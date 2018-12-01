Оформляем электронный больничный - без очередей и бумажной волокиты

С июля 2017 года каждый из нас, если заболеет, может выбрать, какой больничный оформлять – электронный листок нетрудоспособности или же больничный на бумажном бланке.

В пресс-центре «Комсомольской правды» состоялся круглый стол, где речь шла об электронных социальных услугах, и возможностях, которые они открывают перед жителями региона.

Как объяснили в региональном отделении Фонда, электронный документооборот в здравоохранении удобен и для пациента, и для врачей, и для работодателей.

- Во-первых, доктору не нужно от руки заполнять лист нетрудоспособности, в связи с чем уменьшается вероятность сделать ошибку. Во-вторых, ни работодателю, ни медучреждению не нужно хранить у себя бланки, организовывать их учет, - объяснила и.о. управляющего Самарского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Елена Кривошеева. – Главная задача введения ЭЛН – это упрощение взаимодействия между лечебной организацией, работником, Фондом социального страхования и работодателем. Кроме того, такой метод работы позволяет повысить контроль над подлинностью листков. Кроме того, такой метод работы позволяет повысить контроль над подлинностью листков. В данный момент пока не идет речи о тотальном переходе на электронный документооборот, но в будущем такое может произойти, могут быть поставлены жесткие сроки. Именно поэтому я рекомендую уже сейчас, не дожидаясь аврала, заняться этим переходом, решить все возникающие вопросы в спокойном порядке и уже на своем опыте убедиться в преимуществах электронного больничного.

Сервис работает таким образом: медицинская организация, при письменном согласии больного, в своей рабочей программе заполняет электронный листок нетрудоспособности и сообщает его номер пациенту. Он, в свою очередь, сообщает работодателю номер ЭЛН и заполняет заявление установленной формы. Все данные по начисленным и выплаченным пособиям застрахованный может посмотреть в Личном кабинете на официальном ведомственном сайте.

В Личном кабинете страхователя (работодателя) содержится информация о больничных всех сотрудников предприятия. Здесь же может вестись расчет для последующей оплаты листков нетрудоспособности.

Сами медики признаются: на первоначальном этапе возникали вопросы и трудности, но в целом процесс перехода понятный, а преимущества врачи оценивают практически сразу.

- Как и любой пилотный проект, этот начинался у нас немного сложно, - рассказала главный врач ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая поликлиника №15» Ирина Назаркина. – Но это не было связано с техническими вопросами: система цифрового здравоохранения внедряется у нас уже давно. Мы столкнулись с непониманием со стороны работодателя. Не все они были готовы воспринимать электронный больничный, как достоверный документ. Врачи же получили экономию времени. Раньше нужно было заполнять четыре журнала, что отнимало несколько десятков минут. Сейчас нам удалось подстроить свою электронную систему под быстрое заполнение сразу всех необходимых полей. Пациент выходит из кабинета врача с полностью оформленным листком нетрудоспособности. Маршрутизация пациента по лечебному учреждению исключена. Пациенты хорошо реагируют на такую систему, даже в том случае, если работодатель по каким-то причинам не принимает этот листок.

Сегодня Самарская область на 30-м месте среди 85 регионов по количеству выданных электронных листков нетрудоспособности. В региональном отделении Фонда надеются, что этот показатель будет улучшаться.

- Конечно же, в одиночку лечебные учреждения данный вопрос решить не смогут - в этом должны быть заинтересованы и организации, и работники, которые должны понимать, что все делается для их же удобства, - отметила руководитель Департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства Федерации профсоюзов Самарской области Любовь Черний.