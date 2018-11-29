Отменить нельзя оставить: разрешенные парковки около филармонии могут спровоцировать пробки зимой

В Самаре любителям культурного отдыха решили сделать послабления: с 13 ноября около филармонии на ул. Фрунзе от Некрасовской до Льва Толстого и на Галактионовской (участок от Вилоновской до Шостаковича) убрали знаки, запрещающие парковку. Это произошло на следующий день после того, как во время концерта Сергея Войтенко 11 ноября от Филармонии массово эвакуировали автомобили, после 21.00 оказавшиеся на запрещенной стороне дороги. Поручение дал губернатор Дмитрий Азаров.

Правда, автолюбители продолжили жаловаться на эвакуаторы. Но в горадминистрации их поправили: оказывается, вывезенные ТС стояли на других участках.

- Согласно информации из полка ДПС города Самары, эвакуация автомобилей осуществлялась непосредственно с участка, на котором ограничения действуют. Это участок от Льва Толстого в сторону улицы Красноармейской около домов 143 145 147 по улице Фрунзе и один автомобиль от 140-го дома, - рассказали "КП" в городском департаменте транспорта. - На этом участке ограничения не отменены они действуют и в настоящее время, их пересматривать пока оснований нет

И все бы хорошо: никаких нервов, штрафов, трат на услуги эвакуатора и штрафстоянку, если бы не последствия к которым такая "парковочная" свобода может привести.

"Нас отбросит на два года назад"

Ограничения стоянки транспорта на улице Фрунзе существовали не просто так.

И.о. заместителя руководителя департамента транспорта Самары, начальник отдела организации дорожного движения Вадим Мясников в эфире радио «КП»-Самара» (98.2 FM). отметил, что запреты были гораздо жестче.

- В период 2015-16 года на участке улице Фрунзе от Красноармейской до Венцека, нельзя было даже остановиться. Это было сделано, чтобы обеспечить беспрепятственное движение трамваев. Надо было убрать конфликтные точки, связанные с параллельной парковкой, что провоцировало объезд неправильно припаркованного транспорта по трамвайным путям и даже по встречным линиям. Возникали ДТП, трамваи вставали, были массовые обращения. Люди жаловались, " мы опоздываем на работу", "мы не получаем качественную услугу”. Собственно тогда были введены ограничения, - объяснил Вадим Мясников.

Знаки убрали, но не на всех участках

Но граждан они не устраивали. По просьбам самарцев ограничения были смягчены Власти города применили на Фрунзе переменную парковку исходя из чётных и нечётных дней недели. Теперь не устроила и эта схема.

- То, что разрешили парковку на улице Фрунзе около Филармонии - это хорошо. Эвакуация вместе со штрафом влетает в копеечку, почти 5 тысяч рублей, за то, что ты не мог перепарковать автомобиль, - поддержал решение администрации Самары активист ОНФ и проекта "Дорога63" Алексей Морозов - Но проблема эта уже не новая. Мы год назад ее уже обсуждали, и в Твиттере ее поднимали, и региональные власти привлекали к ее решению и главу Самары Елену Лапушкину, но у нас так и смогли выработать системный подход.

По словам Алексея Морозова, такие же проблемы не решены на улице Куйбышева, где находит КРЦ "Художественный", на улице Шостаковича возле ОДО и возле Драмтеатра.

- Все это территория старого города. Когда его строили, такой необходимости в парковках и в помине не было. Сейчас она есть, именно поэтому те ТЦ, которые сейчас строят, имеют свои парковки, продуманные въезды и выезды, - говорит Морозов.

Активист предложил сделать парковочные карманы на Фрунзе и поддержал идеи слушателей радио "КП-Самара" оборудовать в городе перехватывающие парковки, но отметил, что для этого нужна концепция комплексного переустройства центра города.

А сейчас, есть риск вернуться на 2 - 3 года назад, когда припаркованные на Фрунзе автомобили "скрадывали" часть дороги, остальным приходилось их объезжать и перекрывать дорогу трамваям, одним словом на Фрунзе может начаться транспортный коллапс.

Что будет дальше?

Развитие сценария загруженной улицы Фрунзе может начаться уже этой зимой. Припаркованные автомобили, будут не просто занимать место и сужать проезжую часть, но и препятствовать уборке снега. Тут власти города надеются на сознательность владельцев авто и их положительную реакцию на просьбы не парковаться на конкретных участках дорог в дни сильных снегопадов.

Но ее сильнее "ударит" по улице Фрунзе запуск Фрунзенского моста, который ожидают в 2019 году.

- Практически достраивается уже мостовой переход Фрунзенский, и мы ожидаем достаточно серьезный рост трафика и прежде всего по улице Фрунзе, потому что она выходит в створ моста и основной транспортный поток, конечно, примет она, - говорит Вадим Мясников. - Тогда на улице Фрунзе потребуется максимально освобождение проезжей части, чтобы мы смогли пропустить этот поток автомобильного транспорта.

Скорее всего, проблемы будут решаться по мере их поступления. Сейчас департамент транспорта проводит ежедневный мониторинг ситуации. Как уточнили в Дептрансе, если она потребует кардинальных изменений, будут принимать решения либо по расширению зоны отмены ограничения, либо пересмотру схемы движения, то есть рассмотрят все варианты.

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