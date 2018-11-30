2018-11-30T08:13:04+03:00
Спорт

Готовимся болеть за наших: в 2019 году в Тольятти пройдут финалы чемпионатов мира по ледовым мотогонкам и спидвею

Летом 2019 года впервые в истории российского спидвея финальные гонки командного чемпионата MONSTER ENERGY FIM SPEEDWAY OF NATIONS пройдут в нашей стране - на треке тольяттинского стадиона.
Елена СБОРНОВА
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В Тольятти уже не первый год проходят соревнования по спидвеюВ Тольятти уже не первый год проходят соревнования по спидвею
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В прошлом году Россия «переболела» большим футболом. Наша сборная удивила и порадовала своих болельщиков (а это более 140 миллионов человек!), ворвавшись в четвертьфинал. Значит ли это, что нас ждет блистательное футбольное будущее? Мы благодарны команде за испытанную гордость, хотя понимаем, что традиционно сильные стороны страны - вовсе не футбол, а фигурное катание, синхронное плавание, хоккей, биатлон и другие виды спорта, где россиянам нет равных. И Самарскую губернию прославляют пока другие виды спорта. Логично вкладывать средства, силы и надежды туда, где есть отдача. Где уже сейчас самарские спортсмены показывают лучшие мировые результаты. Один из таких примеров - спидвей.

МотоРоссия, вперед!

В зрелищности с мотогонками трудно соперничать любому виду спорта - здесь и скорость, и драйв, и риск. В дни соревнований спортивный клуб «Мега-Лада» собирает на своем стадионе 10 - 12 тысяч болельщиков. А что будет твориться на трибунах в феврале и июле? Но обо всем по порядку.

В этом году российская сборная по спидвею - Эмиль Сайфутдинов, Артем Лагута и Глеб Чугунов - завоевала первый в истории титул чемпионов мира. Благодаря этой победе в 2019 году защищать чемпионское звание национальной команде нашей страны доведется на домашней арене - финал Международного турнира MONSTER ENERGY FIM SPEEDWAY OF NATIONS состоится в России. Зрелище мирового уровня предстоит увидеть жителям Самарской губернии - впервые за всю историю чемпионата решающие гонки пройдут на треках Тольяттинского спортивно-технического комплекса им. Анатолия Степанова. Главное событие в мире мотоциклетного спорта пройдет в середине лета - 20 - 21 июля. Наверняка в национальную сборную войдут и тольяттинские спортсмены - действующий чемпион Глеб Чугунов завоевал престижную медаль, будучи (и оставаясь по сей день) гонщиком нашего клуба «Мега-Лада». По словам президента СК «Мега-Лада» Алексея Степанова, Глеб на сегодняшний день является самым талантливым юниором-спидвейщиком планеты. Есть и другие многообещающие спортсмены - Тольятти по праву завоевал право принимать у себя главное событие в мире мотогонок. Большую роль в этом решении организаторов сыграла поддержка правительства Самарской области и лично губернатора Дмитрия Азарова. Степанов уверен: у этого успеха много важных составляющих.

- Есть популярные виды спорта, такие как футбол или хоккей, а есть исторически сложившиеся, - говорит Алексей Анатольевич. - Для Тольятти спидвей является именно таким, исторически сложившимся. Не зря гонки собирают тысячи наших болельщиков! Конечно, на классность команды существенно влияет финансирование клуба - наше многолетнее сотрудничество с «КуйбышевАзотом» трудно переоценить. Мы находимся в тесном взаимодействии - кроме ежегодной фиксированной суммы, химики регулярно оплачивают дополнительные расходы, которые несет «Мега-Лада» как организатор соревнований. Статьи расходов за счет областного бюджета строго регламентированы, и финансирование спонсора существенно расширяет наши границы возможного. Мы благодарны не только руководству предприятия, но и каждому из тех, кто трудится в цехах. Я уверен, что Тольятти готов к встрече друзей со всего мира. Мы обеспечим достойный прием и сделаем все необходимое для того, чтобы российский финал Командного чемпионата мира вошел в славную историю мирового спидвея!

Ледовые мотогонки собирают многотысячный стадион болельщиков.

Ледовые мотогонки собирают многотысячный стадион болельщиков.

Готовь мотоцикл и зимой, и летом

Отборочные соревнования 2019 MONSTER ENERGY FIM SPEEDWAY OF NATIONS состоятся 4 мая и 11 мая. После их завершения станет известен полный список стран-участниц, чьи сборные 20 и 21 июля приедут в Тольятти бороться за титул чемпионов мира по спидвею в сезоне 2019 года.

- На протяжении многих лет мы планировали провести в России финал Командного чемпионата мира ФИМ, представляемый компанией MONSTER ENERGY. Учитывая победу российской команды в MONSTER ENERGY FIM SPEEDWAY OF NATIONS 2018, а также чрезвычайно успешную организацию чемпионата мира по футболу ФИФА, трудно представить лучший момент для проведения такого мероприятия в Тольятти. В этом городе находится один из лучших в мире стадионов, предназначенных для трековых гонок, и я уверен, что нас ожидает захватывающая борьба лучших из лучших, - рассказал управляющий директор BSI Торбен Олсен.

Болельщикам ждать до лета не придется: являясь признанным лидером в другом виде трековых гонок - мотогонках на льду, Россия уже в феврале проведет на своей территории финал Командного чемпионата мира по мотогонкам на льду. Он также пройдет на СТК им. Степанова 16 и 17 февраля 2019 года. Как знать, сколько мальчишек загорятся спидвеем после этих двух финалов?

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Министр спорта Дмитрий Шляхтин

Министр спорта Дмитрий Шляхтин

Дмитрий Шляхтин, врио министра спорта Самарской области:

- Для Тольятти и всей Самарской области престижно и почетно получить право принимать у себя финал командного чемпионата мира по спидвею. Выбор в пользу Тольятти неслучаен - здесь находится один из лучших спидвейных стадионов Европы, клуб «Мега-Лада» стабильно показывает высокие спортивные результаты, есть огромный интерес болельщиков. И, конечно, важно, что Самарская область, клуб «Мега-Лада» в частности, неоднократно доказывали свое умение проводить спортивные мероприятия на высочайшем уровне. Проведение этих соревнований, несомненно, повысит интерес жителей, молодого поколения, к занятиям мотоциклетным спортом, тем более в Тольятти плодотворно работает школа спидвея. Уверен, что предстоящий финал чемпионата мира станет настоящим праздником для всех болельщиков этого вида спорта.

КОММЕНТАРИЙ

Александр Герасименко, генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот»:

- ПАО «КуйбышевАзот» и КС «Мега-Лада» на протяжении многих лет связывает тесное сотрудничество. Мы считаем необходимым оказывать содействие развитию спидвея - этого традиционного для нашего города и любимого тольяттинцами вида спорта. Мы выступаем главным спонсором команды «Мега-Лада» - многократного чемпиона России в командном и личном зачетах, 4-кратного обладателя Кубка европейских чемпионов. «Мега-Лада» пользуется большой популярностью у жителей нашего города - гонки зимой и летом собирают многотысячный стадион. «КуйбышевАзот» активно поддерживает и парусный спорт: полностью содержит на своем балансе яхт-клуб «Дружба» с одной из крупнейших детско-юношеских спортивных школ в стране, финансирует выездные соревнования. Мы не только сохранили это направление с советских времен, но и подняли его на принципиально новый уровень. «КуйбышевАзот» последние 15 лет реализует серьезную инвестиционную программу, финансово очень напряженную. Она предусматривает строительство новых высокотехнологичных ресурсосберегающих производств и модернизацию действующих. Но спидвей и парусный спорт в Тольятти относятся к нашей ответственности и показывают такие результаты, что оставлять их без поддержки просто нельзя. Мы гордимся, что в каждой победе тольяттинских спортсменов есть и наше участие.

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