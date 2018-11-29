2018-11-29T18:28:50+03:00
Конкурсы и тесты

Конкурс КП: "Энергия красоты - 2018"

Ждем фотографии от прекрасных работниц предприятий и компаний отрасли энергетики
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Пришлите фото и выигрывайтеПришлите фото и выигрывайте
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22 декабря в России будут отмечать день энергетика, праздник людей, которые дарят нам тепло и свет каждый день. В этой отрасли трудятся сотни прекрасных дам - именно для них мы и объявляем наш конкурс "Энергия красоты". Приглашаем всех очаровательных дам энергетики рассказать о себе всей Самаре. Мы уверены, что вы не только профессионалы своего дела, но и талантливые, разносторонние личности, которые достойны внимания, восхищения и подражания.

Участницами конкурса могут стать сотрудницы любого энергетического предприятия или компании, работающей в отрасли энергетики в Самарской области и Самаре.

Как принять участие?

1. Выберите свою фотографию и пришлите ее в форме ниже или на адрес olga.afanasyeva@phkp.ru

2. Добавьте рассказ о себе и о том, почему вы выбрали эту работу, за что вы ее любите

3. Зовите друзей и коллег голосовать

4. Конкурс и голосование продлится до 24 декабря

Победительниц ждут подарки от КП-Самара и спонсоров конкурса. Главный приз - сертификат в салон красоты.

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