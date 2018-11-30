Стоимость безлимитки вообще не нужно повышать! В Самаре обсуждают планы мэрии по изменению оплаты проезда

Мэрия Самары опубликовала постановление об увеличении стоимости проезда в общественном транспорте. С 1 января за каждую поездку придется отсчитать 28 рублей. И это повышение называют вполне адекватным: сначала речь шла о 30 рублях. Да и в нынешнем документе говорится: себестоимость проезда 29 рублей, это просто гражданам готовы сделать скидку. Хотя и это в документе не прописано, пока это только слова.

Но это не все изменения. Если исходить из нынешней редакции постановления, обидеть решили владельцев транспортных карт. Сейчас, при стоимости проезда в 25 рублей, им каждая поездка обходится в 23 рубля. Сама карточка стоит 100 рублей и начинает окупаться только после 50-й поездки, примерно через месяц после использования. Хоть какую-то выгоду можно получить месяца через два. Теперь же чиновники хотят льготы у владельцев пластика отобрать.

- ... предполагается установить оплату в размере 28 руб. вне зависимости от способа оплаты проезда (за наличный расчет, с использованием единой транспортной карты, банковской транспортной карты, бесконтактной банковской карты), - говорится в документе.

Таким образом, никаких льгот у владельцев пластика не остается. К чему же это может привести? Собеседник "КП-Самара" подозревает, что это - дань интересам бизнесменов от транспорта, которые смогут обналичивать доходы. С точки зрения культуры оплаты проезда и контроля за оборотом денег - это шаг назад.

- Решения по оплате проезда в том виде, в котором они прописаны сейчас, выглядят довольно странно. В течение долгого времени в Самаре добивались того, чтобы как можно больше пассажиров переходили на оплату проезда транспортными картами. По некоторым данным в последнее время процент пассажиров, использующих этот способ оплаты, достигал 60%. Это, во-первых, делает прозрачнее весь бюджет предприятий, позволяет избежать махинаций с финансами, во-вторых, позволяет контролировать востребованность маршрутов. Есть большая проблема: коммерческие автобусы сильно переманивают пассажиров у трамваев, в результат ТТУ находится в плачевном положении. Пользователи транспортных карт – это стабильная аудитория трамваев и троллейбусов, если не будет карточек со скидкой и безлимиток, они уйдут на наличку и уйдут к коммерческим перевозчикам. Все это скажется на наполняемости трамваев, троллейбусов, метро, - делится мнением собственный источник КП-Самара.И добавляет: переход на наличку позволит продавать маршруты коммерческим предприятиям, прикрываясь тем, что они якобы нерентабельны: без прозрачного контроля проверить это сложнее, и решение могут принимать отдельные чиновники.

Неужели все снова вернется к оплате наличкой?

Скорее всего, чиновники надеются, что все пассажиры бросятся оплачивать проезд банковскими бесконтактными картами. Однако даже опрос среди журналистов редакции "Комсомолки" показал: на такое готовы не многие. О том, что транспортным картам практически объявили войну, говорит и тот факт, что с 1 декабря их нельзя будет пополнить через терминалы - те находятся на "обслуживании". Положить деньги на карту можно будет через Сбербанк.Онлайн. Что будут делать те несчастные, которые клиентами этого финансового учреждения не являются, непонятно. Видимо, стоять в большой очереди.

Еще один вопрос, который очень заинтересовал тех, кто изучил постановление администрации: а куда жэе денутся безлимитные карты? Стоит напомнить, что в Самаре очень мало маршрутов муниципального транспорта, которые позволяют без пересадок доехать из точки А в точку Б. Например, добраться с площади Кирова до речного вокзала на муниципальном общественном транспорте напрямую невозможно. Зато здесь едет маршрутка №261 - но она коммерческая. Самый удобный и быстрый вид траснпорта трамваи, но здесь часто приходится делать минимум одну пересадку. Для людей, которым приходится каждый день ездить через весь город безлимитка остается единственной возможностью экономить. Для транспортных предприятий это тоже хорошо: люди, купившие карту, - это постояные и стабильные клиенты, которые лучше померзнут на остановке, но дождутся муниципального автобуса. Другие вероломно прыгают в первую попавшуюся маршрутку.

С безлимитными картами вопрос пока туманен. Заместитель мэра Самары Александр Карпушкин в твиттере написал в ответ на вопросы активистов:

- Безлимит был, есть и будет. Обсуждается стоимость дисконта.

Непонятно только, почему же этот вопрос не включили в постановление? Оно выглядит достаточно сырым. Кстати, практически в любом городе России и Европы существуют безлимитные карты, делающие проезд выгоднее для постоянных пассажиров. Отучать их от общественного транспорта.

- Я считаю, что по безлимитной карте стоимость проезда вообще повышать не нужно. Ее очень диспропорционально повысили при прошлом повышении: обычно проезд вырос на 8%, а карта - на 20%. Сейчас эта карта выгодна тем, кто каждый день ездит с пересадками. Почему безлимитным картам должен отдаваться приоритет? Это во-первых социальный вопрос, во-вторых это стимулирует пользование общественным транспортом, и в третьих это стимулирует развитие пересадочной системы. Невозможно в большом городе сделать полностью беспересадочную систему, в этом случае автобусы начинают ходить реже, они переполнены, - говорит председатель правления «Центра общественного взаимодействия» Андрей Ишмуратов.

Остается вопрос: а выгодно ли авторам этого проекта постановления об изменении оплаты проезда стимулировать пользование общественным транспортом? Сейчас трамваи и троллейбусы итак не в самом лучшем экономическом состоянии: денег не хватает, доходы падают. Подобные условия могут увести у них последних пассажиров. Что будет тогда? Снова вернемся к миллионам маршруток на дороге?

Власти утверждают, что этот проект - не окончательный. Его еще будут обсуждать, в том числе и с общественностью. Видимо, пользователям общественного транспорта стоит найти способ сказать свое веское слово. А что думаете о предложениях мэрии вы?

А КАК У НИХ

Как собираются повышать стоимость проезда в других городах

Барнаул:

Проезд стоил 20 рублей.

проезд будет стоить:

в маршрутках: 25 рублей,

в автобусах 23 рубля,

в троллейбусах и трамваях - 21 рубль

Кемерово

Проезд стоил 16-18 рублей,

Проезд будет стоить:

20-22 рубля в автобусах, трамваях и троллейбусах.

Новосибирск

Повыщается стоимость проезда до

автобус 22 рубля,

троллейбус 21рубль.

Омск

Стоимость проезда в маршрутках:

25 рублей (электронная карта),

30 рублей - наличная оплата.

Мурманск

С 1 января стоимость проезда повысят с 28 рублей до 32 в автобусах и троллейбусах.

Маршрутки - 30 рублей

Нижний Новгород

Повышается проезд с 26 до 30 рублей у частных перевозчиков

Курск

Трамвай, троллейбус 17 рублей,

маршрутка 18-19 рублей,

повышений нет

Смоленск

Маршутка - 23 рубля наличными

Муниципальный транспорт - 18 рублей наличными

Повышений нет.