«Оренбург» - «Крылья Советов» 1 декабря 2018 года: прогноз на матч 16-го тура РПЛ

Прогноз на матч «Оренбург» - «Крылья Советов» 1 декабря 2018 года – 1:1 (результативная ничья).

Закончился первый круг РПЛ и тут же начинается второй. В этом году российские футбольные болельщики смогут наслаждаться хоть и морозным, но профессиональным футболом до второго уик-энда декабря. Потом чемпионат России уйдет на перерыв.

Два дебютанта Российской премьер-лиги «Крылья Советов» и «Оренбург» подходят ко второй части чемпионата с разными результатами. Самарцы борются за выживание и делят 13-15 место с «Уфой» и «Анжи». «Горожане» стали чуть ли не главным открытием первого круга и расположились на 8 строчке турнирной таблицы. Команды разделяют 8 очков.

Матч первого круга между этими командами закончился разгромом «Крыльев» на «Самара Арене» - 0:3. Однако сейчас будет совсем другая игра. Тогда самарцев серьезно подкосил незабитый пенальти, и «Оренбург» уверенно этим воспользовался. Кроме того, игра «КС» с приходом нового главного тренера Миодрага Божовича плавно меняется. Волжане становятся более агрессивными, увереннее себя чувствуют в атаке.

После яркого старта чемпионата, когда «Оренбург» называли чуть ли не нашим «Лестером», команда постепенно сбавила обороты. Последние результаты матчей «горожан» довольно неровные, но «Оренбург» стабильно набирает очки. После побед над крепкими «Ростовом» и «Рубином» с минимальным счетом и двух ничьих с «Енисеем» и «Арсеналом» «Оренбург» уступил на выезде «Уралу» и переиграл дома «Уфу». На этой неделе «горожане» успели сыграть и кубковый матч – уступили на «Газовике» тульскому «Арсеналу» 2:4. Перед паузой кроме матча с «КС» подопечным Владимира Федотова предстоит еще сыграть с разогнавшимся «Локомотивом», так что пытаться взять 3 очка дома «Оренбург» будет точно, чтобы до весны оставаться в верхней части турнирной таблицы.

Другой вопрос, получится ли у «горожан» это сделать. «Крыльям» уже тоже надоело терять очки (вспоминаем игры с «Зенитом» и «Ахматом»). Плюс наверняка вмешается декабрьский мороз. В Оренбурге в день матча обещают до -17 днем.