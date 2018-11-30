Добро не делится, а умножается!

Почти 20 лет в России проводится конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности». И если победы в таких номинациях как снижение травматизма или поддержка семейных работников говорят о заботе предприятия о собственном коллективе, в номинации «За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности» признание означает одно: добрые устремления распространяются на всех.

Будущей смене

Корпоративные социальные гарантии дорогого стоят - как-никак, на КНПЗ трудятся около трех тысяч самарцев, и предприятие служит надежным гарантом стабильности для их семей. Однако завод добровольно взял на себя ряд обязательств и перед Куйбышевским районом, для которого является градообразующим. Здесь проживают более 80 тысяч горожан, и их достойная жизнь - вопрос особой важности для предприятия. Оказание благотворительной помощи учреждениям образования, культуры, спорта, общественным организациям, объединениям ветеранов ВОВ, Вооруженных сил, ветеранов труда является одной из важных статей бизнес-плана Общества. Куйбышевский НПЗ помогает десяткам школ и детских садов района. Благодаря этой поддержке детские учреждения получают возможность благоустроить свои территории, построить игровые и спортивные площадки, приобрести необходимый инвентарь и компьютерную технику, отремонтировать здания и помещения, сделать пребывание ребят в своих стенах интересным и безопасным.

Особенным стал для КНПЗ проект взаимодействия с самарской школой №129, в которой в 2000 году был создан первый в стране профильный «Роснефть-класс», и опорным вузом региона СамГТУ - финансовая помощь заводчан идет на обновление материальной базы учреждений, дополнительные занятия, а их выпускники зачастую пополняют коллектив нефтепереработчиков.

В этом году Куйбышевский НПЗ присоединился к проектам, инициированным Всероссийским благотворительным фондом «Детские домики». Нефтепереработчики закупали книги для самарских интернатов, собирали средства на лечение тяжелобольных детей. Показательно, что не все благотворительные акции финансируются из бюджета завода. Во многих добрых делах заводчане участвуют по своей инициативе.

«Серебряному» поколению

Отдавая дань уважения старшему поколению, Куйбышевский НПЗ оказывает благотворительную помощь городским и областным союзам ветеранов Великой Отечественной, тружеников тыла, «Дети - фронту», ветеранов военных действий в горячих точках и Вооруженных сил. Объединения при поддержке АО «КНПЗ» проводят памятные мероприятия, приобретают продуктовые и подарочные наборы. Заводчане добровольно присоединились к Всероссийскому движению «Старость в радость», на собственные средства оказывая помощь домам престарелых Самарской области.

Творческому началу

Ежегодно Куйбышевский НПЗ помогает учреждениям культуры, получающим возможность приобретать музыкальные инструменты, шить концертные костюмы и участвовать в творческих конкурсах как в России, так и за рубежом. Благодаря такой поддержке, например, детский хор музыкальной школы им. Чайковского не раз занимал призовые места в творческих конкурсах различных уровней. Не так давно завод выступил генеральным спонсором капитального ремонта единственного ДК в Куйбышевском районе. В сентябре обновленные классы и студии распахнули двери для всех творческих людей района. Среди которых много и заводчан.