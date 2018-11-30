Не все камни нужно хранить: как избавится от мочекаменной болезни в Самаре

Мочекаменная болезнь — серьезное урологическое заболевание, которое может поразить и мужчин, и женщин. Чаще всего с проблемами в этой сфере сталкиваются люди среднего и зрелого возрастов. Этот недуг приносит немало неприятных ощущений, те, кто уже сталкивался с этим, отмечают мучительные боли и снижения качества жизни в целом.

Среди причин возникновения мочекаменной болезни специалисты отмечают несколько важных факторов: наследственность, неправильный образ жизни, нарушение обмена веществ, негативные проявления внешней среды. Все это может стать причиной нарушения уродинамики, состава мочи, с последующим камнеобразованием. Мелкие камни, те, размер которых не превышает 5 мм, могут выйти с током мочи, а вот крупные - застревают в узких местах мочеточника, доставляя человеку нестерпимую боль - почечную колику.

Любую форму уролитиаза лечат комплексно. После удаления камней необходим прием лекарственных препаратов, фитотерапия и физиотерапия, требуется соблюдение диеты и основ правильного образа жизни.

Методов удаления камней несколько. Самый старый метод - открытая операция. Сейчас список показаний к открытой операции при мочекаменной болезни сократился, и на смену ему пришли новые методики - рентгенэндоскопические операции и литотрипсия. В первом случае операцию проводят с помощью цистоскопа. Мелкие камни удаляют целиком, а крупные сначала дробят, а затем извлекают.

При литотрипсии, дробление камней происходит при помощи механической, лазерной и ультразвуковой энергии, с последующим выходом осколков естественным путем.

- Показание для проведения такой процедуры — наличие камней в мочеточниках, в мочевом пузыре и почечной лоханке. Существует несколько разновидностей литотрипсии в зависимости от путей воздействия: дистанционная, трансуретральная и чрескожная, - рассказывает врач-уролог, андролог, врач высшей категории многопрофильной клинике РЕАВИЗ Евгений Губанов.

При проведении литотрипсии никаких разрезов не выполняется. Врач выполняет дробление через эндоскопический инструмент, направляя ударную энергию литотриптора в место локализации камня, в результате чего происходит его разрушение.

Полезно знать:

В многопрофильной клинике РЕАВИЗ проводятся литотрипсии, в том числе и в экстренном порядке т.е. по скорой помощи. Выполняет эту операцию в клинике РЕАВИЗ: врач-уролог, андролог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Евгений Губанов и врач-уролог Евгений Боряев.

- Процедура длится около часа и выполняется под анастезией. Осколки камней удаляются или выходят самостоятельно. При необходимости устанавливают специальный стент, который помогает расширению просвета и обеспечивает свободное отхождение камней к выходу.

Как и любая серьезная медицинская процедура литотрипсия требует подготовки.

- В клинике РЕАВИЗ за один день можно пройти все необходимые обследования в том числе: УЗИ, рентгенографию, компъютерную томографию, лабороторную диагностику и.др.

После такой процедуры невысок процент возможных осложнений, пациенты быстро восстанавливаются.

После дробления камней про мочекаменную болезнь забывать не стоит, урологи напоминают о необходимости профилактики их повторного появления. Во избежание осложнений и рецидивов, стоит придерживаться диеты и регулярно наблюдаться у уролога.

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