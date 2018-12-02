2018-12-02T15:15:16+03:00
Общество

"УК ничего не хочет делать!": жильцы дома на Гагарина за неделю пережили уже два "кипяченых" потопа

С начала зимних холодов самарцев преследуют бесконечные ЧП, а решения коммунальщиков носят лишь временный характер
Анастасия ФИЛАТОВА
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Благодаря коммунальной аварии жильцам придется делать новый ремонтБлагодаря коммунальной аварии жильцам придется делать новый ремонтФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жильцы дома № 2 на улице Гагарина в Самаре встретили зиму необычно - с холодными батареями и кипятком в подъезде. Дело в том, что только за эту неделю трубы в этом доме прорывало уже два раза и каждый раз квартиры заливало горячей водой. По словам местных жителей, они уже устали вызывать аварийные бригады, которые не устраняют проблему, а только находят временные решения.

Первая коммунальная авария произошла во втором подъезде пятиэтажки ночью во вторник. Там около 2:00 на чердаке разорвало отопительный бак, в результате чего в квартиру № 39 на пятом этаже хлынул кипяток.

Жильцам квартир пришлось потрудиться, чтобы убрать все натекшую воду Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жильцам квартир пришлось потрудиться, чтобы убрать все натекшую водуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Стала вызывать полтретьего аварийку. Начала полотенцами, тряпками воду собирать. Все руки обожгла. До сих пор болят еще. С пятого этажа вода на четвертый полилась и ниже. Ремонтники приехали где-то в половине четвертого утра и отключили отопление. Утром в четверг, 29 ноября, пришли слесари, заварили место прорыва и включили отопление, - рассказала корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" жительница дома Татьяна Павловна.

На третьем этаже пожелтели трубы и развалился потолок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На третьем этаже пожелтели трубы и развалился потолокФото: Светлана МАКОВЕЕВА

По словам женщины, на этом их беды не закончились. Только жильцы дома более-менее оправились от одной коммунальной аварии, как в первый день зимы их настигла еще одна. Вновь прорвало трубу отопления, только на этот раз кипяток тек уже почти по всем этажам, и весь подъезд заволокло паром. В самих квартирах сильно пострадали потолки и двери, а у некоторых появились проблемы с электричеством. Жители дома вновь вызвали аварийную бригаду, и вновь коммунальщики отключили им отопление. Ремонтные работы велись до двух часов ночи, а потом жильцам все-таки вернули тепло.

Потолки и стены в подъезде все в желтых потеках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Потолки и стены в подъезде все в желтых потекахФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подъезд все еще не просох после потопа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Подъезд все еще не просох после потопаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Это безобразие какое-то! Я не знаю, что делать с нашей компанией ЖКС. Ничего не хотят делать! Уборщицы не приходят, а мы исправно платим. С начала октября вызывала электрика, чтобы сделал свет в подъезде: и звонила, и сама ходила к ним. В итоге мастер пришел только 29 ноября. Только свет сделал, а тут трубу разорвало. У меня потолки и двери пострадали. Ремонт в квартире не 5 тысяч рублей стоит, буду вызывать оценщиков, чтобы мне потом возместили весь ущерб, - рассказала женщина.

По словам других жильцов пятиэтажки, дом их довольно старый и проблем в нем хватает: без конца отключается свет, да и заливает периодически. Последнее ЧП хоть и нанесло многим приличный ущерб, но не все они готовы судиться с УК и подавать куда-либо жалобы. Пожилые жильцы согласны и на то, чтобы им просто сделали свет.

Снаружи дом в не менее удручающем состоянии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Снаружи дом в не менее удручающем состоянииФото: Светлана МАКОВЕЕВА

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