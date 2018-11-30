Курумоч станет космодромом: аэропорт получит космическое имя, но чье?

30 ноября в 23:59 заканчивается голосование в проекте Великие имена России. Останется только подвести итоги: и уже в следующем году у аэропорта Курумоч в названии появится дополнительное имя. Самарцы стали одними из самых активных участников голосования на сайте: впереди только Уфа, в тройке лидеров еще Горно-Алтайск. Идею о том, чтобы увековечить память о знаменитых соотечественниках в именах аэропортов выдвинула Общественная палата. Стоит заметить, что аэропорт не будут переименовывать, пассажиры почти не заметят изменений: только над входом после слова Курумоч появится еще фамилия с инициалами. Чьи они будут прямо сейчас решают жители Самары и России. Но в нашем городе с огромнейшим отрывом лидирует Сергей Павлович Королев, человек и ракета. Именем знаменитого космического деятеля у нас назван университет, но этого показалось мало.

На самом деле Сергей Павлович Королев - человек-легенда. Под его руководством на куйбышевском "Прогрессе" построили ракету, на которой Юрия Гагарин полетел в космос. В Куйбышеве они первый косомнавт встречались после полета. В нашем городе жила тайная любовь Сергея Павловича, о которой писала "Комсомолка".

- Я уверен, что именем Сергея Павловича должен называться аэропорт в космической столице России, мы заслужили эту честь, чтобы люди, которые прилетают к нам в гости могли видеть, что Самара может гордиться причастностью к прорывам в покорении космоса, - говорит зампредседателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский.

С ним согласны и студенты, которые даже организовали акцию Королев челлендж. Очевидно, что космическая тематика в имени аэропорта - одна из лучших идей. Но почему-то незаслуженно обиженным оказался Николай Дмитриевич Королев. Его имя в голосовании идет на втором месте. Основное объяснение: он менее известен, чем Сергей Королев. Но разве не задача этой акции сделать более известным имя человека, который много сделал для конкретного региона? Странно думать, что люди будут думать до посадки в самолет о том, в какой аэропорт - чьего имени - они летят. А вот выставка, посвященная работе Кузнецова, который является одним из мастдонтов "лунной программы" СССР , могла бы продвинуть его имя и сделать нашего космического деятеля более известным.

- Я считаю, что имя Королева - это не провокация. все его знают, услышали и услышали. Забыли, что это самарский аэропорт. Я думаю, что такой проект должен провоцировать на то, чтобы человеку захотелось найти какую-то информацию, получить новые знания. Да, это достойное имя, но у нас ведь есть свои космические деятели. Сергей Козлов. Николай Кузнецов. Это имена людей, которые работали в Куйбышеве, прославляли имя города, - говорит директор музея Самара Космическая Елена Кузина. - Люди, которые знали его, еще живы. Они рассказывают о его принципиальном, честном отношении к работе. Вся Самара строилась при нем, появлялись социокультурные заведения: прачечная тогда юыда прост открытием. Он человек дела настоящий, очень достойным поведением отличался, сам красавец, дети, семья. И это наш шанс сделать его имя более известным, открыть в здании аэропорта выставку, предлагать посетить выставочный зал в нашем музее чтобы узнать больше.

Кстати, под руководством Кузнецова на заводе создали более 57 оригинальных и модифицированных двигателей. Благодаря его вниманию к социальной политике в посёлке Управленческом открылся и широкоэкранный кинотеатр, Дом культуры "Чайка", больницы, профилактории, базы отдыха, детские ясли, стадион, лыжная база, парк «Юность».

"КП-Самара" уже писала о жизни Николая Кузнецова - человека в Самаре и мире известного. В середине прошлого века академик Королев именно Кузнецову отдал новую ракету под кодовым названием "Н-1": до этого Николай Дмитриевич занимался только авиацией, но Сергей Павлович закрыл на это глаза.

- Это был специальный заказ - технический и политический. Надо было первыми полететь на Луну, - вспоминает Сергей Хумарьян, полковник в отставке, ветеран органов госбезопасности.

Потом - интриги, ракету называют ошибкой технической мысли. Американцы первые высадились на Луне, а нам все двигатели приказали уничтожить. Но Кузнецов осмелился ослушаться. И чудо: жидкостные ракетные двигатели из Куйбышева оказались мощне и надежнее американских. Недаром американцы спустямного лет купили эту технологию - практически старый двигатель, с которого немного сдули пыль. А теперь их предприятие поставляет министерству обороны.

Кстати, в шорт-листе есть и еще один человек, имя которого могло бы украсить табличку над аэропортом. Это Эльдар Рязанов, который провел в Куйбышеве детство и потом часто приезжал сюда. Директор музея этого легендарного режиссера Глеб Чечевин объяснил, что это могло бы поспособствовать тому, что многие гости города просто узнали бы, какое он имеет отношение к нашему городу. И захотели бы посетить музей.

Но в любом случае, сейчас очевидно: чье бы имя ни получил аэропорт, это станет важным шагом к продвижению знаний об истории Самары, выстраивании неких туристических маршрутов, встраивание идеи "Самары космической" в концепцию всероссийского туристического маршрута. И хочется верить, что это действительно будет способствовать желанию самарцев в первую очередь больше знать о своей истории.

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