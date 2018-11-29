АО «Российский аукционный дом» продает объекты недвижимого имущества ПАО Сбербанк

Открытый аукцион («голландский») по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

29 декабря 2018 г. в 10:00 (по МСК)

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договорами поручения № РАД-625/2017 от 18.08.17г., № РАД-724-1/2018 от 26.09.18г. и № РАД-721-1/2018 от 26.09.18г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 29 декабря 2018г. в 10 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 29 ноября 2018 г. по 27 декабря 2018 г., по следующим адресам:

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г. Самаре по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, лит. А, 2-й этаж с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 27 декабря 2018 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 28 декабря 2018 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 29 декабря 2018 г. с 09:30 до 09:55 (по мск) по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 29 декабря 2018 г. по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский аукцион»).

Сведения об объектах недвижимого имущества, выставленных на продажу:

Лот №1:

Объект 1: ЗДАНИЕ БОЛЬШЕГЛУШИЦКОГО ОТДЕЛЕНИЯ №4249 СБЕРБАНКА РФ, назначение: нежилое здание, площадь: 1 075,80 кв.м., этажность: 4, литера А,А1, инвентарный номер: 133, расположенное по адресу: Самарская область, Большеглушицкий р-н, с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д. 51, кадастровый номер 63:14:0902023:409;

Объект 2: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ, площадь 619,00 кв.м., категория земель: земли поселений, расположенный по адресу: Самарская область, Большеглушицкий р-н, с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д. 51, кадастровый номер 63:141902023:10

Начальная цена лота №1 – 8 841 000 руб., с учетом НДС 18% в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 8 734 200 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 106 800 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена лота №1 – 5 894 000 руб., с учетом НДС 18% в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 5 822 800 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 71 200 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 589 400 руб.

Шаг аукциона на повышение – 294 700 руб.

Шаг аукциона на понижение – 589 400 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.

Лот №2:

Объект 1: Здание, назначение: нежилое здание, площадь: 1 200,7 кв.м., расположенное по адресу: Самарская область, с. Богатое, ул. Чапаева, д. 18, кадастровый номер 63:13:0301009:150;

Объект 2: Земельный участок, площадь: 852 кв.м., виды разрешенного использования: земли населенных пунктов под общественную застройку, расположенный по адресу: Самарская область, р-н Богатовский, с/а Богатовская, с. Богатое, ул. Чапаева, д 18, кадастровый номер 63:13:0301023:16

Начальная цена Лота №2 – 15 176 000 руб., с учетом НДС 18% в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 14 664 000 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 512 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №2 – 11 382 000 руб., с учетом НДС 18% в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 10 998 000 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 384 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 1 138 200 руб.

Шаг аукциона на повышение – 379 400 руб.

Шаг аукциона на понижение – 758 800 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона предварительного договора аренды нежилых помещений общей площадью не более 263,50 кв.м. (далее – Часть помещения), расположенного на 1 и 2 этаже Здания, для размещения дополнительного офиса Самарского отделения №6991 ПАО Сбербанк , на следующих условиях:

1. Объект аренды:

На время проведения обособления (1 мес), площадь аренды нежилых помещений составит 263,5 кв.м., в том числе на 1 этаже – 253,9 кв.м., на 2 этаже 9,6 кв.м.

После проведения обособления, общая площадь аренды нежилых помещений составит 216,5 кв.м. расположенных на 1 этаже здания (далее – Часть помещения).

2. Предварительный договор аренды должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи Объектов.

3. Положения Основного договора аренды (далее – Основной договор):

- срок аренды по Основному договору - 10 (десять) лет;

- размер постоянной части арендной платы составляет 246 (Двести сорок шесть) рублей 00 копеек за 1 кв.м. в месяц;

- ежемесячная постоянная часть арендной платы на время проведения обособления (1 мес.) составит 64 821 (Шестьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать один) рубль 00 копеек, с учетом НДС;

- ежемесячная постоянная часть арендной платы после проведения обособления составит 53 259 (Пятьдесят три тысячи двести пятьдесят девять) рублей 00 копеек, с учетом НДС.

4. Постоянная часть арендной платы включает в себя платежи за пользование Частью помещения и соответствующей частью земельного участка пропорционально занимаемой площади, за техническое обслуживание систем теплоснабжения (газоснабжения), энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, очистку кровли Здания, в котором находится Часть помещения от снега и наледи в зимний период; коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение), уборку прилегающей к Части помещения территории на расстоянии 3 (Трех) метров от лицевой части фасада по длине Части помещения первого этажа, внутреннюю уборку Части помещения, расходы по вывозу ТКО Части Помещения, дератизации и дезинсекции Части помещения);

- Постоянная часть арендной платы может ежегодно по соглашению Сторон (за исключением первых двух лет срока аренды) увеличиваться, но не чаще раз в год, в размере, не превышающем индекс потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемый на официальном сайте Федеральной Службы Государственной Статистики РФ www.gks.ru, но не более 5 (Пяти) % от величины постоянной части арендной платы.

В случае снижения рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости в Самарской области размер постоянной части арендной платы подлежит уменьшению до рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости. Оценка производится оценщиком, выбранным по соглашению Сторон. Затраты по проведению рыночной оценки стоимости аренды оплачивается Сторонами в равных долях.

Новый размер постоянной части арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору;

- Переменная часть арендной платы включает в себя плату за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение).

5. Размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, в том числе НДС (18%), определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Части помещения, по тарифам и расчетам, установленным по регионам энергоснабжающими и водоснабжающими организациями, с предоставлением со стороны Арендодателя приложения расчетов и заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора.

6. Расходы за теплоснабжение (газоснабжение), определяются по показаниям прибора учета газа, установленного в соседнем здании - котельной, принадлежащей Арендодателю, от которой отапливается Объект 1, в котором находится Часть помещения, умноженные на утвержденный тариф ресурсоснабжающей организации и рассчитанные пропорционально площади Части помещения к площади Объекта 1, а также исходя из общего размера затрат на эксплуатацию котельной.

7. Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Части помещения, уборке прилегающей к Части помещения территории, внутренней уборке Части помещения Арендатор оплачивает самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров с обслуживающими организациями.

8. Стоимость произведенных Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшений арендованной Части помещения, неотделимых без вреда для Части помещения, не подлежит возмещению Арендодателем Арендатору, за исключением случаев досрочного расторжения Договора по инициативе Арендодателя. В этих случаях Арендодателем возмещается остаточная стоимость неотделимых улучшений, увеличенная на сумму НДС 18%, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

9. Стоимость капитального ремонта, произведенного Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя подлежит возмещению Арендодателем, в объеме, согласованном Сторонами на момент проведения капитального ремонта, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

10. Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения Основного договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив Арендодателя не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Основного договора/отказа от исполнения.

11. В целях государственной регистрации Основного договора Арендодатель в течение 40 календарных дней с даты подписания Основного договора обеспечивает подготовку технического плана в связи с образованием Части помещения, на которую распространяются ограничения и обременения по Основному договору.

12. Арендатор вправе изменить, в т.ч. уменьшить, арендуемую площадь Части помещения, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади. Изменение арендуемой площади Части помещения оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору.

13. Часть помещения имеет назначение «нежилое»;

14. Право собственности Арендодателя на Часть помещения/Здание зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждено соответствующими документами;

15. Арендодатель имеет законную возможность передачи Части помещения во временное владение и пользование (аренду) Арендатору;

16. Отсутствие прав третьих лиц на Часть помещения, которые препятствуют заключению Основного договора, подтвержденное выпиской из ЕГРН;

17. Арендатор должен быть письменно извещен о наличии прав третьих лиц на Часть помещения, которые не препятствуют заключению Основного договора с приложением к извещению соответствующих документов;

18. Направление Арендатору документов: выписки из ЕГРН на Объект 1/Часть помещения/Земельный участок, Технический паспорт на Объект 1/Часть помещения.

19. Арендатор вправе расторгнуть (отказаться от исполнения) Предварительный договора аренды в одностороннем внесудебном порядке при невыполнении Арендодателем условий предварительного договора в определенный срок.

20. Срок заключения Основного договора аренды не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Предварительного договора аренды при выполнении Арендодателем обязательных условий.

Лот №3:

Объект 1: Здание, назначение: нежилое здание, площадь: 43,7 кв.м., расположенное по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, ул. М. Горького, д.1а, кадастровый номер 63:07:0102015:681;

Объект 2: Земельный участок, площадь: 50 кв.м., виды разрешенного использования: земли населенных пунктов для гаражного строительства, расположенный по адресу: Самарская область, г. Похвистнево, ул. М. Горького, д. 1а, кадастровый номер 63:07:0102016:5

Начальная цена Лота №3 – 176 000 руб., с учетом НДС 18% в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 144 000 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 32 000 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №3 – 132 000 руб., с учетом НДС 18% в том числе:

Минимальная цена Объекта 1 – 108 000 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 24 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 13 200 руб.

Шаг аукциона на повышение – 4 400 руб.

Шаг аукциона на понижение – 8 800 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.

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Открытый аукцион («английский») по продаже недвижимого имущества ПАО Сбербанк

29 декабря 2018 г. в 11:00 (по МСК)

Акционерное общество «Российский аукционный дом» (далее - Организатор торгов), действуя в соответствии с договорами поручения № РАД-722-1/2018 от 26.09.18г. и № РАД-907-1/2018 от 29.10.18г., сообщает о проведении торгов по продаже недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности ПАО Сбербанк (далее - Продавец).

Дата и время проведения торгов: 29 декабря 2018г. в 11 часов 00 минут

(время московское).

Место проведения торгов: г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Прием заявок и прилагаемых к ним документов осуществляется с 29 ноября 2018 г. по 27 декабря 2018 г., по следующим адресам:

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г. Самаре по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Нижегородском филиале по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Центральном офисе по адресу: г. Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литер В, с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» г. Краснодаре по адресу: г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 181, лит. А, 2-й этаж с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Обособленном подразделении АО «РАД» в г Москве по адресу: г. Москва, пер. Бобров, д. 4, строение 4 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) - мск;

в Новосибирском филиале по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д.20 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени;

в Тюменском филиале по адресу: г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр «Нобель», офис 209 с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00 по рабочим дням (по пятницам и предпраздничным дням с 10:00 до 12:30 и с 14:00 до 16:00) – по местному времени.

Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 27 декабря 2018 г.

Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 28 декабря 2018 г. в 16:00 (время московское) по адресу: г. Самара, 4-й проезд, д. 57А, оф. 515.

Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 29 декабря 2018 г. с 10:30 до 10:55 (по мск) по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Подведение итогов торгов состоится 29 декабря 2018 г. по адресу: г. Самара, Московское шоссе, д. 15, зал заседаний.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский аукцион»).

Сведения об объектах недвижимого имущества, выставленных на продажу:

Лот №1:

Объект 1: Здание, назначение: нежилое здание, площадь: 604 кв.м., расположенное по адресу: Самарская область, Хворостянский р-н, с. Хворостянка, ул. Плясункова, д. 20, кадастровый номер 63:34:0801018:166;

Объект 2: Земельный участок, площадь: 1 015 кв.м., виды разрешенного использования: земли населенных пунктов для размещения объектов, занимающихся банковской деятельностью, расположенный по адресу: Самарская область, р-н Хворостянский, с. Хворостянка, ул. Плясункова, д. 20, кадастровый номер 63:34:0801018:13

Начальная цена Лота №1 – 6 557 600 руб., с учетом НДС 18% в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 6 436 000 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 121 600 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 655 760 руб.

Шаг аукциона – 300 000 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц, кроме следующего обременения (ограничения): обязательным условием заключения договора купли-продажи является заключение с Победителем (единственным участником) аукциона предварительного договора аренды нежилых помещений общей площадью не более 321,5 кв.м (далее – Часть помещения), расположенного на 1 и 2 этажах Здания, для размещения дополнительного офиса Самарского отделения №6991 ПАО Сбербанк, на следующих условиях:

1. Объект аренды:

На время проведения переформатирования (6 мес), площадь аренды нежилых помещений составит 321,5 кв.м., в том числе на 1 этаже – 297,7 кв.м., на 2 этаже 23,8 кв.м.

После проведения переформатирования, общая площадь аренды нежилых помещений составит 131,8 кв.м. расположенных на 1 этаже здания (далее – Часть помещения).

2. Предварительный договор аренды должен быть подписан одновременно с подписанием Договора купли-продажи Объектов.

3. Положения Основного договора аренды (далее – Основной договор):

- срок аренды по Основному договору - 10 (десять) лет;

- размер постоянной части арендной платы составляет 234 (Двести тридцать четыре) рубля 00 копеек за 1 кв.м. в месяц;

- ежемесячная постоянная часть арендной платы на время проведения переформатирования (6 мес) составит 75 231 (Семьдесят пять тысяч двести тридцать один) рубль 00 копеек, с учетом НДС;

- ежемесячная постоянная часть арендной платы после проведения переформатирования составит 30 841 (Тридцать тысяч восемьсот сорок один) рубль 20 копеек, с учетом НДС;

- Постоянная часть арендной платы включает в себя платежи за пользование Частью помещения и соответствующей частью земельного участка пропорционально занимаемой площади, за техническое обслуживание систем теплоснабжения (газоснабжения), энергоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, очистку кровли Здания, в котором находится Часть помещения от снега и наледи в зимний период; коммунальные и эксплуатационные платежи (за исключением платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение), уборку прилегающей к Части помещения территории на расстоянии 3 (Трех) метров от лицевой части фасада по длине Части помещения первого этажа, внутреннюю уборку Части помещения, расходы по вывозу ТКО Части Помещения, дератизации и дезинсекции Части помещения);

- Постоянная часть арендной платы может ежегодно по соглашению Сторон (за исключением первых двух лет срока аренды) увеличиваться, но не чаще раз в год, в размере, не превышающем индекс потребительских цен за прошедший календарный год, публикуемый на официальном сайте Федеральной Службы Государственной Статистики РФ www.gks.ru, но не более 5 (Пяти) % от величины постоянной части арендной платы.

В случае снижения рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости в Самарской области размер постоянной части арендной платы подлежит уменьшению до рыночной стоимости аренды аналогичной недвижимости. Оценка производится оценщиком, выбранным по соглашению Сторон. Затраты по проведению рыночной оценки стоимости аренды оплачивается Сторонами в равных долях.

Новый размер постоянной части арендной платы устанавливается Дополнительным соглашением к Договору.

- Переменная часть арендной платы включает в себя плату за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, теплоснабжением (газоснабжение).

4. Размер платы за пользование электроэнергией, водоснабжением и водоотведением, в том числе НДС (18%), определяется Сторонами ежемесячно на основании показаний индивидуальных узлов (приборов) учета Части помещения, по тарифам и расчетам, установленным по регионам энергоснабжающими и водоснабжающими организациями, с предоставлением со стороны Арендодателя приложения расчетов и заверенных копий документов, предъявленных снабжающими и обслуживающими организациями, подтверждающих произведенные Арендодателем расходы (счет; счет-фактура; платежное требование; платежное поручение, подтверждающее осуществление Арендодателем платежа). Показания приборов учета снимаются Арендодателем в присутствии Арендатора.

5. Расходы за теплоснабжение (газоснабжение), определяются по показаниям прибора учета газа, установленного в соседнем здании - котельной, принадлежащей Арендодателю, от которой отапливается Объект 1, в котором находится Часть помещения, умноженные на утвержденный тариф ресурсоснабжающей организации и рассчитанные пропорционально площади Части помещения к площади Объекта 1, а также исходя из общего размера затрат на эксплуатацию котельной.

6. Расходы по вывозу ТКО, дератизации и дезинсекции Части помещения, уборке прилегающей к Части помещения территории, внутренней уборке Части помещения Арендатор оплачивает самостоятельно на основании отдельно заключенных договоров с обслуживающими организациями.

7. Стоимость произведенных Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя улучшений арендованной Части помещения, неотделимых без вреда для Части помещения, не подлежит возмещению Арендодателем Арендатору, за исключением случаев досрочного расторжения Договора по инициативе Арендодателя. В этих случаях Арендодателем возмещается остаточная стоимость неотделимых улучшений, увеличенная на сумму НДС 18%, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

8. Стоимость капитального ремонта, произведенного Арендатором за счет собственных средств и с согласия Арендодателя подлежит возмещению Арендодателем, в объеме, согласованном Сторонами на момент проведения капитального ремонта, в течение 10 (Десяти) календарных дней с даты расторжения Основного договора.

9. Арендатор вправе в любое время, в отсутствие каких-либо нарушений со стороны Арендодателя, отказаться от исполнения Основного договора в одностороннем внесудебном порядке, письменно уведомив Арендодателя не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Основного договора/отказа от исполнения.

10. В целях государственной регистрации Основного договора Арендодатель в течение 40 календарных дней с даты подписания Основного договора обеспечивает подготовку технического плана в связи с образованием Части помещения, на которую распространяются ограничения и обременения по Основному договору.

11. Арендатор вправе изменить, в т.ч. уменьшить, арендуемую площадь Части помещения, направив Арендодателю письменное уведомление не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты изменения площади. Изменение арендуемой площади Части помещения оформляется письменно в виде дополнительного соглашения к Основному договору.

12. Часть помещения имеет назначение «нежилое»;

13. Право собственности Арендодателя на Часть помещения/Здание зарегистрировано в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и подтверждено соответствующими документами;

14. Арендодатель имеет законную возможность передачи Части помещения во временное владение и пользование (аренду) Арендатору;

15. Отсутствие прав третьих лиц на Часть помещения, которые препятствуют заключению Основного договора, подтвержденное выпиской из ЕГРН;

16. Арендатор должен быть письменно извещен о наличии прав третьих лиц на Часть помещения, которые не препятствуют заключению Основного договора с приложением к извещению соответствующих документов;

17. Направление Арендатору документов: выписки из ЕГРН на Объект 1/Часть помещения/Земельный участок, Технический паспорт на Объект 1/Часть помещения.

18. Арендатор вправе расторгнуть (отказаться от исполнения) Предварительный договора аренды в одностороннем внесудебном порядке при невыполнении Арендодателем условий предварительного договора в определенный срок.

19. Срок заключения Основного договора аренды не позднее 60 (шестидесяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Предварительного договора аренды при выполнении Арендодателем обязательных условий.

Лот №2:

Объект 1: ГАРАЖ (ЗДАНИЕ), площадь: 23,40 кв.м., расположенное по адресу: Самарская область, Сергиевский р-н, с. Сергиевск, ул. Советская, кадастровый номер 63:31:0000000:1782;

Объект 2: ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, назначение: земли поселений, площадь: 40,50 кв.м., расположенный по адресу: Самарская область, Сергиевский р-н, с. Сергиевск, ул. Советская, кадастровый номер 63:31:0702032:0106

Начальная цена Лота №2 – 72 000 руб., с учетом НДС 18% в том числе:

Начальная цена Объекта 1 – 64 000 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 8 000 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 7 200 руб.

Шаг аукциона – 3 600 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.

Порядок участия и правила проведения аукционов смотрите на сайте www.auction-house.ru.

По всем вопросам обращайтесь по телефонам: (846) 248-21-43, 248-15-82; harlanova@auction-house.ru, samara@auction-house.ru.