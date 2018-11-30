Готовимся болеть за наших: в 2019 году в Тольятти пройдут финалы чемпионатов мира по ледовым мотогонкам и спидвею

В прошлом году Россия «переболела» большим футболом. Наша сборная удивила и порадовала своих болельщиков (а это более 140 миллионов человек!), ворвавшись в четвертьфинал. Значит ли это, что нас ждет блистательное футбольное будущее? Мы благодарны команде за испытанную гордость, хотя понимаем, что традиционно сильные стороны страны - вовсе не футбол, а фигурное катание, синхронное плавание, хоккей, биатлон и другие виды спорта, где россиянам нет равных. И Самарскую губернию прославляют пока другие виды спорта. Логично вкладывать средства, силы и надежды туда, где есть отдача. Где уже сейчас самарские спортсмены показывают лучшие мировые результаты. Один из таких примеров - спидвей.

МотоРоссия, вперед!

В зрелищности с мотогонками трудно соперничать любому виду спорта - здесь и скорость, и драйв, и риск. В дни соревнований спортивный клуб «Мега-Лада» собирает на своем стадионе 10 - 12 тысяч болельщиков. А что будет твориться на трибунах в феврале и июле? Но обо всем по порядку.

В этом году российская сборная по спидвею - Эмиль Сайфутдинов, Артем Лагута и Глеб Чугунов - завоевала первый в истории титул чемпионов мира. Благодаря этой победе в 2019 году защищать чемпионское звание национальной команде нашей страны доведется на домашней арене - финал Международного турнира MONSTER ENERGY FIM SPEEDWAY OF NATIONS состоится в России. Зрелище мирового уровня предстоит увидеть жителям Самарской губернии - впервые за всю историю чемпионата решающие гонки пройдут на треках Тольяттинского спортивно-технического комплекса им. Анатолия Степанова. Главное событие в мире мотоциклетного спорта пройдет в середине лета - 20 - 21 июля. Наверняка в национальную сборную войдут и тольяттинские спортсмены - действующий чемпион Глеб Чугунов завоевал престижную медаль, будучи (и оставаясь по сей день) гонщиком нашего клуба «Мега-Лада». По словам президента СК «Мега-Лада» Алексея Степанова, Глеб на сегодняшний день является самым талантливым юниором-спидвейщиком планеты. Есть и другие многообещающие спортсмены - Тольятти по праву завоевал право принимать у себя главное событие в мире мотогонок. Большую роль в этом решении организаторов сыграла поддержка правительства Самарской области и лично губернатора Дмитрия Азарова. Степанов уверен: у этого успеха много важных составляющих.

- Есть популярные виды спорта, такие как футбол или хоккей, а есть исторически сложившиеся, - говорит Алексей Анатольевич. - Для Тольятти спидвей является именно таким, исторически сложившимся. Не зря гонки собирают тысячи наших болельщиков! Конечно, на классность команды существенно влияет финансирование клуба - наше многолетнее сотрудничество с «КуйбышевАзотом» трудно переоценить. Мы находимся в тесном взаимодействии - кроме ежегодной фиксированной суммы, химики регулярно оплачивают дополнительные расходы, которые несет «Мега-Лада» как организатор соревнований. Статьи расходов за счет областного бюджета строго регламентированы, и финансирование спонсора существенно расширяет наши границы возможного. Мы благодарны не только руководству предприятия, но и каждому из тех, кто трудится в цехах. Я уверен, что Тольятти готов к встрече друзей со всего мира. Мы обеспечим достойный прием и сделаем все необходимое для того, чтобы российский финал Командного чемпионата мира вошел в славную историю мирового спидвея!

Ледовые мотогонки собирают многотысячный стадион болельщиков.

Готовь мотоцикл и зимой, и летом

Отборочные соревнования 2019 MONSTER ENERGY FIM SPEEDWAY OF NATIONS состоятся 4 мая и 11 мая. После их завершения станет известен полный список стран-участниц, чьи сборные 20 и 21 июля приедут в Тольятти бороться за титул чемпионов мира по спидвею в сезоне 2019 года.

- На протяжении многих лет мы планировали провести в России финал Командного чемпионата мира ФИМ, представляемый компанией MONSTER ENERGY. Учитывая победу российской команды в MONSTER ENERGY FIM SPEEDWAY OF NATIONS 2018, а также чрезвычайно успешную организацию чемпионата мира по футболу ФИФА, трудно представить лучший момент для проведения такого мероприятия в Тольятти. В этом городе находится один из лучших в мире стадионов, предназначенных для трековых гонок, и я уверен, что нас ожидает захватывающая борьба лучших из лучших, - рассказал управляющий директор BSI Торбен Олсен.

Болельщикам ждать до лета не придется: являясь признанным лидером в другом виде трековых гонок - мотогонках на льду, Россия уже в феврале проведет на своей территории финал Командного чемпионата мира по мотогонкам на льду. Он также пройдет на СТК им. Степанова 16 и 17 февраля 2019 года. Как знать, сколько мальчишек загорятся спидвеем после этих двух финалов?

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Министр спорта Дмитрий Шляхтин

Дмитрий Шляхтин, врио министра спорта Самарской области:

- Для Тольятти и всей Самарской области престижно и почетно получить право принимать у себя финал командного чемпионата мира по спидвею. Выбор в пользу Тольятти неслучаен - здесь находится один из лучших спидвейных стадионов Европы, клуб «Мега-Лада» стабильно показывает высокие спортивные результаты, есть огромный интерес болельщиков. И, конечно, важно, что Самарская область, клуб «Мега-Лада» в частности, неоднократно доказывали свое умение проводить спортивные мероприятия на высочайшем уровне. Проведение этих соревнований, несомненно, повысит интерес жителей, молодого поколения, к занятиям мотоциклетным спортом, тем более в Тольятти плодотворно работает школа спидвея. Уверен, что предстоящий финал чемпионата мира станет настоящим праздником для всех болельщиков этого вида спорта.

КОММЕНТАРИЙ

Александр Герасименко, генеральный директор ПАО «КуйбышевАзот»:

- ПАО «КуйбышевАзот» и КС «Мега-Лада» на протяжении многих лет связывает тесное сотрудничество. Мы считаем необходимым оказывать содействие развитию спидвея - этого традиционного для нашего города и любимого тольяттинцами вида спорта. Мы выступаем главным спонсором команды «Мега-Лада» - многократного чемпиона России в командном и личном зачетах, 4-кратного обладателя Кубка европейских чемпионов. «Мега-Лада» пользуется большой популярностью у жителей нашего города - гонки зимой и летом собирают многотысячный стадион. «КуйбышевАзот» активно поддерживает и парусный спорт: полностью содержит на своем балансе яхт-клуб «Дружба» с одной из крупнейших детско-юношеских спортивных школ в стране, финансирует выездные соревнования. Мы не только сохранили это направление с советских времен, но и подняли его на принципиально новый уровень. «КуйбышевАзот» последние 15 лет реализует серьезную инвестиционную программу, финансово очень напряженную. Она предусматривает строительство новых высокотехнологичных ресурсосберегающих производств и модернизацию действующих. Но спидвей и парусный спорт в Тольятти относятся к нашей ответственности и показывают такие результаты, что оставлять их без поддержки просто нельзя. Мы гордимся, что в каждой победе тольяттинских спортсменов есть и наше участие.