ерофеева. - Люди нередко не успевали купить нужную им квартиру, пока ожидали ответ от банка по кредиту и по конкретному объекту. И все приходилось начинать заново. Но с этого года ситуация изменилась. Правда, не у всех банков, а у тех, кто смог перестроиться и решить проблему клиентов и партнеров – в разы ускорить процесс рассмотрения заявок. Это особенно важно сейчас, когда ставки держатся примерно на одном уровне у большинства ипотечных банков из топ-10. На общем фоне особенно выделяются те из них, кто вовремя вложился в технологии. Например, Абсолют Банк, который с начала 2018 года запустил ипотечную цифровую платформу: именно она дала возможность сократить период рассмотрения заявки фактически до получаса, принимать и обрабатывать заявки не только на территории банка, но и партнера – застройщика или риэлторской компании. Для принятия решения система анализирует более 200 параметров и использует более 50 источников данных – от БКИ до активности в соцсетях. В результате у самарского заемщика теперь нет риска потерять «свой» вариант квартиры за время ожидания ответа из кредитной организации, если он обращается в более продвинутый банк. Кстати, оперативность и дистанционность, возможность оформить ипотеку без визита в банк, очень актуальны в случаях, когда недвижимость в Самаре покупают жители других городов. Современные сервисы нужны в этом плане не только заемщикам, они повышают прибыль и застройщиков, и агентств недвижимости. Неудивительно, что Абсолют Банк, федеральный игрок из топ-10 по ипотеке, с начала года увеличил объем выданной ипотеки в Самарской области почти в 2 раза, на сумму более 1,6 млрд рублей. Что интересно, в среднем рынок ипотеки за это же время вырос только на 65%.

- В августе Сбербанк получил награду «Самый инновационный банк» среди розничных банков Центральной и Восточной Европы международной премии журнала Global Finance, - говорит Ольга Третьякова. - В этой номинации оценивалось, насколько активно финансовые организации используют передовые технологии и новейшие подходы к обслуживанию клиентов. Также уже в четвертый раз Сбербанк стал первым в категории «Лучший СМС-банк». А наш сервис «ДомКлик» – технология, с которой покупка недвижимости требует всего одного похода в банк.

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Как меняются условия ипотеки?

Покупка квартиры – ответственный шаг. Никому не хочется прогадать, выбрав неудачное время и условия. Многие затягивают с ипотекой, ожидая смягчения условий. Правильно ли это?

- Те кредитные организации, которые хотели смягчить условия получения ипотечных кредитов, уже сделали это – еще в прошлом году, - считает Оксана Ерофеева. - Например, Абсолют Банк увеличил максимальный срок ипотеки до 30 лет, повысил максимальный возраст заемщика на момент выплаты кредита до 65 лет. Минимальный трудовой стаж на последнем рабочем месте мы сократили – с 6 до 3 месяцев. Мы считаем, что смена работы не должна быть стоп-фактором при выдаче займа на жилье. Однако безупречная кредитная история по-прежнему является одним из важнейших условий получения одобрения заявки на кредит. Немаловажно, что требования к заемщику совершенно одинаковы в случае покупки квартиры в новостройке и в готовом доме.

- Рынок ипотеки точно не стагнирует, движение однозначно будет - ставки чуть выросли, но спрос на ипотеку остался, - говорит Ольга Третьякова. - Тем, кто находится в стадии ожидания более выгодных условий, советую приобретать жилье. А с помощью сервисов Сбербанка уже в новой квартире можно встретить Новый год!

- Хочу обратить внимание потенциальных заемщиков на то, что прежде чем взять ипотеку, нужно понять, как её выплачивать, - предупреждает кандидат экономических наук Александр Дербумалиев. – Заблаговременно подумать о том, сможет ли человек платить кредит, если потеряет работу, например? Посоветуйтесь с друзьями, экспертами, оцените – нужна ли квартира? Некоторые покупки делаются необдуманно и нерационально – уберегите себя от разочарований. Взвешивайте свои решения и новоселье станет долгожданной радостью для всей семьи!