Решаем интимную проблему: Лечение геморроидальной болезни по-новому

Уже сейчас врачи называют геморрой самым распространенным заболеванием последнего десятилетия и отмечают, что это заболевание заметно «помолодело». Все чаще геморроидальная болезнь встречается среди работоспособного населения, в особенности — среди людей, занятых интеллектуальным трудом и ведущих малоподвижный образ жизни.

В России геморрой занимает одно из первых мест среди заболеваний прямой кишки, а каждый седьмой пациент нуждается в оперативном лечении. Правда за помощью обращается не каждый. Многие просто-напросто стесняются прийти на прием к врачу, опасаются диагностики, пытаются использовать «народные» методы и всем этим позволяют болезни прогрессировать. В итоге врачу приходится сталкиваться с уже запущенными случаями, что усложняет процессы лечения и выздоровления.

Откуда он только берется, этот геморрой?

Факторов, способствующих развитию деликатной болезни, достаточно.

- Среди основных причин появления геморроя специалисты называют: наследственный (он же генетический) фактор, неправильное питание, динамичный образ жизни, беременность и роды — как стартовый процесс у женщин, гормональные нарушения, чрезмерная физическая нагрузка и другие. Не стоит забывать, что для постановки правильного диагноза необходим осмотр у проктолога, а также выполнение инструментальной диагностики: ректороманоскопия и аноскопия, - отмечет врач-колопроктолог, хирург первой квалификационной категории Николай Шабаев.

Все мы знаем, что любую болезнь лучше не допустить, чем потом долго и мучительно лечить, поэтому роль профилактики недооценивать не стоит. А что делать, если процесс уже запущен?

Как лечат геморрой?

Методов лечения геморроидальной болезни несколько.

- Самый известный способ лечения геморроя — это хирургический, иначе говоря, геморроидэктомия в различных ее модификациях. Полное восстановление пациента после этого способа лечения наступает спустя месяц. Реабилитация сопровождается неприятными болевыми ощущениями, - констатирует Николай Шабаев.

Длительный период реабилитации после хирургического лечения привел к необходимости искать новые методы лечения.

– Операция HAL-RAR, расшифровывается как «Haemoroidal Artery Ligation» – лигирование геморроидальной артерии и «Recto Anal Repair» — прямокишечно-заднепроходная реконструкция. Эта малоинвазивная технология, после применения которой, пациент находится в стационаре всего сутки, а срок реабилитации составляет 5-7 дней, - отмечает врач.

Поможет. Но не всем!

Банально, но правда: в борьбе с любой болезнью, кроме профилактики важна еще и своевременная диагностика. Тут главное, не пропустить нужный момент.

- В запущенных случаях даже современные методики могут быть неэффективными, потому что повышается риск рецидивов. Поэтому таким пациентам проводится дезартеризация, - констатирует Николай Шабаев

Скажем геморрою нет!

Знайте, бурное развитие медицины и новые методики лечения не отменяют профилактику заболеваний, поэтому стоит прислушаться к рекомендациям и не допустить развитие геморроя:

Проктологи рекомендуют:

- правильно питаться,

- вести здоровый образ жизни и отказаться от курения,

- соблюдать личную гигиену,

- соблюдать умеренность при физических нагрузках,

- минимизировать сидячий образ жизни,

- не переохлаждаться.

В многопрофильной клинике РЕАВИЗ современными методиками лечения геморроидальной болезни владеет врач-колопроктолог, хирург первой квалификационной категории Николай Михайлович Шабаев. Записаться на прием к врачу модно по телефону: 8 (846) 321-21-21

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