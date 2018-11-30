2018-11-30T11:21:15+03:00
Здоровье

Решаем интимную проблему: Лечение геморроидальной болезни по-новому

Специалисты многопрофильной клиники РЕАВИЗ рассказали, как современная медицина побеждает геморрой.
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Уже сейчас врачи называют геморрой самым распространенным заболеванием последнего десятилетия и отмечают, что это заболевание заметно «помолодело». Все чаще геморроидальная болезнь встречается среди работоспособного населения, в особенности — среди людей, занятых интеллектуальным трудом и ведущих малоподвижный образ жизни.

В России геморрой занимает одно из первых мест среди заболеваний прямой кишки, а каждый седьмой пациент нуждается в оперативном лечении. Правда за помощью обращается не каждый. Многие просто-напросто стесняются прийти на прием к врачу, опасаются диагностики, пытаются использовать «народные» методы и всем этим позволяют болезни прогрессировать. В итоге врачу приходится сталкиваться с уже запущенными случаями, что усложняет процессы лечения и выздоровления.

Откуда он только берется, этот геморрой?

Факторов, способствующих развитию деликатной болезни, достаточно.

- Среди основных причин появления геморроя специалисты называют: наследственный (он же генетический) фактор, неправильное питание, динамичный образ жизни, беременность и роды — как стартовый процесс у женщин, гормональные нарушения, чрезмерная физическая нагрузка и другие. Не стоит забывать, что для постановки правильного диагноза необходим осмотр у проктолога, а также выполнение инструментальной диагностики: ректороманоскопия и аноскопия, - отмечет врач-колопроктолог, хирург первой квалификационной категории Николай Шабаев.

Все мы знаем, что любую болезнь лучше не допустить, чем потом долго и мучительно лечить, поэтому роль профилактики недооценивать не стоит. А что делать, если процесс уже запущен?

Как лечат геморрой?

Методов лечения геморроидальной болезни несколько.

- Самый известный способ лечения геморроя — это хирургический, иначе говоря, геморроидэктомия в различных ее модификациях. Полное восстановление пациента после этого способа лечения наступает спустя месяц. Реабилитация сопровождается неприятными болевыми ощущениями, - констатирует Николай Шабаев.

Длительный период реабилитации после хирургического лечения привел к необходимости искать новые методы лечения.

– Операция HAL-RAR, расшифровывается как «Haemoroidal Artery Ligation» – лигирование геморроидальной артерии и «Recto Anal Repair» — прямокишечно-заднепроходная реконструкция. Эта малоинвазивная технология, после применения которой, пациент находится в стационаре всего сутки, а срок реабилитации составляет 5-7 дней, - отмечает врач.

Поможет. Но не всем!

Банально, но правда: в борьбе с любой болезнью, кроме профилактики важна еще и своевременная диагностика. Тут главное, не пропустить нужный момент.

- В запущенных случаях даже современные методики могут быть неэффективными, потому что повышается риск рецидивов. Поэтому таким пациентам проводится дезартеризация, - констатирует Николай Шабаев

Скажем геморрою нет!

Знайте, бурное развитие медицины и новые методики лечения не отменяют профилактику заболеваний, поэтому стоит прислушаться к рекомендациям и не допустить развитие геморроя:

Проктологи рекомендуют:

- правильно питаться,

- вести здоровый образ жизни и отказаться от курения,

- соблюдать личную гигиену,

- соблюдать умеренность при физических нагрузках,

- минимизировать сидячий образ жизни,

- не переохлаждаться.

В многопрофильной клинике РЕАВИЗ современными методиками лечения геморроидальной болезни владеет врач-колопроктолог, хирург первой квалификационной категории Николай Михайлович Шабаев. Записаться на прием к врачу модно по телефону: 8 (846) 321-21-21

Сайт: reaviz.com

Адрес: Самара, ул. Советской Армии, дом 243

Тел.: 8 (846) 321-21-21

Проголосовать за клиники РЕАВИЗ в конкурсе "Клиника года 2018" можно здесь.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Гериатрия: как помочь пожилым людям быть активными и счастливыми
Во всем мире сегодня растет продолжительность жизни. Важно, чтобы старость была достойной – максимально здоровой, деятельной и счастливой. Именно поэтому роль такого направления в медицине как гериатрия, растет
Точнее, безопаснее: что позволяет увидеть новый компьютерный томограф, который появился в Самаре?
Новое оборудование, которое стало доступно для самарцев, позволяет провести обследование точнее, быстрее и увидеть мельчайшие изменения во внутренних органах
Лечебно-диагностический центр Иммунологии и Аллергологии
Высокие результаты работы достигаются благодаря объединению профессиональных действий врачей разного профиля, комплексной качественной диагностике и постоянному совершенствованию медицинских знаний
Новости 24
"Комсомолка" поздравляет Заведующую отделением №20 больницы Пирогова Наталью Денисову с юбилеем
Между Волгарем и центральным автовокзалом начнет ходить автобус № 81
В Самаре на несколько часов задержали вылет самолета до Симферополя
Сызранцы организовали подпольный цех по производству водки и коньяка в Саратовской области
В Самаре задержали таксиста-наркомана без прав
В день игры «Крыльев Советов» с «Ростовом» от остановки до «Самара Арены» могут пустить клубный автобус
Иностранец узнал о сыне в Самаре благодаря долгу по алиментам
Сервисом «МегаФон Здоровье» теперь могут пользоваться абоненты всех операторов
Кредитный портфель Самарского регионального филиала Россельхозбанк увеличился с начала года на 10,7%
В Самарской области на перекрестке не разъехались два ВАЗа: пострадали три человека
Депутат Михаил Матвеев попросил главу региона сохранить академию Наяновой
В Тольятти каменщик разбился насмерть при падении с 4 метров
Крупный пожар на Трехгорной в Самаре: горел двухэтажный частный дом
Хоккеисты ЦСК ВВС разгромили «Рязань» 6:2
Хоккейная «Лада» разгромила «Буран» 6:2
Даже по транспортным картам: с 1 января проезд в общественном транспорте Самары будет стоить 28 рублей
Гендиректор «Крыльев Советов» - о матче с «Оренбургом»: «Если здоровью футболистов будет что-то угрожать, играть никто не будет»
В Самаре на 61 маршрут выйдут два новых низкопольных автобуса
На трассе около Кинеля фура вылетела в кювет, разметав два автомобиля
В Самаре на Аэродромной погибла 13-летняя девочка
Похитили, избили и закопали: в Самарской области пятерых мужчин будут судить за убийство двух человек
Тольяттинец угнал у знакомого арендованное авто и уехал разбирать его в Ульяновск
На ремонт дорог в Самарской области в ближайшие 5 лет направят 35,6 млрд рублей
Самарский филиал Россельхозбанка увеличил льготное кредитование сезонных работ в регионе на 13%
Инициативы самарцев по установке скульптур будет рассматривать рабочая группа
Самарских школьников научат противостоять кибербуллингу и мошенникам
В Самаре в коммунальной квартире обнаружили труп мужчины с травмой головы
В Самарской области с 1 декабря начнут усиленно следить за молодыми елками
«АКОМ» вошел в десятку лучших предприятий по производительности труда